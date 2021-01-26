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С 1 апреля государство будет покрывать расходы на "химию" и другую терапию после лечения рака, - Степанов

С 1 апреля государство будет покрывать расходы на

С 1 апреля 2021 в Украине начнет работать новая Программа медицинских гарантий. К ней будут добавлены новые пакеты, в частности, лечения онкозаболеваний.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 26 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"В 2 и 4 квартале 2021 планируется добавить и расширить перечень пакетов, которые будут применяться. У нас новая Программа медицинских гарантий начнется с 1 апреля 2021", - рассказал министр.

По его словам, в Программу медицинских гарантий будут добавлены такие пакеты:

- химиотерапевтическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями у взрослых и детей в стационарных и амбулаторных условиях;
- терапевтическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями у взрослых и детей;
- лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями взрослых и детей в амбулаторных стационарных условиях.

"Это полностью новый пакет, он применяется и будет введен, потому что там есть соответствующее специфическое лечение, которое требует детализации. Его лучше ввести отдельным пакетом, мы планируем сделать с 1 апреля этого года ", - уточнил Степанов по третьему пакету.

Смотрите также: Ежегодно онкозаболевания становятся причиной смерти около 80 тыс. украинцев, - Степанов. ВИДЕО

медицина (2517) лечение (922) онкология (147) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+5
так написали же " после лечения". а лечение или долгое или летальный исход. кто не выжил тому не заплатили.... все продумано
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26.01.2021 11:57
+4
навіщо? якщо вірити вашій брехні, то ви вже перемогли Ковід, корупцію, посадили олігархів і закінчили війну, а в нас і так уже зарплати по 4000 евро.
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26.01.2021 11:59
+3
Мабуть недаремно визначена така дата на День дурака.
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26.01.2021 12:33
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а деньги откуда? не верю
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26.01.2021 11:53 Ответить
так написали же " после лечения". а лечение или долгое или летальный исход. кто не выжил тому не заплатили.... все продумано
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26.01.2021 11:57 Ответить
я даже думать боюсь как они себе представляют лечение онкобольных
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26.01.2021 12:13 Ответить
наверное травами и подорожником...
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26.01.2021 12:58 Ответить
Ну вообще-то государственная программа для онко больных действовала и ранее. Вопрос только как она действовала. Обычный ответ врачей, что гослекарств нет. Ждите. А онко как раз та болезнь чтобы ждать. Правда дождешься только одного. И поэтому бабла люди платят туда неп=мерянно. И на взятки от врачей до медсестер, и химиотерапия за свой счет получается и реабилитационный период на восстанавливающие лекарства. Иначе не выжить. Такова жестокая правда жизни.
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26.01.2021 12:39 Ответить
А госудапство и так обязано покрывать расходы,а так: врач получает зар.плату,пенсию а люди платят бабки за операцию
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26.01.2021 12:15 Ответить
Як же це казкар вже набрид... Ви вже "безкоштовно" COVID лікуєте.
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26.01.2021 11:57 Ответить
Аж чернівецька бабуся прокльонами "дякувала" найвеличнішому, тікав як заєць по озимині.
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26.01.2021 13:54 Ответить
навіщо? якщо вірити вашій брехні, то ви вже перемогли Ковід, корупцію, посадили олігархів і закінчили війну, а в нас і так уже зарплати по 4000 евро.
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26.01.2021 11:59 Ответить
Надеюсь вопрос не на личном контроле Зеленского, жаль если люди не получат помощи.
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26.01.2021 12:08 Ответить
Решение вызывает уважение. Говорить, что его не выполнят, надо ПОСЛЕ его не выполнения. Зачем кликушничать?
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26.01.2021 12:18 Ответить
Есть такое понятие - аналогия! Пояснить или сами найдёте? До сих пор, кроме популизма эта ********* ничего не генерировала.
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26.01.2021 12:32 Ответить
А кто в Украине, что-то после развала совка, генерировал?
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26.01.2021 12:40 Ответить
Армія, віра, мова, безвіз.
