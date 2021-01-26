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Декоративный шлем, зеркало на цепочке, два галстука и четки: Шмыгаль в 2020 году получил 30 подарков государству

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в 2020 году получил 30 подарков государству.

"В течение 2020 года премьер-министром Украины Шмыгалем Д. А. получено 30 подарков как подарков государству", - говорится в ответе департамента информации и взаимодействия с общественностью Секретариата Кабинета Министров на запрос "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

В частности, среди таких подарков: фарфоровый кофейный сервиз от президента Турции; металлический футляр с кристаллической породой внутри от президента Швейцарской Конфедерации; ручка в кожаном футляре от президента Польши; декоративный шлем от вице-президента Турции; зеркало на цепочке и фарфоровая декоративная тарелка от министра национальной обороны Турции; фарфоровая глубокая тарелка с крышкой от министра промышленности и технологий Турции; фарфоровый кофейный сервиз от министра иностранных дел Турции; фарфоровая ваза от посла Китая в Украине; книга "The illustrated Mahabharata: the definitive guide to India's greatest epic" от посла Индии в Украине.

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Также премьер получил: два галстука и четки в футляре от деловых кругов Турции; металлическую декоративную тарелку от руководства Совета международных отношений Турции; книгу "Бабий Яр. Трагедия, история, память 1941-2011" и фотоколлекцию Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" от Федерации Еврейских общин Украины; шерстяной коврик от министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.

Кроме того, среди подарков: плакетка с гербом Национальной гвардии Украины, металлическая декоративная тарелка и сувенирная книга "Национальная гвардия Украины в фотографиях 2020" от Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины; мягкая игрушка и "Тризуб" на подставке от детей школы-интерната Харькова; картина с фотографией самолета от Староконстантиновской Бригады тактической авиации имени Петра Франко; плакетка с изображением военной техники в футляре от Национальной академии сухопутных войск им. гетмана П.Сагайдачного; образец породы на гранитной подставке от шахтеров Донецкой области; стеклянная декоративная тарелка от Львовского Национального Академического театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой.

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В качестве подарков государству Шмыгаль также получил: деревянную плакетку с видами Херсонщины и сувенирную книгу "Kherson Journey to the South" от руководства Херсонской облгосадминистрации; канцелярский подарочный набор (ручка Parker с логотипом Днепропетровской ОГА, деловой дневник темно-синего цвета, значок с логотипом Днепропетровской ОГА) от руководства Днепропетровской облгосадминистрации; вышитое полотенце от руководства Сумской облгосадминистрации.

В то же время, Секретариат правительства не владеет информацией, вручалось ли Шмыгалю в 2020 году наградное оружие.

Автор: 

Кабмин (14023) подарок (128) Шмыгаль Денис (2663)


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Топ комментарии
+8
шлем нормалекДекоративный шлем, зеркало на цепочке, два галстука и четки: Шмыгаль в 2020 году получил 30 подарков государству - Цензор.НЕТ 839
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26.01.2021 12:16
+8
"Мальчик начал подозревать, что папа не совсем космонавт, когда тот привёз ему с МКС чётки из хлебного мякиша..." (с)
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26.01.2021 12:27
+7
Щось Шмигаля турки дуже ретельно "облизують"... Щось тут "нечисте"...
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26.01.2021 12:12
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Четки из хлеба надеюсь.
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26.01.2021 12:10 Ответить
как намек?? четко!
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26.01.2021 12:11 Ответить
"Мальчик начал подозревать, что папа не совсем космонавт, когда тот привёз ему с МКС чётки из хлебного мякиша..." (с)
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26.01.2021 12:27 Ответить
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26.01.2021 12:29 Ответить
Як у реального посона!
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26.01.2021 12:13 Ответить
нафіга шмигалю дєкоратівний шолом? грає в "люк - я твій атєц"?
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26.01.2021 12:11 Ответить
А може то "шапка для розгадування кросвордів". Пригадуєте "Приватну міліцію"?
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26.01.2021 12:48 Ответить
Ой, похибка трапилась. То було "Шоу довгоносиків".
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26.01.2021 12:50 Ответить
Ему и таким как он, из коМАНДЫ монобольшинства "испанский галстук" был бы более гармоничен.
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26.01.2021 12:12 Ответить
Щось Шмигаля турки дуже ретельно "облизують"... Щось тут "нечисте"...
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26.01.2021 12:12 Ответить
На "наташу" Шмига не дуже схожий. Дійсно, щось тут підозріле.
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26.01.2021 12:47 Ответить
Декоративный шлем, зеркало на цепочке, два галстука и четки: Шмыгаль в 2020 году получил 30 подарков государству - Цензор.НЕТ 7066
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26.01.2021 12:13 Ответить
Декоративный шлем, зеркало на цепочке, два галстука и четки: Шмыгаль в 2020 году получил 30 подарков государству - Цензор.НЕТ 2759
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26.01.2021 12:15 Ответить
Декоративный шлем, зеркало на цепочке, два галстука и четки: Шмыгаль в 2020 году получил 30 подарков государству - Цензор.НЕТ 2686
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26.01.2021 12:14 Ответить
шлем нормалекДекоративный шлем, зеркало на цепочке, два галстука и четки: Шмыгаль в 2020 году получил 30 подарков государству - Цензор.НЕТ 839
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26.01.2021 12:16 Ответить
декоративный
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26.01.2021 12:21 Ответить
слушай трі дубльонки трі магнітофона...
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26.01.2021 12:26 Ответить
Чуваки, а що таке "плакєтка"? Її можна потім обміняти на золото, або діаманти?
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26.01.2021 12:31 Ответить
Декоативный член...
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26.01.2021 13:30 Ответить
ёршик там е...???
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26.01.2021 16:15 Ответить
 
 