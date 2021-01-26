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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине сейчас нет законных оснований для применения вакцин от коронавируса, - "слуга народа" Корниенко

В Украине сейчас нет законных оснований для применения вакцин от коронавируса, -

На сегодняшний день в Украине нет закона, позволяющего проводить вакцинацию от коронавируса.

Об этом глава партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко заявил 26 января журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Все вакцины (от коронавируса. - Ред.) в мире не прошли третью стадию испытаний, на это надо больший срок, год еще нужен. Все страны используют ее в экстренном режиме, в украинском законодательстве нет такого режима. Если мы берем любую вакцину (от коронавируса. - Ред.), то мы не можем ее использовать, потому что нет правовых оснований", – сказал он.

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Автор: 

вакцина (3814) карантин (16729) Корниенко (658) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
"В Украине сейчас нет законных оснований для применения вакцин от коронавируса, - "слуга народа" Корниенко" ЗРОЗУМІЛИ?! ЗЕЛЕНЬ ВЖЕ ВКОЛОЛАСЯ АМЕРЕКАНСЬКИМИ І ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ВАКЦИНАМИ. А ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ЗАКОНУ ЩЕ НЕМАЄ.
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26.01.2021 11:15
+1
А где же ваше монобольшинство монобыдла? Разработать и принять нормативную базу слабо? Это же не бабки по карманам тырить, тут подумать нужно.
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26.01.2021 10:46
+1
Значит примут закон о принудительной вакцинации, это они могут, иначе не дадут кредитов, ждём-с. В Израиле, например, нельзя не вакцинироваться.
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26.01.2021 10:50
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А где же ваше монобольшинство монобыдла? Разработать и принять нормативную базу слабо? Это же не бабки по карманам тырить, тут подумать нужно.
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26.01.2021 10:46 Ответить
ми деньги украли денег нет щас будет золотой дождь избирателям
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26.01.2021 11:04 Ответить
Значит примут закон о принудительной вакцинации, это они могут, иначе не дадут кредитов, ждём-с. В Израиле, например, нельзя не вакцинироваться.
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26.01.2021 10:50 Ответить
а в эсэсэсэр можно было не вакцинироваться?
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26.01.2021 10:58 Ответить
Можно было, принудиловка была для детей только.
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26.01.2021 11:48 Ответить
Ну звісно ж... Будувати дороги до цвинтарів підстава є, а вакцинуватися немає та і навіщо? Дороги ж цвинтарі та нарід вже є.
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26.01.2021 10:50 Ответить
хорошо бы знать что за вакцина... если российская то пусть ей вакцинируют сначала депутатов...а там посмотрим
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26.01.2021 10:54 Ответить
"В Украине сейчас нет законных оснований для применения вакцин от коронавируса, - "слуга народа" Корниенко" ЗРОЗУМІЛИ?! ЗЕЛЕНЬ ВЖЕ ВКОЛОЛАСЯ АМЕРЕКАНСЬКИМИ І ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ВАКЦИНАМИ. А ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ЗАКОНУ ЩЕ НЕМАЄ.
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26.01.2021 11:15 Ответить
В Україні зараз немає законних підстав для застосування COVID-вакцин, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 4661
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26.01.2021 11:18 Ответить
Ще трохи і він на пожежі буде кричати: Стійте! У Вас немає правових підстав виходити через вікно!
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26.01.2021 11:31 Ответить
вакцинация по украинским законам-"асфальтом блнх"
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26.01.2021 11:41 Ответить
..... и не будет
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26.01.2021 12:01 Ответить
Закону,що можна вмирати від короновірусу теж нема...Тут Корнієнко щось не доглядів...люди протизаконно помирають...
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26.01.2021 12:17 Ответить
Насколько мне известно, все зарегистрированные в ЕС вакцины прошли 3ью стадию испытаний. Никакие специальные законы не принималось. Зебилы просто лгут, пытаясь пропихнуть под прикрытием этого ********** бурду Спутник.
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26.01.2021 12:27 Ответить
Він бреше.
> Усі країни використовують її в екстреному режимі
Ні, ЄС зареєстрував 2 вакцини у звичайному режимі.

> Усі вакцини (проти коронавірусу. - Ред.) у світі не пройшли третю стадію випробувань

В Україні зараз немає законних підстав для застосування COVID-вакцин, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 2158
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26.01.2021 15:49 Ответить
 
 