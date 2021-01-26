Человечество не сможет победить коронавирус, если он "научится" передаваться от человека к животным и наоборот, - врач-инфекционист Голубовская

Если коронавирус COVID-19 "научится" передаваться от человека к животным и обратно, с ним будет практически невозможно справиться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"Одно из самых неприятных событий, которое случилось с этим коронавирусом, это то, что он возник от животных, но сейчас передается от человека к человеку. Если этот вирус начнет передаваться от человека к животному, как случилось с норками (в Дании – ред.), и наоборот – это уже будет совсем другая история, мы уже не сможем с ним практически справиться", - отметила Голубовская.

По словам врача, все инфекционные болезни животных, передающиеся людям, вызывают тяжелые формы заболевания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миру не стоит рассчитывать на избавление от коронавируса в 2021 году. За всю историю мы смогли победить только оспу, - ВОЗ

"Помните птичий грипп, когда поголовье птиц уничтожали – так же уничтожили и поголовье норок. Потому что это очень большой риск. В ближайшие 3-6 месяцев события покажут, что нас ждет", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть категория людей, которых не стоит вакцинировать от COVID-19, - врач-инфекционист Голубовская