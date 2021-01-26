Государство закрывает глаза на уничтожение Гостиного двора, за это ему платит экс-глава ДУС Януковича Кравец, - Игорь Луценко

Экс-нардеп "Батькивщины", активист Майдана Игорь Луценко рассказал о том, как обстоят дела с Гостиным двором на Подоле в Киеве и почему этот памятник архитектуры и истории продолжает приходить в упадок.

Об этом он сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Луценко, ситуация не меняется, потому что "сейчас это "царство" Зеленского - государственное имущество. Вопрос в том, что государство его (Гостиный двор. - Ред.) и дальше сознательно разрушает. Его надо перевести в киевскую коммунальную собственность".

Читайте также: Гостиный двор в Киеве контролируют "бойцы Кравца", они не дают провести консервацию, - Игорь Луценко

Он называет происходящее саботажем со стороны власти.

"Думаю, что застройщик Кравец (экс-глава Госуправления делами президента Виктора Януковича. - Ред.) просто заплатил и продолжает это делать. В Гостином дворе сидят его охранники несмотря на то, что это - государственное имущество. Произошел рейдерский захват госсобственности. А Кабинет Министров это устраивает! Министерство юстиции говорит: Нельзя там никого трогать! Поэтому я считаю, что Кравец платит Минюсту и аппарату Кабмина. Он прекрасно знает "выходы" на них - там с десяток лет сидят те же люди, что и раньше. Они у него "на ставке". Поэтому весь процесс по Гостиному двору блокируется на уровне среднего звена", - убежден Луценко.

Читайте также: Реконструкция Гостиного двора в Киеве стоит 500 млн гривен, - глава ФГУ Сенниченко

Полный текст интервью с Игорем Луценко читайте по ссылке.