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Боррель перед визитом в Москву должен посетить Киев, - глава МИД Польши Рау

Боррель перед визитом в Москву должен посетить Киев, - глава МИД Польши Рау

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что перед визитом в Москву высокому представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю стоило бы посетить Киев.

"Я также отметил, что, вероятно, было бы хорошо сперва посетить Киев, учитывая ситуацию с нашими восточными партнерами, половина из которых подверглись потере территориальной целостности из-за политики России", - сказал Рау, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

Кроме того, по его словам, также сперва стоило бы обсудить ситуацию с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном, чтобы "сделать позицию Жозепа Борреля сильнее".

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Как сообщалось, Боррель в понедельник заявил, что в первую неделю февраля он прибудет в Россию для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Автор: 

визит (3065) россия (95308) МИД Польши (332) Боррель (784) Рау Збигнев (69)


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Топ комментарии
+6
Млять, поляки набагато більше українці, ніж наша квартально-зелена мерзота при владі!
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26.01.2021 11:15
+5
ЄВРОПАРЛАМЕНТ, ЗАХІДНА ЄВРОПА продажні! Вони нехтують демократичними принципами, справедливістю, міжнародним правом в особистих меркантильних цілях. А МОЖЕ В ЄВРОПІ ВЖЕ ПРИНЦИПІВ ДЕМОКРАТІЇ НЕМАЄ!? КРЕМЛІВСЬКЕ БАБЛО ЗАСТИЛАЄ ОЧІ.
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26.01.2021 11:07
+2
дуууужжже стурбований дідусь Боррель вчора сказав, що додаткові санкції проти свонособачого лаптєстану вони розглянуть, якщо репресії проти опозиції не припиняться..
Тобто все попередне, що відбувалося на московії - це не так страшно з точки зору європейської демократії..
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26.01.2021 11:29
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ЄВРОПАРЛАМЕНТ, ЗАХІДНА ЄВРОПА продажні! Вони нехтують демократичними принципами, справедливістю, міжнародним правом в особистих меркантильних цілях. А МОЖЕ В ЄВРОПІ ВЖЕ ПРИНЦИПІВ ДЕМОКРАТІЇ НЕМАЄ!? КРЕМЛІВСЬКЕ БАБЛО ЗАСТИЛАЄ ОЧІ.
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26.01.2021 11:07 Ответить
ГейРопа вводит тоталитаризм с комендантским временем и тому подобной х.рнёй.
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26.01.2021 11:16 Ответить
ти ще заспівай, що ********* з ****** наші брати та друзі, і справжня демократія є тільки на *********і!
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26.01.2021 11:17 Ответить
Млять, поляки набагато більше українці, ніж наша квартально-зелена мерзота при владі!
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26.01.2021 11:15 Ответить
А зачем ему в Киев ехать? В Киеве акции Газпрома ему не дадут.
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26.01.2021 11:26 Ответить
дуууужжже стурбований дідусь Боррель вчора сказав, що додаткові санкції проти свонособачого лаптєстану вони розглянуть, якщо репресії проти опозиції не припиняться..
Тобто все попередне, що відбувалося на московії - це не так страшно з точки зору європейської демократії..
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26.01.2021 11:29 Ответить
перед посищением хлебнуть ЗЕленки. двойную порцию.
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26.01.2021 11:31 Ответить
Ето тот Боррель который дал ***** 30 дней на разобраться с протестами?
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26.01.2021 11:35 Ответить
После того,как ЕС подготовил непринятие санкций против рашиста кремлевский подельник Борель едет в мацкву за обещанными за это дело расчетными,,,
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26.01.2021 11:50 Ответить
На очередных трёхсторонних переговорах, только рассевшись по своим местам, Порошенко достаёт пистолет, стреляет Путину в лоб и садится на своё место.
и, глядя на припухшую (от произошедшего) Меркель :
- Можете высказать самую высокую степень озабоченности....
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26.01.2021 11:52 Ответить
Вчера с днюхой поздравил из Европы аж один президент Словакии)))))))) так еще не опускали ни одного президента Украины ))))))))) вот это уровень уважения
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26.01.2021 13:02 Ответить
 
 