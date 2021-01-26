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"Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться до конца отопительного сезона", - Шмыгаль

До конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду повышать не будут.

Об этом в ходе заседания Рады заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться до конца отопительного сезона. Нам удалось достичь определенного консенсуса с властью на местах. Мы подготовили меморандум, в ближайшее время состоится его подписание. Но факт остается фактом - тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут", - отметил премьер.

Ранее сообщалось, что Кабмин установил предельную цену на газ для населения.

Также читайте: За просроченные январские платежки за газ и тепло штрафовать не будут, - Шмыгаль

Автор: 

Тарифы на воду (748) Тарифы на отопление (721) Шмыгаль Денис (2663)


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Топ комментарии
+9
Ти вже бачив відтюнінговану бабульку? Їй лоб аж на дупу натягнули, кадишева номер два
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26.01.2021 11:24
+9
"Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2952
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26.01.2021 11:24
+9
"Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7363
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26.01.2021 11:29
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Правила форума Совет форумчан
а ще ми побудуємо космопорт і всім безкоштовне морозиво!
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26.01.2021 11:19 Ответить
Неужели больше не будут повышаться? Останутся на сегодняшнем , заоблачном уровне - выше европейских?
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26.01.2021 11:20 Ответить
"Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7363
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26.01.2021 11:29 Ответить
За січень усім прийдеться платити по максімуму. То вони все з лютого обіцяють.
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26.01.2021 11:33 Ответить
Спасибо партии ха наше счастливое детство
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26.01.2021 11:20 Ответить
А що залишилось тієї зими? З такою зовнішньою температурою опалювальний сезон може закінчитися вже на початку березня. Місяць відсрочки... Нуууу дуже велике досягнення...
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26.01.2021 11:20 Ответить
За Юлі тарифи були вдесятеро меньші.
Зєлю геть. Дострокові.
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26.01.2021 11:21 Ответить
Ти вже бачив відтюнінговану бабульку? Їй лоб аж на дупу натягнули, кадишева номер два
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26.01.2021 11:24 Ответить
Ти вже сплатило комірне, соєве? Поспішай, бо викинуть на смітник з твоєї конури за борги! Пєця з собою тебе на Південь Іспанії не забере
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26.01.2021 12:16 Ответить
Дурбецело, за мене держава компенсує всі 100% ком послуг, мені похєр на той газ, світло та иешту платежів, а ти плати полудурок зєбільний.
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26.01.2021 12:59 Ответить
А потом? Переморгаем? А тариф на электроэнергию? Не трогаем? Ушлёпок.
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26.01.2021 11:23 Ответить
ну спасибо отец родной... всему правительству премии и героев Украины присвоить....б@ля...
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26.01.2021 11:24 Ответить
"Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2952
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26.01.2021 11:24 Ответить
Спасибо благодетель!Наверное посмотрел прогноз погоды на февраль и понял халява накрылась.
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26.01.2021 11:25 Ответить
********, жодна ваша обіцянка не вартує шекеля
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26.01.2021 11:26 Ответить
ничо! Зато потом ка-а-ак жахнем!
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26.01.2021 11:26 Ответить
Як бєня скаже то так і буде, а ти ніхто пустозвон
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26.01.2021 11:28 Ответить
Япония возможно откажется от проведения Олимпиады в этом году,которую могут перенести в США.Глава финансового комитета штата Флорида Джимми Петронис предложил МОК сделать перенос...
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26.01.2021 11:29 Ответить
Пора сносить эту власть - она антинародна .
Власть сама этого хочет . Повышая тарифы в момент жуткого обнищания основной масы населения , власть сама себе делает обрезание .
Нужно выходить на площади Киева и сносить всю эту гнидню , которая называет себя украинской властью .
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26.01.2021 11:29 Ответить
Нєєєє. Зєлєбобіки мають вистраждати по повній. А то що це - нормальні люди ходять на майдани, а потім тупориле бидло все просирає. Януковича вибирають, Зєлєнського. Якщо нормальні люди знесуть Зєлєнського, ці під**аси виберуть якогось Шарія чи Ківу. Так що немає сенсу. Тільки через страждання може хоч до частини народу щось дійде.
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26.01.2021 11:35 Ответить
Чем Порох лучше Зели ? Чем ???
Разве не он в куче с Яйценюхом и прочими тварями ввёл эти тарифы ???
Разве не он вывел через Байдена , по скромным оценкам , около 1 триллиона долларов с Украины ???
Они все твари - и Порох , и Зеля , и Мертветчук . ОДИНАКОВЫЕ !
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26.01.2021 11:39 Ответить
"Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 966https://censor.net/ru/user/91568 Разве не он вывел через Байдена , по скромным оценкам, около 1 триллиона долларов с Украины ???

