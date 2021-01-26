За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 9 человек, выздоровели - 1 639, выявили 375 новых случаев, - Кличко

С начала пандемии COVID-19 выявили у 126 639 жителей Киева, 2 292 человека умерли.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще 375 больных коронавирусом выявили в столице за прошедшие сутки. 9 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 2 292 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 126 639", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 210 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 154 мужчины в возрасте от 23 до 87 лет, 4 девочки от 6 месяцев до 13 лет и 7 мальчиков от 5 до 17 лет.

Заболели, в частности, 6 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 42 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 1639 человек. Всего коронавирус побороли 60 152 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 68, в Дарницком - 62, а в Святошинском районе - 52 случая.

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