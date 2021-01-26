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Новости Новый год
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В новогоднем ролике Зеленского дети снимались несколько часов и с соблюдением закона, - детский омбудсмен Кулеба

В новогоднем ролике Зеленского дети снимались несколько часов и с соблюдением закона, - детский омбудсмен Кулеба

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба рассказал, было ли нарушение прав детей во время съемок новогоднего поздравления Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в ответ на запрос Радио "Свобода".

Детский омбудсмен опроверг информацию, что после Нового года распространяли медиа и соцсети о том, что юные актеры снимались до трех часов ночи.

"Дети, которые участвовали в съемках, в сопровождении родителей были приглашены съемочной группой на определенное время 27 декабря именно на ту часть съемок, в которой они были задействованы. Съемки с участием детей продолжались несколько часов с соблюдением требований действующего законодательства", - сообщили в офисе детского омбудсмена.

Съемки ролика состоялись в Мариинском дворце и на площади перед ним, добавили в ответе на запрос.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Новогоднее поздравление Зеленского: "У нас нет иного варианта, как быть супер-Украиной". ВИДЕО

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Укринформу" также отмечал, что нарушения закона не было. Родители предоставили все необходимые разрешения на съемку, и ни от одного из родителей не поступали претензии в сторону съемочной группы, говорил он.

В новогоднюю ночь украинцы увидели обращение президента Владимира Зеленского, участие в съемках которого принимали дети. После этого в соцсетях распространялись скриншоты объявлений о соответствующем кастинге, который якобы проводило агентство "Лот". Для съемок как бы искали девочек и мальчиков 5-8 лет, запись должна была состояться 27-28 декабря за одну-две смены.

В объявлении шла речь о том, что детям за работу обещали по 500 гривен. По обнародованным медиа данным, съемки происходили с 18 часов вечера до трех часов ночи, и это противоречило трудовому законодательству, поскольку запрещено привлекать детей к такой работе поздно вечером и ночью.

дети (6463) Зеленский (20185) Новый год (934) омбудсмен (593) поздравление (1057)


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Топ комментарии
+10
такой короткий ролик снимали несколько часов . сначала долго объясняли детям что чудной маленький дядя не хоббит а президент . а потом переснимали несколько дублей пока не получилось . детей постоянно пробивало на смех
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26.01.2021 11:42
+8
Было бы удивительно, если бы Кулеба сообщил о нарушениях, даже при их наличии.
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26.01.2021 11:48
+6
У хоббитов мохнатые ноги, а не мокрая мотня.
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26.01.2021 11:46
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Так не було порушення закону чи скарг від батьків? Це різні речі.
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26.01.2021 11:40 Ответить
Было бы удивительно, если бы Кулеба сообщил о нарушениях, даже при их наличии.
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26.01.2021 11:48 Ответить
лучше бы кулеба ответил на вопрос - зачем заставляли детей работать по нескольку часов?..
на, что по замыслу великого режиссера этот шедевр должен был смахивать?
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26.01.2021 13:57 Ответить
цей те кулєба, яке скалічило своїх синів тим, що вилізло на перехрестя за світлофор, а потім газонуло на червоний! тому можно довіряти цій кулєбі - вона відповідає не тіка за своє водіння, але й за свої слова
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26.01.2021 11:49 Ответить
сказано же - родители получили по 500 грн. и заткнулись. у Авакова к ним за неисполнение родительских обязанностей и нарушение родительских прав претензий нет.
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26.01.2021 11:51 Ответить
Уявіть Байдена, Трюдо, Меркель і інших в такій ролі?! Не ганьбіть Україну, то й приводу оправдовуватись не буде! Краще, займіться з сім"ями благодійністю дітям, сиротам і тим, чиї батьки загинули, свідомо захистивши народ і владу від ворога.
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26.01.2021 12:14 Ответить
я не смотрел, а мои родители рассказывали, что плевались на это поздравление...
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26.01.2021 11:40 Ответить
Идиотизм. Неужели кулеба думает о том, что от него ждали иного?
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26.01.2021 11:41 Ответить
такой короткий ролик снимали несколько часов . сначала долго объясняли детям что чудной маленький дядя не хоббит а президент . а потом переснимали несколько дублей пока не получилось . детей постоянно пробивало на смех
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26.01.2021 11:42 Ответить
У хоббитов мохнатые ноги, а не мокрая мотня.
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26.01.2021 11:46 Ответить
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26.01.2021 11:50 Ответить
вовочку снимали отдельно от детей, на фоне зеленой тряпки, а потом подмонтировали.
если внимательно посмотрите видео - это заметно.
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26.01.2021 12:37 Ответить
Суть в другом. Со взрослыми людьми это отсталое общаться не в состоянии. Потому деткам и морочил голову. За что родителям должно было бы быть стыдно. Монолог перед теми, кто не может ему ответить в силу того, что оно еще дитя - это и есть демонстрация того, насколько этот "нелошок" развит. Или, точнее, не развит.
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26.01.2021 11:42 Ответить
Видели, знаем и другого не может быть... или хорошо иметь карманного вещателя
шота говорили о звездах театр.ру
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26.01.2021 11:43 Ответить
Наконец-то, была найдена равная аудитория....
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26.01.2021 11:44 Ответить
а че кипишуем дети были предоставлены адептами какаяразница и хуженебудет
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26.01.2021 11:47 Ответить
какая чушь
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26.01.2021 11:48 Ответить
раз ти не вказуєш час проведення зйомок - значить, брешеш!
це службовий злочин, Коля
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26.01.2021 11:49 Ответить
Крайне не удачная идея с этими детьми. Кажется, что даже ярые сторонники Зеленского согласятся. Интересно кто её автор. В действиях нынешнего президента и так слишком мало реальных поступков, а подобные постановки только добавляют искусственности. На следующий НГ ждём перформенс с животными.))
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26.01.2021 11:51 Ответить
не дамо звіряток на поругу!
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26.01.2021 11:57 Ответить
с этими?
У новорічному ролику Зеленського діти знімалися кілька годин з дотриманням закону, - дитячий омбудсмен Кулеба - Цензор.НЕТ 3193
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26.01.2021 11:58 Ответить
А пол-Мариинского парка при этом загородили тоже по закону?
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26.01.2021 12:07 Ответить
да все уже забыли об этой нелепой постановке, проснулись одни
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26.01.2021 12:09 Ответить
у поплавского 300 шикарных девок, бесплатно, по собственному желанию тоже по закону тресут попами на его концертах
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26.01.2021 12:10 Ответить
Кулєба другого не міг сказати. За аварію, не поніс кари і його тримають на гачку... А ви говорите, що закон один для всіх.
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26.01.2021 12:19 Ответить
Дети снимались ЗА ДЕНЬГИ. Почему не указали эту, такую "маленькую" деталь?
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26.01.2021 12:30 Ответить
и что это меняет?
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26.01.2021 12:38 Ответить
Вот, вот. И я о том же. И что это меняет? А вот что :"дети снимались несколько часов и с соблюдением закона, ЗА ДЕНЬГИ".
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26.01.2021 12:46 Ответить
Трудовые отношения с детьми возможны по КЗОТ с 14 лет. Передайте омбудсменше, что такие отношения точно не в рамках закона...
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26.01.2021 12:46 Ответить
+1000%. Вот именно.
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26.01.2021 12:47 Ответить
Це той самий Кулеба, який влаштував ДТП з двохсотим, і якого відмазали від суду. Тепер він розказуватиме, мовляв, "всьо законно".
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26.01.2021 17:46 Ответить
 
 