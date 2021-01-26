Боррель перед визитом в Москву должен посетить Киев, - глава МИД Польши Рау
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что перед визитом в Москву высокому представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю стоило бы посетить Киев.
"Я также отметил, что, вероятно, было бы хорошо сперва посетить Киев, учитывая ситуацию с нашими восточными партнерами, половина из которых подверглись потере территориальной целостности из-за политики России", - сказал Рау, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина
Кроме того, по его словам, также сперва стоило бы обсудить ситуацию с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном, чтобы "сделать позицию Жозепа Борреля сильнее".
Как сообщалось, Боррель в понедельник заявил, что в первую неделю февраля он прибудет в Россию для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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Тобто все попередне, що відбувалося на московії - це не так страшно з точки зору європейської демократії..
и, глядя на припухшую (от произошедшего) Меркель :
- Можете высказать самую высокую степень озабоченности....