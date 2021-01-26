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Государство закрывает глаза на уничтожение Гостиного двора, за это ему платит экс-глава ДУС Януковича Кравец, - Игорь Луценко

Государство закрывает глаза на уничтожение Гостиного двора, за это ему платит экс-глава ДУС Януковича Кравец, - Игорь Луценко

Экс-нардеп "Батькивщины", активист Майдана Игорь Луценко рассказал о том, как обстоят дела с Гостиным двором на Подоле в Киеве и почему этот памятник архитектуры и истории продолжает приходить в упадок.

Об этом он сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Луценко, ситуация не меняется, потому что "сейчас это "царство" Зеленского - государственное имущество. Вопрос в том, что государство его (Гостиный двор. - Ред.) и дальше сознательно разрушает. Его надо перевести в киевскую коммунальную собственность".

Читайте также: Гостиный двор в Киеве контролируют "бойцы Кравца", они не дают провести консервацию, - Игорь Луценко

Он называет происходящее саботажем со стороны власти.

"Думаю, что застройщик Кравец (экс-глава Госуправления делами президента Виктора Януковича. - Ред.) просто заплатил и продолжает это делать. В Гостином дворе сидят его охранники несмотря на то, что это - государственное имущество. Произошел рейдерский захват госсобственности. А Кабинет Министров это устраивает! Министерство юстиции говорит: Нельзя там никого трогать! Поэтому я считаю, что Кравец платит Минюсту и аппарату Кабмина. Он прекрасно знает "выходы" на них - там с десяток лет сидят те же люди, что и раньше. Они у него "на ставке". Поэтому весь процесс по Гостиному двору блокируется на уровне среднего звена", - убежден Луценко.

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Полный текст интервью с Игорем Луценко читайте по ссылке.

Киев (25466) Кличко (4635) Гостиный двор (104) Луценко Игорь (231)


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Пишіть вже все тоді. Не тільки Гостинний двір, але і Поштова площа були віджаті Януковичем (не питайте як, тоді і пукнуть усі боялися) і досі належать йому.
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26.01.2021 10:29 Ответить
Не свисти. Почтовую отжали Шуфрич и Бродский, кстати, большой авторитет на этом ресурсе.
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26.01.2021 10:44 Ответить
Віктор Федорович, ви забули перелогінитись.
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26.01.2021 12:02 Ответить
У кого есть голова за плечами, решайте сами, кто есть тов.Луценко.

Вот так выглядел Гостинный двор в Киеве до захвата бандой Луценко
Государство закрывает глаза на уничтожение Гостиного двора, за это ему платит экс-глава ДУС Януковича Кравец, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 7551 https://www.istpravda.com.ua/images/doc/a/a/aa2e7c4-3.jpg Государство закрывает глаза на уничтожение Гостиного двора, за это ему платит экс-глава ДУС Януковича Кравец, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 4641
А так он выглядит серчас, после захвата бандой Луценко
https://delo.ua/files/images/627/80/picture_gostinyj-dvor-na-ko_62780_s1.jpg Государство закрывает глаза на уничтожение Гостиного двора, за это ему платит экс-глава ДУС Януковича Кравец, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 4641Государство закрывает глаза на уничтожение Гостиного двора, за это ему платит экс-глава ДУС Януковича Кравец, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 583

https://delo.ua/get_image/id/62786/ Государство закрывает глаза на уничтожение Гостиного двора, за это ему платит экс-глава ДУС Януковича Кравец, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 4641 Государство закрывает глаза на уничтожение Гостиного двора, за это ему платит экс-глава ДУС Януковича Кравец, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 4109
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26.01.2021 10:43 Ответить
Т.е. это не Кравец, а Луценко захватил Гостинный двор? А кроме "голова за плечами" пруфы имеются?
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26.01.2021 11:46 Ответить
Осколки колониального прошлого. Зачем их сохранять.
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26.01.2021 10:48 Ответить
так внього цих очей ніколи в не було. Вони родились сліпими,
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26.01.2021 12:08 Ответить
Построен он при совке и хреновато...
Боюсь - до окончания судов рассыплется нахрен!
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26.01.2021 12:32 Ответить
как шо-то херовое, так

государство
Украина
нарид
как шо-то с ништяками, так
хфамилии
хфамилии

хфамилии чинуш
к чему бы это?
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26.01.2021 12:57 Ответить
 
 