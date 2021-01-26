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Суд по иску Портнова запретил праздновать памятные даты, связанные с рядом украинских деятелей

Суд по иску Портнова запретил праздновать памятные даты, связанные с рядом украинских деятелей

Суд отменил постановление Киевсовета о праздновании памятных дат, связанных с рядом украинских деятелей. Таким образом суд запретил Киевской городской госадминистрации (КГГА) отмечать годовщины дней рождений таких украинских деятелей, как Юрия Липы, Уласа Самчука и Владимира Кубийовича. Иск по делу подал экс-замглавы АП времен Януковича Андрей Портнов.

Об этом в своем Телеграм-канале рассказал Андрей Портнов, передает Цензор.НЕТ.

"Суд отменил по моему иску ранее приостановленное решение Киевсовета о праздновании памятных дат лиц, причастных к Холокосту, сотрудничеству с нацистами и военным преступлениям", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Окружной админсуд Киева по иску Портнова обязал Минобразования пересмотреть учебники по истории относительно событий времен Евромайдана. ДОКУМЕНТ

Запрет касается празднования памятных дат и юбилеев восьми исторических деятелей: полковника Армии Украинской Державы Ивана Полтавца-Остряницы, полковников Украинской повстанческой армии (УПА) Василия Левковича, Василия Сидора и Василия Галасы, писателя и журналиста Уласа Самчука, писателя и политика Юрия Липы, украинского ученого и редактора "Энциклопедии украиноведения" Владимира Кубийовича, а также Андрея Мельника, председателя Провода Организации украинских националистов.

Суд по иску Портнова запретил праздновать памятные даты, связанные с рядом украинских деятелей 01
Суд по иску Портнова запретил праздновать памятные даты, связанные с рядом украинских деятелей 02
Суд по иску Портнова запретил праздновать памятные даты, связанные с рядом украинских деятелей 03

Автор: 

КГГА (2975) Киев (25466) Киевсовет (1365) Портнов (637) суд (25071)


