Сейчас есть больше шансов, что Рада поддержит Витренко на должность министра энергетики, чем в декабре, - Кравчук (обновлено)

На этой неделе Верховная Рада рассмотрит назначение кандидатуры Юрия Витренко на должность министра энергетики.

Об этом сказала первая заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Подписи членов фракции на представление от фракции этого кандидата на министра, после этого будет внесение постановления со стороны премьер-министра, рассмотрение в комитете и голосования в Раде. Из того, что я вижу, то голоса на то, чтобы внести эту кандидатуру однозначно есть. И шансы намного выше, чем были в декабре", - сказала Кравчук.

Голосование за назначение Витренко должно состояться на этой неделе.

"На этой неделе точно, возможно в четверг, или в среду", - сказала Кравчук.

По ее словам, более 70% фракции "Слуга народа" поддерживает кандидатуру Витренко на должность министра энергетики.

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