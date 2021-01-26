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"Слугам народа" пригрозили исключением из фракции, если они не будут голосовать за законопроект о референдуме

Во фракции подтвердили, что народным депутатам из фракции "Слуга народа" пригрозили исключением из нее, если они не будут голосовать за законопроект президента о процедуре референдума.

Информацию подтвердила в комментарии журналистам первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Для меня, как человека, знающего, что написано в программе партии президента, было бы странно, если бы кто-то из нашей фракции не проголосовал за закон о референдуме. Я бы тогда искала бы причины не в самом законе... ", - сказала она.

На уточнение о том, были ли такие угроза, Кравчук ответила: "Да, такое было".

Ранее об этом сообщило издание LB.ua со ссылкой на источники во фракции.

"Друзья, сообщаю группу, которая сегодня получила команду не голосовать за программное обещание президента о законе о референдуме. Это водораздел. По всем, кто не будет голосовать, будет поставлен вопрос об исключении из фракции "Слуга народа", - процитировало издание главу фракции Давида Арахамию в чате нардепов.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум 18 июня 2020 года.

В ноябре комитет по вопросам организации государственной власти ВР поддержал проект закона о народовластии путем всеукраинского референдума и рекомендовал парламенту принять его во втором чтении.

Также читайте: ВР может принять закон о референдуме в феврале, - Арахамия

референдум (1504) Слуга народа (2627) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+11
За неголосування зелено-ригівських хотєлок виключать з фракції на раз-два.
А підсанкційного покидька Дубинського не можна виключити.
Зе-шулерство в усій красі і хуцпі.
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26.01.2021 12:07
+10
торопятся уроды...
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26.01.2021 12:04
+5
Готовятся провести референдум по присоединению Украины к России.Как в Крыму.
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26.01.2021 12:05
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а краще розстрілом як ворогів народу
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26.01.2021 12:04 Ответить
торопятся уроды...
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26.01.2021 12:04 Ответить
Готовятся провести референдум по присоединению Украины к России.Как в Крыму.
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26.01.2021 12:05 Ответить
О кацапські тролі з'явилися. Значить цей закон треба приймати.
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26.01.2021 12:17 Ответить
А головой подумать слабо? Война и демократия вещи несовместимы.
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26.01.2021 12:20 Ответить
Нужно успеть пока рейтинг зели не упал до нуля, и успеть переизбрать его под видом референдума.
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26.01.2021 12:06 Ответить
За неголосування зелено-ригівських хотєлок виключать з фракції на раз-два.
А підсанкційного покидька Дубинського не можна виключити.
Зе-шулерство в усій красі і хуцпі.
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26.01.2021 12:07 Ответить
Чего истеришь, за слепым трастом соскучилась, уважаемая? .
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26.01.2021 12:09 Ответить
Істериш ти, не шановний.
Дивись, щоб інсульт не накрив від перезбудження, фейс червоніший буряка. 😏
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26.01.2021 12:15 Ответить
Референдум "Путин ,веди войска" Референдум о запрете всего украинского.Референдум ..очень легко подделать процент голосующих.Интересно. Зеленский хочет войти в историю, как Владимир присоединяющий Украину к России? Какую награду он получит?
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26.01.2021 12:10 Ответить
Подвійне громадянство і продаж землі - і не треба ні до кого приєднуватися.
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26.01.2021 12:23 Ответить
а також заборона продажу землі, нерухомості громадянам РФії.
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26.01.2021 12:25 Ответить
Без різниці - кому - китайці придуть, наприклад.
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26.01.2021 12:43 Ответить
Не неси дурниць. В 2014 був закон про референдум? Це в Криму когось зупинило? На Донбасі теж був незаконний референдум, на щастя їм підтерлись. А ос відсутність народовладдя, то порушення ст.5 Конституції України. Якщо відсоток тих, хто голосує великий, то підробити результат неможливо - дивись президентські вибори в Україні в 2019 р.
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26.01.2021 12:23 Ответить
Вони ж там так "злякалися" як і Дубінський. Кадровий голод, де ще таких підбереш.
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26.01.2021 12:20 Ответить
Виявляється, це - "партія президента"... А називають себе "слугами"... Питання - чиїми? Явно не народу...
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26.01.2021 12:28 Ответить
Слуги народу. Не продавайте свою совість. Продасте - її більше не буде. А жити без неї ох як тяжко!
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26.01.2021 12:38 Ответить
Фракция СН -кто в лес,кто по дрова.Дела и мысли тёмные,риторика-дескать . все за президента.
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26.01.2021 12:47 Ответить
Сколько там ещё - два с половиной года? Два с половиной года и большая вероятность второго срока. Будет ли Украина, кто знает?😟
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26.01.2021 12:50 Ответить
Второго срока не будет. Это козлики на убой. Одноразовые как гандоны. Их задача загрести руками жар. А потом придут уже настоящие рыги. Бойко,Мудачук, Портнов и прочая пи.добратия. Вот тогда веселуха начется уже по астоящему. Это только подготовка.
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26.01.2021 13:45 Ответить
А со слугами так всегда. Чуть что исключили, т.е. уволили. Ни чего нового.
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26.01.2021 12:53 Ответить
"Слугам народа" пригрозили исключением из фракции, если они не будут голосовать за законопроект о референдуме-это не то чтобы быть агентом ФСБ как Дубинский.Тут все гораздо серезнее
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26.01.2021 13:17 Ответить
расейские хозяева "неукраинских слуг" в Украине ,предупредили,что будут исключать из партии "неукраинских слуг" , тех слуг , которые не проголосуют за кремлевский вариант референдума .
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26.01.2021 13:29 Ответить
Понимают что монобольшинство по сути скоро йок, если не уже... А законы штамповать нужно. Будут референдить по полной, в турборежиме...
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26.01.2021 13:42 Ответить
Слуги теперь как буридановы ослы или бараны) Не проголосует, из партии погонят, а проголосует так народ наваляет) Тяжело быть слугой)
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26.01.2021 14:05 Ответить
на дотичну тему: https://bykvu.com/ua/bukvy/zhopi-polivajut-lajnom-jak-sluga-kabanov-zakon-pro-referendum-obgovorjuvav/ "уроди" називають союзників "ЖОПами"
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26.01.2021 20:09 Ответить
Кожен політик має свій момент істини, коли доводиться вибирати між вигнанням та соромом.
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27.01.2021 10:29 Ответить
 
 