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Топ комментарии
+57
Это не ему, это России нужно ...
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26.01.2021 10:33
+54
Он просто ненавидит Украину и все украинское...
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26.01.2021 10:34
+43
Пристрелите его кто-нибудь
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26.01.2021 10:33
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Суд за позовом Портнова заборонив святкувати пам'ятні дати, пов'язані з низкою українських діячів - Цензор.НЕТ 2080
Ці продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів, вони прокляті Іуди, люті вороги України дружно - разом злилися в любовному політично -статевому екстазі і несамовито виродки витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла. Злочинно знищуючи Українську державу.
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26.01.2021 11:47 Ответить
з нашими ідіотами ще невідомо, що буде після шмарклі
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26.01.2021 12:09 Ответить
чувак спокойно и уверенно возвращает нас примерно в 2013-ый год . нынешней власти все равно . потому что " какая разница " . так называемым националистам видимо тоже . скорее всего найдется пару парней отвоевавших на Донбассе и прибьют падлюку . и вот тогда и менты забегают и прокуратура встрепенется . и националистам станет интереснее . можно в знак протеста походить по Киеву с фаерами
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26.01.2021 11:33 Ответить
Портняку -- на гілляку.
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27.01.2021 09:09 Ответить
долго ли еще при попустительстве лично самого 43-летнего вырока синьора-голодомора (но не синьора-геноцида) ходить по украинской земле? праздники новогодние прошли, а ссынарыст быканов все продолжает изучать аперитивную обстановку по киевским кабакам, никак не нагуляется?
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26.01.2021 11:36 Ответить
Удивляюсь, почему портянка и судисты этого "суда" до сих пор коптят воздух рускамирским пердежом. Такое впечатление, что после убийства "орлами" фСБУ Сергея Мужчиля-Лисныка в стране не осталось националистов.
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26.01.2021 11:37 Ответить
Суд по иску Портнова запретил праздновать памятные даты, связанные с рядом украинских деятелей/ Сто лет назад еврейская мафия тоже всерьёз взялась за украинцев: гражданская война, Голодомор, Гулаг. История учит что она ничему не учит.
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26.01.2021 11:41 Ответить
-А у нас зараз в Україні є націоналісти проукраїнські патріоти - активісти або їх немає? І нікому зупинити цього лютого ворога України кремлівського яничара - виродка, відданого пса )(уйла - портнягу. Або націоналісти все таки, є але вони зайняті більш важливими справами переслідуванням Свінорчука, і йому подібних. Так тоді скоро ми українці і свою незалежну державу профукаємо, яка може перетвориться в бридку кацапську колонію.
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26.01.2021 11:42 Ответить
@А у нас зараз в Україні є націоналісти проукраїнські патріоти - активісти або їх немає?@
С 2014 активисты поставили на кон все, в т.ч. и свои жизни .
И что ?
73% насрать на это, и они одним голосованием развернули Украину в другом направлении.
Вы думаете активисты не учатся на истории ?
Да нахрен надо им рисковать жизнью, ведь всеравно 73% домохозяек и пенсов все равно проголосуют за "рюський мир " и "сватов" ?
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26.01.2021 11:54 Ответить
ЯК ПРИДУМАЛИ "СВИНАРЧУКІВ"
Скандально відомий "позаштатний агент НАБУ" Євген Шевченко розповів в інтерв'ю Яніні Соколовій, що скандал навколо "свинарчуків" - батька і сина Гладковських, по суті був інспірований міністром Аваковим. Ніби ще у 2016 р. військовий прокурор Матіос заблокував ведення справи, заарештувавши особу, через яку Шевченко підбирався до Гладковського. Проте напередодні виборів Матіос передав докази по справі до МВС, а радник Авакова Антон Геращенко передав їх Денису Бігусу. Мета очевидна - повалити Порошенка.
Все решту розкачали різноманітні Найєми, Лещенки, Бутусови і Нацкорпуси зі свинками.
Шевченко також дав зрозуміти, що за всією історією стоїть Коломойський. Таке - цілком можливо, у Коломойского з Аваковим є справа яка пов'язала їх навіки - Іловайськ. Характерно, що справу по Іловайську (де активну участь взяла МВС - аж до пристуності заступника Авакова біля Іловайська) розслідувала як раз військова прокуратура. Зі слів Шевченка виходить, що у Матіоса і Авакова були чудові стосунки.
Якщо так, то от вам і відповідь на пиатння "чому за Іловайськ нікого не посадили". Та тому що суд вивів би прямо на керівників МВС.
І ще. За два роки зеленої влади проти Гладковського не знайшли НІ ФІГА. От взагалі. Переслідують його по справі продажу МО спеціалізованих вантажівок - нині замість них МО купує цивільну версію МАЗів за ціною навіть вищою ніж було у Гладковського. Гладковський виграє один суд за іншим. При тому що знайти бодай щось - прямо вимагало керівництво ОПУ.
Висновок очевидний, вся ця справа - пустишка. І провокація.
https://t.me/putch111/4453
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26.01.2021 12:01 Ответить
Пам'ятаю, з якою ненавистю Аваков говорив (по тб) про націоналістів, після вбивства Сашка Білого. Отже, він і в Іловайську постарався. А Матіоса було видно наскрізь, який він "патріот".
