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В Украине сейчас нет законных оснований для применения вакцин от коронавируса, - "слуга народа" Корниенко
На сегодняшний день в Украине нет закона, позволяющего проводить вакцинацию от коронавируса.
Об этом глава партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко заявил 26 января журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Все вакцины (от коронавируса. - Ред.) в мире не прошли третью стадию испытаний, на это надо больший срок, год еще нужен. Все страны используют ее в экстренном режиме, в украинском законодательстве нет такого режима. Если мы берем любую вакцину (от коронавируса. - Ред.), то мы не можем ее использовать, потому что нет правовых оснований", – сказал он.
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> Усі країни використовують її в екстреному режимі
Ні, ЄС зареєстрував 2 вакцини у звичайному режимі.
> Усі вакцини (проти коронавірусу. - Ред.) у світі не пройшли третю стадію випробувань