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26.01.2021 18:52 Ответить
Хм, странная оценка и подход. Неужели тяжело понять как она действовать будет. Пример есть. В данный момент, прямо сейчас действует государственная программа лечения онко больных. Если все так радужно с ней и хорошо, то зачем вводить еще одну дублирующую программу. А я отвечу. Эта программа что есть не действует от слова СОВСЕМ. Вот и весь ответ. Так же будет действовать и новая программа. По крайней мере я не нахожу ни одного аргумента в пользу того, что будет как-то иначе. Просто еще один источник распила государственных денег ИМХО.
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26.01.2021 12:45 Ответить
И все таки, правильнее говорить о том, что будет (когда оно будет), чем о том, что было. А вдруг, что изменится.
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26.01.2021 12:52 Ответить
А я и говорю о том что есть сейчас. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ действует государственная программа лечения онко больных за государственный счет. А термины "вдруг" и "государственная программа" в соседстве лично у меня вызывают когнитивный диссонанс. У Вас нет?
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26.01.2021 12:56 Ответить
И своим высказыванием говорить о том что будет это Вам к кацапам. Это они живут будущим и в будущем у них все распрекрасно и радужно - достигнем, построим, сделаем, запустим и т.д. Планов громадье. Вот только в настоящем обычно у них всегда полная жопа. Ну то такое - в будущем же все будет нищак. Так вот и живут уже которое десятилетие. И их все устраивает. Но мы то не кацапы.
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26.01.2021 13:03 Ответить
Ну да. Кацапы - достигнем, построим, сделаем, запустим и т.д. Свидомые - дайте грошей, або катери, та Джавелiни...
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26.01.2021 13:18 Ответить
Да, возможно, но здесь и сейчас. И если сидим в полной заднице здесь и сейчас, то и признаем эту горькую правду, а не строим розовые замки в будущем. Простой и прагматичный подход, как на мой взгляд. И к примеру то, что таки дали джавелины, сильно поумерило пыл орков на танчиках кататься и постреливать на Донбассе. Так что правильно делают, что просят оружие и деньги. Ибо северные небратья сильно постарались за годы независимости Украины понизить боевой потенциал ВСУ практически до нуля. Правда необходимо отметить, что не без помощи местных торбохватов от власти.
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26.01.2021 13:40 Ответить
Джавелины под замком, и американской охраной. Северным не братьям, было абсолютно пофиг, какая армия в Украине. Украинцы сами усердно разбазаривали то, что досталось после раздела. Что, не братья порезали Ту-160? Та нет, они 9 штук выкупили, на больше денег не хватило, а остальные ЧИК! по приказу и надзором американцев. Флот поровну поделили сейчас можно сравнить флотилии на Черном море? Кто заставлял продавать авианесущие крейсера? Да вообще флота в Украине нет. Не братья постарались? Да и вообще все вооружение от совка досталось, новое, делают из старья. Это не братья заставляют?
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26.01.2021 17:02 Ответить
Я не собираюсь сейчас разводить полемику по поводу того кацапского пробагандистского бреда, что Вы сейчас озвучили. Формат форума не тот. На несколько страниц полемика растянется. Но еще раз говорю - то что Вы написали пропагандистский бред кацапской сивой кобылы.
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26.01.2021 17:12 Ответить
Пусть будет, для тебя так, только ВСЕ, что я написал, очевидно, и общеизвестно. Полемизировать здесь не о чем.
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26.01.2021 18:07 Ответить
Мабуть недаремно визначена така дата на День дурака.
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26.01.2021 12:33 Ответить
согласен, когда-то я говаривал: вот тебе бабка и Павлов день (обмен 50 рублевых знаков),
а тут к слову через 30 лет и подоспел Степанов день
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26.01.2021 13:04 Ответить
Ще живуть совкові традиції, мабуть з сотню років ще треба, щоб позбутися їх.
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26.01.2021 13:51 Ответить
напевно 101, бо ви ще років 30 покоптите чиєсь небо
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26.01.2021 14:07 Ответить
Вам побажаю коптити побільше.
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26.01.2021 17:18 Ответить
Головне, що без образ.
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26.01.2021 17:30 Ответить
Не а Надежда, умирает последней.
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26.01.2021 12:58 Ответить
Ну бред же , Зелебобики даже на лечение КОВИДА денег не дают ,а обещали все лечатся за свой счет
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26.01.2021 17:03 Ответить
 
 