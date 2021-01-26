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Новости Местные выборы-2020
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В период подготовки к местным выборам выйти из фракции "Слуга народа" планировали более 20 нардепов, - Арахамия

В период подготовки к местным выборам выйти из фракции

В период подготовки к местным выборам в Украине из фракции "Слуга народа" хотели выйти порядка 20 народных депутатов.

Об этом глава фракции Давид Арахамия сказал в интервью "Фокусу", передает Цензор.НЕТ.

Так он ответил на реплику журналиста, который вспомнил о появлении в СМИ информации, что после избирательного процесса из фракции могут выйти до 50 народных депутатов.

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"Разговоры велись о более чем 20 человеках. По сути, в каждом регионе проблемными были один-два депутата. Многие люди хотели получить права, но не хотели обязанностей. Когда они поняли, что без обязанностей никак, то отказались брать и права. Но это нормальный процесс, потому что для нас это был первый раз. Думаю, на следующих выборах местного уровня мы точно покажем лучший результат", – сказал Арахамия.

Он признал, что во фракции тогда происходили конфликты.

"Не все депутаты получили должное внимание и возможность как-то влиять на партийную повестку в регионах. В последние две недели подготовки к выборам мы разрулили 90% конфликтов", – отметил нардеп.

Арахамия не исключил, что ситуация во фракции повлияла на результат партии на выборах.

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"Когда мы внутри грыземся, это влияет на внешнюю сторону. Например, у меня по Николаевской области не было ни одного конфликта, мы четко распределили задачи. И у нас хороший результат", – пояснил он.

25 октября 2020 года по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Автор: 

ВР (29226) местные выборы (2752) Арахамия (987) Слуга народа (2627)


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Топ комментарии
+3
Хто глава фракції?
В период подготовки к местным выборам выйти из фракции "Слуга народа" планировали более 20 нардепов, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4682
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26.01.2021 10:24
+3
такая бєшєнно дружня і сплочьонна фракція, шо аж страшно
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26.01.2021 10:33
+3
Спасайся кто может . Кучерявый превращается в крысу , а голова Бубочки - в тыкву . И это уже не сказка .
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26.01.2021 10:36
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"Баба робоча, взагалі. Як корабельна сосна"
Нічого особливого, просто керівництво "Слуги народу" Арахамія і Корнієнко обговорювали свою колегу по фракції Ірину Аллахвердієву:

К: Алахвердієва - взагалі красуня.
А: Так.
К: Така піддута. звичайно, трошки. Тюнінг too much. Загалом баба робоча, взагалі. Як корабельна сосна. Вона тут отху#рить триста зустрічей за чотири місяці. І виграє. Вона така вживу. Енергетика.
А: Енергії багато
К: Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. він підстрибне. викурить всі айкоси. Скаже "баба так. Баба так"..

В период подготовки к местным выборам выйти из фракции "Слуга народа" планировали более 20 нардепов, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4549
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26.01.2021 10:17 Ответить
такая бєшєнно дружня і сплочьонна фракція, шо аж страшно
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26.01.2021 10:33 Ответить
"Не все депутаты получили бабло в конвертах должное внимание и откаты на местах возможность влиять на партийную повестку в регионах. В последние две недели коломойша таки украл из бюджета еще пару лярдов, которые положили в конверты мы разрулили 90% конфликтов"
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26.01.2021 10:17 Ответить
Зеля-хло ла-ла-ла.
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26.01.2021 10:20 Ответить
Хто глава фракції?
В период подготовки к местным выборам выйти из фракции "Слуга народа" планировали более 20 нардепов, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4682
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26.01.2021 10:24 Ответить
зємакакі на сьогодня представляють в вр менше 10% виборців((( цьірк
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26.01.2021 10:29 Ответить
Спасайся кто может . Кучерявый превращается в крысу , а голова Бубочки - в тыкву . И это уже не сказка .
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26.01.2021 10:36 Ответить
сыпятся роялисты
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26.01.2021 10:37 Ответить
На старт, щурики!
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26.01.2021 11:35 Ответить
на дотичну тему: https://bykvu.com/ua/bukvy/zhopi-polivajut-lajnom-jak-sluga-kabanov-zakon-pro-referendum-obgovorjuvav/ "уроди" називають союзників "ЖОПами"
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26.01.2021 20:10 Ответить
 
 