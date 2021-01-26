В период подготовки к местным выборам выйти из фракции "Слуга народа" планировали более 20 нардепов, - Арахамия

В период подготовки к местным выборам в Украине из фракции "Слуга народа" хотели выйти порядка 20 народных депутатов.

Об этом глава фракции Давид Арахамия сказал в интервью "Фокусу", передает Цензор.НЕТ.



Так он ответил на реплику журналиста, который вспомнил о появлении в СМИ информации, что после избирательного процесса из фракции могут выйти до 50 народных депутатов.

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"Разговоры велись о более чем 20 человеках. По сути, в каждом регионе проблемными были один-два депутата. Многие люди хотели получить права, но не хотели обязанностей. Когда они поняли, что без обязанностей никак, то отказались брать и права. Но это нормальный процесс, потому что для нас это был первый раз. Думаю, на следующих выборах местного уровня мы точно покажем лучший результат", – сказал Арахамия.



Он признал, что во фракции тогда происходили конфликты.



"Не все депутаты получили должное внимание и возможность как-то влиять на партийную повестку в регионах. В последние две недели подготовки к выборам мы разрулили 90% конфликтов", – отметил нардеп.



Арахамия не исключил, что ситуация во фракции повлияла на результат партии на выборах.

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"Когда мы внутри грыземся, это влияет на внешнюю сторону. Например, у меня по Николаевской области не было ни одного конфликта, мы четко распределили задачи. И у нас хороший результат", – пояснил он.



25 октября 2020 года по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.