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27.01.2021 09:19 Ответить
Нужно принять Закон: "Государство начинает существовать в момент принятия действующей Конституции"!
Новая Конституция - новое государство.
Иначе паразитирование на прошлом никогда не прекратится!
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26.01.2021 11:48 Ответить
Народ существует, пока помнит свое прошлое, в частности украинский народ, забвение памяти о прошлом которого, и в целом фальсификацию истории Украины, много лет практикует имперский народишко-мутант, мечтающих уничтожить мой этнос. Результаты - твое мышление.
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26.01.2021 13:01 Ответить
Т.е. Днепр, Донецк, Херсон ... ты считаешь не Украиной а жителей не украинцами? С какого **а?
Если нет, давай брать историю, например Днепра, и её считать истинной историей Украины. Или историю Крыма. Их героев и недругов.
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26.01.2021 13:52 Ответить
У тебя было три ответа:
один - не отвечать, т. е. признать, что ты стучишь на клавиатуру и-з-за поребрика
второй - признать, что ты сморозил глупость и серьезно заинтересоваться прошлым Украины, если бы ты ощущал себя украинским гражданином
и третий - сморозить какую-то муйню, ты выбрал третий вариант.
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26.01.2021 14:37 Ответить
Какое вообще отношение может иметь суд к праздникам? Что это блин за законы такие?
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26.01.2021 11:53 Ответить
_То что портянка до сих пор жив и невредим, доказывает что украинских националистов в действительности не существует.
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26.01.2021 11:56 Ответить
В какой стране мира ещё есть такие ненавистники к своей истории Это уже болезнь Болезнь всего что связано с укреплением Украины как государства В Украине есть власть ? Видать нет раз разная мразь пытается переписать историю Украины Тем кто у власти не до этого У них свои разборки , делят награбленное.... Для них главнее чтобы незаконно рожденные ( ихние дети ) не заполняли декларации , и они тоже. Они решают только то что касается лично их. А Украина для них..даже не второстепенна...
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26.01.2021 12:22 Ответить
Это - не его история! Его история - вчк и вкпб.
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26.01.2021 12:29 Ответить
Україні потрібна партія снайперів.
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26.01.2021 12:31 Ответить
До каких пор это про-кацапское чмо будет мутить воду? Когда этот выродок успел стать историком? Кто дал ему право расписываться за миллионы Украинцев? Ево место на фонарном столбе!
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26.01.2021 12:31 Ответить
Это не просто про-кацапское чмо, а просто жидовское. Надо называть все своими именами. Для начала.
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26.01.2021 15:51 Ответить
Ну, так это два в одном - выбрали Зелю вместе с Портновым, терпите!
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26.01.2021 12:34 Ответить
Суд за позовом Портнова заборонив святкувати пам'ятні дати, пов'язані з низкою українських діячів - Цензор.НЕТ 4799
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26.01.2021 12:38 Ответить
Це не слова Т. Шевченка. Це самодіяльність. Не треба перекручувати.
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27.01.2021 09:29 Ответить
Смердюче лайно! "Підпільний Кіндрат". Шавка, яка лає із своєї конури.
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26.01.2021 12:43 Ответить
Вот бы они так с коррупцией боролись, неистово, включая хозяев шавки портнова.
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26.01.2021 12:51 Ответить
Хочу побачити,як цей суд відмінить відзначення цих дат,скажімо,у Львові...
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26.01.2021 12:57 Ответить
оно жертва оборта и холокоста с трипером головы
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26.01.2021 13:54 Ответить
когда ж его уже кончит кто-то???????
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26.01.2021 14:02 Ответить
Коли за діло візьмуться жінки, раз у чоловіків не вистачає духу.
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27.01.2021 09:33 Ответить
Здається пора вже всіх цих недосуддів розстрілювати, скільки можна циз *************-ригоАнальних виродків у мантіях кормити та терпіти!
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26.01.2021 14:44 Ответить
Этим портным надо давно было вытереть жопу и повесить сушиться. Это гнида доси задки кида.
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26.01.2021 15:36 Ответить
Судебный беспредел - эти твари уже влезли своим носом даже в то какие даты нам отмечать а какие нет. Трудно жить без пистолета.
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26.01.2021 15:48 Ответить
Когда уже эту противную придворную шавку яныкаи зеломойского посадят на бутылку.
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27.01.2021 00:23 Ответить
дурачки .чем больше запрещают тем больше сопротивление всему этому бесспределу
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27.01.2021 09:33 Ответить
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