Контрразведка СБУ разоблачила факт хищения военного имущества на Черниговщине. ФОТОрепортаж

На Черниговщине контрразведчики СБУ установили, что должностные лица одной из воинских частей Министерства обороны Украины разворовывали военное имущество по заказу представителей коммерческих структур для дальнейшей его реализации на государственные предприятия оборонно-промышленного комплекса и за границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Для сокрытия происхождения товаров злоумышленники уничтожали аутентичные серийные номера на украденных узлах. По результатам проведения экспертных исследований их удалось идентифицировать.

В ходе проведения обысков правоохранители изъяли имущество, которое уже было реализовано дельцам и планировалось для экспорта в одну из стран азиатского региона, также обнаружен склад с похищенной из воинских частей продукцией.

Продолжается досудебное следствие.

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Мероприятия по пресечению противоправной деятельности осуществлялись совместно со Следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Черниговской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Черниговского гарнизона Центрального региона.







Фото: сайт СБУ