С 1 апреля государство будет покрывать расходы на "химию" и другую терапию после лечения рака, - Степанов

С 1 апреля 2021 в Украине начнет работать новая Программа медицинских гарантий. К ней будут добавлены новые пакеты, в частности, лечения онкозаболеваний.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 26 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"В 2 и 4 квартале 2021 планируется добавить и расширить перечень пакетов, которые будут применяться. У нас новая Программа медицинских гарантий начнется с 1 апреля 2021", - рассказал министр.

По его словам, в Программу медицинских гарантий будут добавлены такие пакеты:

- химиотерапевтическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями у взрослых и детей в стационарных и амбулаторных условиях;

- терапевтическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями у взрослых и детей;

- лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями взрослых и детей в амбулаторных стационарных условиях.

"Это полностью новый пакет, он применяется и будет введен, потому что там есть соответствующее специфическое лечение, которое требует детализации. Его лучше ввести отдельным пакетом, мы планируем сделать с 1 апреля этого года ", - уточнил Степанов по третьему пакету.

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