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Новости Агрессия России против Украины
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Рада одобрила допуск иностранных военнослужащих на территорию Украины в 2021 году для участия в учениях

Рада одобрила допуск иностранных военнослужащих на территорию Украины в 2021 году для участия в учениях

Верховная Рада разрешила допуск иностранных военнослужащих на территорию Украины для участия в учениях в 2021 году. ВР поддержала соответствующий законопроект президента Владимира Зеленского №4499.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"За" проголосовали 325 нардепов.

На финансирование расходов на подготовку и проведение учений на территории Украины в этом году закладывают 38 559,44 тысячи гривен.

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Речь идет об участии в:

  • украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2021",
  • украинско-британских учениях "Козак Мейс - 2021",
  • украинско-американских учениях "Си Бриз - 2021",
  • украинско-румынских учениях "Риверайн - 2021",
  • украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2021",
  • украинско-польских учениях "Три Меча - 2021",
  • украинско-польских учениях "Сильвер Сэйбер - 2021".

Автор: 

армия (8490) ВР (29226) военные учения (3456) ВСУ (6531)


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