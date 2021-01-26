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Школьники смогут получить 100 тыс. грн за высокие результаты на ВНО, - нардеп "Голоса" Пипа

Школьники смогут получить 100 тыс. грн за высокие результаты на ВНО, - нардеп

Украинские школьники могут получить 100 тыс. гривен за высокие результаты на внешнем независимом оценивании. Данное постановление поддержали на образовательном Комитете Верховной Рады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает член комитет парламента по вопросам образования, науки и инноваций Наталя Пипа.

"Хорошая новость для всех, кто готовится к ВНО! Поддержали на образовательном Комитете Постановление: 30 выпускников, которые лучше всех сдадут ВНО, получат денежное вознаграждение, по 100 тыс грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого сумма баллов по четырем предметам должна быть 790 и выше, в том числе один предмет на 200 баллов.

Напомним, ранее Кабинет Министров одобрил проект указа президента о введении ежегодной премии в 5 тыс. грн участникам внешнего независимого оценивания с самым высоким результатом.

Читайте: Плагиатор Шкарлет должен последовать примеру министра труда Австрии и подать в отставку, - нардеп "Голоса" Пипа

Автор: 

награда (1793) ВНО (416) Пипа Наталя (11)


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но не все
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26.01.2021 11:48 Ответить
Только те которые с оккупированых територий?
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26.01.2021 11:49 Ответить
та не...те ваще без экзаменов и вне конкурса...
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26.01.2021 11:52 Ответить
Та ні. Ті що з окупованих взагалі отримують джекпот...аніжедетіраспятієвтрусіках...
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26.01.2021 11:53 Ответить
За чий рахунок банкет?Краще забезпечте рівний доступ до середньої освіти а не ту хєрню що ви пропонуєте.Тому що податки платять всі .
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26.01.2021 11:48 Ответить
Опа ча... покатять відкатики за вищий бал. Вангую зразу відмінників побільшає.
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26.01.2021 12:18 Ответить
А чи це не закладається міна під ЗНО? В адміністрації ЗНО з'являться схемщики, які в змові з випускниками придумають як отримати і поділити ці 100тис. А потім медведчуковські ЗМІ і Г+Г радісно накормлять вас зно-шною зрадою і просуватимуть тезу "як добре було без ЗНО".
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26.01.2021 12:25 Ответить
Ці гроші отримають діти правильних батьків. Всяких решал на зразок Єрмака чи когось з наближених до прокуратури чи суддів.
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26.01.2021 13:58 Ответить
Видать наше образование находится в полной жопе если приходится таким образом стимулировать учеников.
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26.01.2021 15:34 Ответить
 
 