Государство закрывает глаза на уничтожение Гостиного двора, за это ему платит экс-глава ДУС Януковича Кравец, - Игорь Луценко
Экс-нардеп "Батькивщины", активист Майдана Игорь Луценко рассказал о том, как обстоят дела с Гостиным двором на Подоле в Киеве и почему этот памятник архитектуры и истории продолжает приходить в упадок.
Об этом он сообщил в интервью Цензор.НЕТ.
По словам Луценко, ситуация не меняется, потому что "сейчас это "царство" Зеленского - государственное имущество. Вопрос в том, что государство его (Гостиный двор. - Ред.) и дальше сознательно разрушает. Его надо перевести в киевскую коммунальную собственность".
Он называет происходящее саботажем со стороны власти.
"Думаю, что застройщик Кравец (экс-глава Госуправления делами президента Виктора Януковича. - Ред.) просто заплатил и продолжает это делать. В Гостином дворе сидят его охранники несмотря на то, что это - государственное имущество. Произошел рейдерский захват госсобственности. А Кабинет Министров это устраивает! Министерство юстиции говорит: Нельзя там никого трогать! Поэтому я считаю, что Кравец платит Минюсту и аппарату Кабмина. Он прекрасно знает "выходы" на них - там с десяток лет сидят те же люди, что и раньше. Они у него "на ставке". Поэтому весь процесс по Гостиному двору блокируется на уровне среднего звена", - убежден Луценко.
Полный текст интервью с Игорем Луценко читайте по ссылке.
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Вот так выглядел Гостинный двор в Киеве до захвата бандой Луценко
https://www.istpravda.com.ua/images/doc/a/a/aa2e7c4-3.jpg
А так он выглядит серчас, после захвата бандой Луценко
https://delo.ua/files/images/627/80/picture_gostinyj-dvor-na-ko_62780_s1.jpg
https://delo.ua/get_image/id/62786/
Боюсь - до окончания судов рассыплется нахрен!
государство
Украина
нарид
как шо-то с ништяками, так
хфамилии
хфамилии
хфамилии чинуш
к чему бы это?