Суд по иску Портнова запретил праздновать памятные даты, связанные с рядом украинских деятелей

Суд отменил постановление Киевсовета о праздновании памятных дат, связанных с рядом украинских деятелей. Таким образом суд запретил Киевской городской госадминистрации (КГГА) отмечать годовщины дней рождений таких украинских деятелей, как Юрия Липы, Уласа Самчука и Владимира Кубийовича. Иск по делу подал экс-замглавы АП времен Януковича Андрей Портнов.

Об этом в своем Телеграм-канале рассказал Андрей Портнов, передает Цензор.НЕТ.

"Суд отменил по моему иску ранее приостановленное решение Киевсовета о праздновании памятных дат лиц, причастных к Холокосту, сотрудничеству с нацистами и военным преступлениям", - рассказал он.

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Запрет касается празднования памятных дат и юбилеев восьми исторических деятелей: полковника Армии Украинской Державы Ивана Полтавца-Остряницы, полковников Украинской повстанческой армии (УПА) Василия Левковича, Василия Сидора и Василия Галасы, писателя и журналиста Уласа Самчука, писателя и политика Юрия Липы, украинского ученого и редактора "Энциклопедии украиноведения" Владимира Кубийовича, а также Андрея Мельника, председателя Провода Организации украинских националистов.





