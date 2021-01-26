Школьники смогут получить 100 тыс. грн за высокие результаты на ВНО, - нардеп "Голоса" Пипа
Украинские школьники могут получить 100 тыс. гривен за высокие результаты на внешнем независимом оценивании. Данное постановление поддержали на образовательном Комитете Верховной Рады.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает член комитет парламента по вопросам образования, науки и инноваций Наталя Пипа.
"Хорошая новость для всех, кто готовится к ВНО! Поддержали на образовательном Комитете Постановление: 30 выпускников, которые лучше всех сдадут ВНО, получат денежное вознаграждение, по 100 тыс грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для этого сумма баллов по четырем предметам должна быть 790 и выше, в том числе один предмет на 200 баллов.
Напомним, ранее Кабинет Министров одобрил проект указа президента о введении ежегодной премии в 5 тыс. грн участникам внешнего независимого оценивания с самым высоким результатом.
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