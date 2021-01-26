В новогоднем ролике Зеленского дети снимались несколько часов и с соблюдением закона, - детский омбудсмен Кулеба
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба рассказал, было ли нарушение прав детей во время съемок новогоднего поздравления Владимира Зеленского.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в ответ на запрос Радио "Свобода".
Детский омбудсмен опроверг информацию, что после Нового года распространяли медиа и соцсети о том, что юные актеры снимались до трех часов ночи.
"Дети, которые участвовали в съемках, в сопровождении родителей были приглашены съемочной группой на определенное время 27 декабря именно на ту часть съемок, в которой они были задействованы. Съемки с участием детей продолжались несколько часов с соблюдением требований действующего законодательства", - сообщили в офисе детского омбудсмена.
Съемки ролика состоялись в Мариинском дворце и на площади перед ним, добавили в ответе на запрос.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Укринформу" также отмечал, что нарушения закона не было. Родители предоставили все необходимые разрешения на съемку, и ни от одного из родителей не поступали претензии в сторону съемочной группы, говорил он.
В новогоднюю ночь украинцы увидели обращение президента Владимира Зеленского, участие в съемках которого принимали дети. После этого в соцсетях распространялись скриншоты объявлений о соответствующем кастинге, который якобы проводило агентство "Лот". Для съемок как бы искали девочек и мальчиков 5-8 лет, запись должна была состояться 27-28 декабря за одну-две смены.
В объявлении шла речь о том, что детям за работу обещали по 500 гривен. По обнародованным медиа данным, съемки происходили с 18 часов вечера до трех часов ночи, и это противоречило трудовому законодательству, поскольку запрещено привлекать детей к такой работе поздно вечером и ночью.
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це службовий злочин, Коля