Давай уже нескромные, не стесняйся
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26.01.2021 12:47 Ответить
Кроме бреда есть что Порошенко предъявить? Да, тарифы при нем выросли, но и зарплата росла. Я не видел проблемы с тарифами ни тогда, ни сейчас. А тварями считаю тех, кто за низкие тарифы готов страну продать. Вы уж определитесь, вам в Рашку, где есть дешевые ресурсы, но жизни нет, или в Европу, где за все нужно платить, но при этом и дают возможность заработать. Или для секты какаяразница это сложно? После твоего дебильного выбора в 2019-м уже для того только, чтобы вернуться к развитию 2019, лет пять нужно. А к концу срока, ты на все десять лет назад шагнешь. Был рост, устойчивый рост и реформы медленно, но шли. Сейчас медицинская реформа стала (читай, откатилась), судебная стала (читай, откатилась), развитие армии остановилось, экономика дохнет. До тебя доходит, что следующему президенту придется просто устранять последствия твоего выбора? Ни о каком развитии и движении вперед уже речи нет. Пока такие, как ты, будут думать задницей, нам ничего не светит. Голосовать за популистов и ожидать покращень - это дно.
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26.01.2021 13:30 Ответить
Запасы угля на ТЭС упали до исторического минимума. Дальше или газ, или отключения

"Склады угольных электростанций сработаны до самого низкого уровня за весь период независимости Украины - 455 000 тонн. Половина этого угля находится на двух станциях: Луганской ТЭС и Славянской ТЭС, которая не работает. На остальных станциях осталось 220 000 тонн, которых абсолютно недостаточно для гарантирования энергетической безопасности страны"
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26.01.2021 11:31 Ответить
Так уже повысили куда еще повышать ты собираешься? И охирительная новость с кричащим заголовком! Мы вам зе дебилы, так тарифы повысили, что ближайшее время больше не будем повышать!
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26.01.2021 11:32 Ответить
вот теперь запануемо!
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26.01.2021 11:32 Ответить
очень хочется увидеть вздернутого шмугаля на самом высоком столбе Киева... ну а чтобы тело мудилы не протухло - нужна прохладная погода...
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26.01.2021 11:32 Ответить
"Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3812
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26.01.2021 11:34 Ответить
От чумаход.Сами придумали повышение,сами с собой теперь "достигли консенсуса",и хотят теперь за это почитание как каких-то выдающихся государственных деятелей за историю Украины начиная с трипильцев.Шавка
рыжего,ты в этих регулированиях тарифов
сейчас как козел в капусте,вместе со всем зелёным стадом.
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26.01.2021 11:36 Ответить
На самом деле это выгодно для ГрязьПрома...денег нет,РАБссиянцы дрова покупают по 5 000 ржублей за кубометр,остальные давно сидят на Валежнике..., а украинцы исправно платят за газ...
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26.01.2021 11:36 Ответить
"Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться до конца отопительного сезона"

"Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9674
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26.01.2021 11:38 Ответить
Не в лоб а по-лбу!
Сразу всем стало легче.
Разрешите отказываться от услуги, которую я не в состоянии оплатить.
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26.01.2021 11:38 Ответить
Суки зелёные, что б на вас срачка напала.
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26.01.2021 11:38 Ответить
Значит будут грабить
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26.01.2021 11:39 Ответить
"Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7793 Филиппыч,а почему в Украине порядок,а на РАБссии вечно все через ЖО...+Разруха...,доктор Борменталь,если бы Украина имела такую территорию и Мавзолей как РАБссия они давно бы сбежали в НАТО
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26.01.2021 11:41 Ответить
Что Порошенко, что Зеленский козлы.
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26.01.2021 11:41 Ответить
Ни единого слова о том, что собираются разобраться с газовыми олигархами, с газом украинской добычи, с его себестоимостью. Очередная кость собаке (народу): Тарифы расти не будут. Причем, хитрожопое "до конца отопительного сезона". А что после? Дениска реально всех идиотами считает, а себя самым умным? Пипл схавает?
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26.01.2021 11:42 Ответить
Эти суки уже знают , что вторые выборы для них , как и для Пороха , просто смерть .
Так чего ждать ?
Нужно выходить и гнать их ссаными тряпками .
Выберем других воров , не таких жадных .
Я уже Азирова вспоминаю , как лучшего и добрейшего ...
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26.01.2021 11:42 Ответить
Так бы сразу и сказал: Витявернись. Я бы не распинался. Подобные тебе дебилы будут голосовать за Бойко на следующих выборах. Если у вас получится, то будет гражданская война, обнищание населения и ,возможно, развал Украины.
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26.01.2021 13:34 Ответить
Уровень газификации Украины 73 %,на РАБссии 43%,помню Димон Ведмедев который денег нет,плакал,как так получилось,что Украина нас обставила...
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26.01.2021 11:45 Ответить
Порошенко не будет спасать Украину,Байден не даст...
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26.01.2021 11:46 Ответить
А то он так хотел спасать Украину , так хотел ...
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26.01.2021 11:49 Ответить
Новоотьсоссию построил от Харькова до Одессы... для твоего болта тупого...
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26.01.2021 11:50 Ответить
Хрюкали 73% Жрите сами...
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26.01.2021 11:48 Ответить
В квартирах більшості стоять елекронагрівні бойлери, бо чекати коли піде гаряча вода з центрально мережі це треба під холодним душем стояти півгодини. Тому піднявши тарифи для громадян на електроенергію атоматично підняли тариф і на воду.
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26.01.2021 11:49 Ответить
Согласен. В основном жилой фонд везде старый , трубы пришли в негодность, экономля стараются хотя-бы отремонтировать подающие трубы ГВС, а обратку "хоронят", из-за этого отсуствует циркуляция горячей воды. Поэтому она появляется во время большого разбора(утро, вечер), или надо предварительно слить минут дватцать.
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26.01.2021 13:23 Ответить
Новые санкции против Украины и Зелемойских с ОПЗЖ Байден введет совсем скоро...,список я уже читал...а вы нет...
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26.01.2021 11:52 Ответить
США остановили отжим Мотор-Сичи китайцами,а Ярославского вызвали в СБУ по этому поводу...продолжение следует Панове...
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26.01.2021 11:58 Ответить
Достатньо поміняти Богуслаєва і Ріфмайстра місцями і все стане на свої місця.
---------
Зєлю геть. Дострокові.
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26.01.2021 12:29 Ответить
Завод МОТОР-Сич может представлять угрозу национальной безопасности США.Формулировка Супер!
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26.01.2021 12:02 Ответить
зе дно
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26.01.2021 12:12 Ответить
покажи место, куда тебя с разгону нужно целовать
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26.01.2021 12:13 Ответить
І знову "обіцянка- цяцянка"
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26.01.2021 12:29 Ответить
"Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 394
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26.01.2021 12:44 Ответить
А що ж то було з 01.01.2021 ????
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26.01.2021 12:53 Ответить
она як,штрудель нас порадував! невже цього виродка у сраку цілувати?
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26.01.2021 14:38 Ответить
 
 