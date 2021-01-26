Обязательный техосмотр транспорта будут вводить постепенно, он станет обязательным с 2022 года, - Криклий
В Украине планируют сделать обязательным технический осмотр транспортных средств с 2022 года. Вводить его будут постепенно.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью РБК-Украина министр инфраструктуры Владисла Криклий.
По его словам, начать вводить техосмотр могут с переоборудованных автомобилей, которые впервые ввозятся. Такие транспортные средства все равно проходят сертификацию.
"Соблюдение транспортных технических требований и контроля важны. Но это должно быть мягко, чтобы не вызывать негативную реакцию и сопротивления населения. Потому что многие вспоминают Госавтоинспекцию, когда там были сплошные очереди и за какую-то гривну все это продавалось", - заявил Криклий.
Министр отметил, что введение техосмотра транспорта является одним из основных требований в имплементационных документах по евроинтеграции.
"Это почти 20% от наших обязательств в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, ведь это прежде всего касается экологических норм. Например, в непромышленных городах основным фактором загрязнения являются именно транспорт. Транспорт - это еще и вопрос безопасности перевозки пассажиров и грузов", - рассказал Криклий.
Отметим, что обязательный техосмотр личных автомобилей в Украине был отменен в 2011 году, а новые требования вводятся в соответствии с Директивой 2014/45/ЕС.
Напомним, Кабинет Министров Украины предлагает контролировать прохождение техосмотров автобусами и коммерческим транспортом с помощью меток радиочастотной идентификации (RFID).
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Я с вами совершенно не согласен... Это всё приведет к злоупотреблению копами, шантажу, вымагательствам и коррупции !
Сотрудник полиции для этого должен быть СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ, с правом "проверки на дорогах"... - что просто ненужный абсурд !
Если "на глаз" и по "здорового глузду" (это очень субьективно) - это всё опять - путь к коррупции...
Должен быть сертифицированный специалист с сертифицированным выверенным оборудованием, которое выдает по результату проверки СРАЗУ ЖЕ распечатку с результатом проверки и "ключом подлинности" проверки !
2- это пьяные за рулём...
3- тех сосояние общественного транспорта
А тех. состояние частного транспорта ... - это дело "десятое"...
Но ни как не частников !!!
Золотые горы.
1) те дятлы которые ездят с не штатным китайским светом, слепящим так, что глаза на встречке вылазят - они снимут перед осмотром, пройдут его, получат наклейку и назад менять.
2) те у кого старое коптящее гнилое вкруг корыто которое явно не пригодно к использованию деваться некуда - заплатят на лапу, получат наклейку и поедут дальше.
смысл в чем с техосмотров при лучшем министре в мире? Кормушку прикрыли и правильно сделали! Но нет, ворам нужно её вернуть...
Один мой знакомый , бывший помощник депутата от Батькивщини , сейчас со своим бывшим депутатом создают по Украине сеть сто , на мой вопрос зачем - ответил готовятся к воду то авто , там фишка в том , что разрешения на то получать приближенные к телу , вот они в их число попали