"Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться до конца отопительного сезона", - Шмыгаль
До конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду повышать не будут.
Об этом в ходе заседания Рады заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться до конца отопительного сезона. Нам удалось достичь определенного консенсуса с властью на местах. Мы подготовили меморандум, в ближайшее время состоится его подписание. Но факт остается фактом - тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут", - отметил премьер.
Ранее сообщалось, что Кабмин установил предельную цену на газ для населения.
Топ комментарии
+9 саша паламарчук
показать весь комментарий26.01.2021 11:24
+9 vitaliymkua
показать весь комментарий26.01.2021 11:24
+9 Підлога Маккартні
показать весь комментарий26.01.2021 11:29
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зєлю геть. Дострокові.
Власть сама этого хочет . Повышая тарифы в момент жуткого обнищания основной масы населения , власть сама себе делает обрезание .
Нужно выходить на площади Киева и сносить всю эту гнидню , которая называет себя украинской властью .
Разве не он в куче с Яйценюхом и прочими тварями ввёл эти тарифы ???
Разве не он вывел через Байдена , по скромным оценкам , около 1 триллиона долларов с Украины ???
Они все твари - и Порох , и Зеля , и Мертветчук . ОДИНАКОВЫЕ !
Давай уже нескромные, не стесняйся
"Склады угольных электростанций сработаны до самого низкого уровня за весь период независимости Украины - 455 000 тонн. Половина этого угля находится на двух станциях: Луганской ТЭС и Славянской ТЭС, которая не работает. На остальных станциях осталось 220 000 тонн, которых абсолютно недостаточно для гарантирования энергетической безопасности страны"
рыжего,ты в этих регулированиях тарифов
сейчас как козел в капусте,вместе со всем зелёным стадом.
Сразу всем стало легче.
Разрешите отказываться от услуги, которую я не в состоянии оплатить.
Так чего ждать ?
Нужно выходить и гнать их ссаными тряпками .
Выберем других воров , не таких жадных .
Я уже Азирова вспоминаю , как лучшего и добрейшего ...
---------
Зєлю геть. Дострокові.