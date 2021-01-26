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Сейчас есть больше шансов, что Рада поддержит Витренко на должность министра энергетики, чем в декабре, - Кравчук (обновлено)

Сейчас есть больше шансов, что Рада поддержит Витренко на должность министра энергетики, чем в декабре, - Кравчук (обновлено)

На этой неделе Верховная Рада рассмотрит назначение кандидатуры Юрия Витренко на должность министра энергетики.

Об этом сказала первая заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Подписи членов фракции на представление от фракции этого кандидата на министра, после этого будет внесение постановления со стороны премьер-министра, рассмотрение в комитете и голосования в Раде. Из того, что я вижу, то голоса на то, чтобы внести эту кандидатуру однозначно есть. И шансы намного выше, чем были в декабре", - сказала Кравчук.

Голосование за назначение Витренко должно состояться на этой неделе.

"На этой неделе точно, возможно в четверг, или в среду", - сказала Кравчук.

По ее словам, более 70% фракции "Слуга народа" поддерживает кандидатуру Витренко на должность министра энергетики.

Также читайте: День рождения Зеленского: "Какие-то были подарки, книги кто-то дарил", - "слуга народа" Качура

Автор: 

назначение (2165) Витренко Юрий (377) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+5
Незалежний кандидат з мамою в Москві
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26.01.2021 10:08
+4
Просил поддержать Витренко. Считает его самым независимым кандидатом, то есть равно удалённым от всех бизнес-групп.

значит независим от:???
совести
морали
чести
государственности
понимания социальной справедливости
понимания значимости построения государства
....
и что там далее по списку....
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26.01.2021 10:20
+3
Зеленский просил "слуг народа" поддержать назначение Витренко, - замглавы фракции "СН Кравчук - Цензор.НЕТ 9384
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26.01.2021 10:05
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А что он попросил на счёт бородатого преступника ???
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26.01.2021 10:05 Ответить
Ох уж эти независимые новые лица ....
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26.01.2021 10:05 Ответить
Зеленский просил "слуг народа" поддержать назначение Витренко, - замглавы фракции "СН Кравчук - Цензор.НЕТ 9384
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26.01.2021 10:05 Ответить
Незалежний кандидат з мамою в Москві
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26.01.2021 10:08 Ответить
Ну не йти же синкові у електрики?
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26.01.2021 10:10 Ответить
нада назначать, а то його вже брітіш петролеум "сватає" і тексакко ойл.
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26.01.2021 10:10 Ответить
Это ,почти месяц торгов понадобился, что бы урегулировать сумму Слугам! ЗеТрепло.
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26.01.2021 10:12 Ответить
А шо тут незрозумілого мільйонер Вітренко хоче бути мільярдером ну і жабі трохи накине, а ще допоможе економіці Росії та БялоРосії, Зелень все одно потихеньку свій бізнес відправляє до Росії, та нерухомість має там та в інш країнах а не в Україні як шо хто не замітив, і квартал буде скоро в расєї
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26.01.2021 10:16 Ответить
Кучма не позволит развалитьь слуг дьявола.... Без Леонид Данилыча даже морозы не трещать январские,не говоря о баблосах и прочих инвестициях...
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26.01.2021 10:16 Ответить
жертва аборта витренко просто бедняга. даже поседел от переживаний что к корыту не пускают.
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26.01.2021 10:20 Ответить
Просил поддержать Витренко. Считает его самым независимым кандидатом, то есть равно удалённым от всех бизнес-групп.

значит независим от:???
совести
морали
чести
государственности
понимания социальной справедливости
понимания значимости построения государства
....
и что там далее по списку....
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26.01.2021 10:20 Ответить
Вава Олександрочив продовжує свою малороську діяльність.
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26.01.2021 10:24 Ответить
видать вчерась вовка-вырок, он же синьор-голодомор (к сожалению, не синьор-геноцид) вчера снова какого-то кацапского шмурдяка дёрнул на своем дне рождения... потому как самое темное время суток перед рассветом, который наступит очень скоро и американцы сделают из него ноль...
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26.01.2021 10:27 Ответить
Мерзкий лжец. покровитель недоумков. аферистов, воров.
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26.01.2021 10:37 Ответить
Единственный вменяемый в Кабмине - и с ним, естественно, проблемы...
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26.01.2021 11:15 Ответить
Вменяемых в кабмине нет. Проблема. Там есть дорожка- схемы для приветов своих карманов. Густо и правильно, чисто много.
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26.01.2021 12:49 Ответить
Новый министр финансов США будет мониторить свои доллары по всему Миру....в любом случае Зелемойские попадут под Колпак крутой Леди Елен
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26.01.2021 11:25 Ответить
Хто "попросив" шута горохового попросити здогадатись не важко.
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26.01.2021 12:07 Ответить
Странные какие то понятия - когда воруют все и всё, а на борьбу с ними выдвигают единицы. Просто этими ворами должны заняться группа из прокуратуры и вздрючить по полной, а не смогут, пусть сядут рядом на скамью подсудимых.
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26.01.2021 15:41 Ответить
 
 