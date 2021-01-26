Рада одобрила допуск иностранных военнослужащих на территорию Украины в 2021 году для участия в учениях

Верховная Рада разрешила допуск иностранных военнослужащих на территорию Украины для участия в учениях в 2021 году. ВР поддержала соответствующий законопроект президента Владимира Зеленского №4499.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"За" проголосовали 325 нардепов.

На финансирование расходов на подготовку и проведение учений на территории Украины в этом году закладывают 38 559,44 тысячи гривен.

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