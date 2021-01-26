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Новости Агрессия России против Украины
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Контрразведка СБУ разоблачила факт хищения военного имущества на Черниговщине. ФОТОрепортаж

На Черниговщине контрразведчики СБУ установили, что должностные лица одной из воинских частей Министерства обороны Украины разворовывали военное имущество по заказу представителей коммерческих структур для дальнейшей его реализации на государственные предприятия оборонно-промышленного комплекса и за границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Для сокрытия происхождения товаров злоумышленники уничтожали аутентичные серийные номера на украденных узлах. По результатам проведения экспертных исследований их удалось идентифицировать.

В ходе проведения обысков правоохранители изъяли имущество, которое уже было реализовано дельцам и планировалось для экспорта в одну из стран азиатского региона, также обнаружен склад с похищенной из воинских частей продукцией.

Контрразведка СБУ разоблачила факт хищения военного имущества на Черниговщине 01

Продолжается досудебное следствие.

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Мероприятия по пресечению противоправной деятельности осуществлялись совместно со Следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Черниговской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Черниговского гарнизона Центрального региона.

Контрразведка СБУ разоблачила факт хищения военного имущества на Черниговщине 02
Контрразведка СБУ разоблачила факт хищения военного имущества на Черниговщине 03
Контрразведка СБУ разоблачила факт хищения военного имущества на Черниговщине 04
Фото: сайт СБУ

контрразведка (496) СБУ (19840) хищение (674) Черниговщина (1485)


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Свинарчуки зеленского
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26.01.2021 10:30 Ответить
Шо за приспособы?
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26.01.2021 10:41 Ответить
Планетарний механізм повороту до гус.техніки (танки, бмп, трактори і т.д.)
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26.01.2021 10:55 Ответить
При каждом презе теперь будут свои "свинарчуки"....Нормальный такой старт ап...
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26.01.2021 10:44 Ответить
ось подібне на планетарний механізм повороту для гусеничної техніки, один з найголовніших, складних і швидкозношуючих агрегатів, на кожній гус.машині 2 механізма - правий і лівий. Одна тільки шестерня з водилом (шестерні в ободі великої шестерні) під 40тис.грн. А таких шестерень в одному механізмі до 5 шт. Виготовити надто складно.
Контррозвідка СБУ викрила факт розкрадання військового майна на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 2263
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26.01.2021 10:53 Ответить
Коли наше СБУ займеться контррозвідкою, а не крадіями і шахраями?
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26.01.2021 10:54 Ответить
 
 