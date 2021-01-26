"Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться до конца отопительного сезона", - Шмыгаль

До конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду повышать не будут.

Об этом в ходе заседания Рады заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться до конца отопительного сезона. Нам удалось достичь определенного консенсуса с властью на местах. Мы подготовили меморандум, в ближайшее время состоится его подписание. Но факт остается фактом - тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут", - отметил премьер.

Ранее сообщалось, что Кабмин установил предельную цену на газ для населения.

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