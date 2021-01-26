Офис Венедиктовой поручил СБУ проверить возможное сотрудничество Нацкомитета спорта инвалидов с "властями" Крыма

Офисы Генерального прокурора Ирины Венедиктовой, председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова и руководство других правоохранительных органов предоставили "Українським Новинам" ответы на запросы о сотрудничестве должностных лиц Национального комитета спорта инвалидов Украины с оккупационными властями Крыма.

Соответствующие документы есть в распоряжении Українських Новин.

В частности, в ведомстве Баканова агентству сообщили, что пока не проверяли информацию о возможном сотрудничестве должностных лиц Национального комитета спорта инвалидов Украины с оккупационными властями Крыма.

Вместе с тем Офис Генерального прокурора уточнил, что эта информация уже направлена ​​в управление СБУ в Крыму (с дислокацией в Херсоне) для проведения соответствующей проверки.

Агентство просило правоохранительные органы предоставить информацию о том, проверяли ли они факты, изложенные в журналистском расследовании, в частности относительно перерегистрации предприятия "Национальный центр паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов", 100% которого принадлежит Национальному комитету спорта инвалидов Украины, на территории Российской Федерации.

"Согласно данным Федеральной налоговой службы РФ, общество с ограниченной ответственностью "Национальный центр паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов" было зарегистрировано в РФ 23 января 2015 по адресу город Евпатория, поселок городского типа Заозерное, улица Аллея Дружбы, дом 1. По состоянию на 1 января 2021 деятельность этого предприятия не останавливалась, 100% в уставном капитале предприятия принадлежит Национальному комитету спорта инвалидов Украины, оно осуществляет хозяйственную деятельность и регулярно платит налоги в бюджет страны-агрессора", - говорилось в запросе.

Также агентство запрашивало информацию по проверке обстоятельств и содержания встречи председателя Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерия Сушкевича с Президентом РФ Владимиром Путиным в 2014 году после аннексии Крыма Россией.

Кроме того, запрашивалась информация по проверке информации о встрече гражданина Украины Александра Сушкевич (сына Валерия Сушкевича) в сентябре 2015 года с так называемым "головой республики Крым" Сергеем Аксеновым в качестве руководителя "Национального центра паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов".

Соответствующие запросы "Українські Новини" направили также в адрес Национального комитета спорта инвалидов Украины, главе Офиса президента Андрею Ермаку, руководству других правоохранительных органов и центральных органов государственной власти.