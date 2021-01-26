Задолженность киевлян за услуги ЖКХ на сегодня - около 4 млрд грн, - Кличко
Задолженность киевлян за услуги ЖКХ, в том числе за тепло и горячую воду, сегодня составляет около 4 млрд грн.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире "Свобода слова" на ICTV.
"Поднятие цены на газ создает большую социальную напряженность. Задолженность за жилищно-коммунальные услуги, например, в столице на сегодня примерно 4 миллиарда гривен. И она - выше, чем в прошлые годы. Более того, повышение цены на газ может привести к социальному взрыву", - сказал Кличко.
Мэр столицы напомнил, что Ассоциацией городов Украины была инициирована встреча с премьер-министром Украины, правительством и депутатами, где обсуждались вопросы цены на газ для населения и компенсации для теплопредприятий разницы в тарифах - между фиксированной и рыночной ценой на газ. Ведь подавляющее большинство украинцев будет не в состоянии оплатить коммунальные услуги.
"В любом случае вопрос компенсации не может быть возложен на местные бюджеты. Ведь 4 миллиарда гривен за отопительный сезон только в Киеве - это неподъемная сумма для города. Это может привести к банкротству коммунальных предприятий теплоснабжения", - подытожил Кличко.
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алигаторовалигархов". Что, зегенерат, завтра скалапендру, или бойка, или мертвечука выберешь, которые тебе пообещают низкие тарифы??
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