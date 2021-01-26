Рада одобрила допуск иностранных военнослужащих на территорию Украины в 2021 году для участия в учениях
Верховная Рада разрешила допуск иностранных военнослужащих на территорию Украины для участия в учениях в 2021 году. ВР поддержала соответствующий законопроект президента Владимира Зеленского №4499.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"За" проголосовали 325 нардепов.
На финансирование расходов на подготовку и проведение учений на территории Украины в этом году закладывают 38 559,44 тысячи гривен.
Речь идет об участии в:
- украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2021",
- украинско-британских учениях "Козак Мейс - 2021",
- украинско-американских учениях "Си Бриз - 2021",
- украинско-румынских учениях "Риверайн - 2021",
- украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2021",
- украинско-польских учениях "Три Меча - 2021",
- украинско-польских учениях "Сильвер Сэйбер - 2021".
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