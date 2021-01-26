Российское гражданство в 2020 году получили 409,5 тыс. граждан Украины, - МВД РФ

Российская Федерация в 2020 году предоставила гражданство 409 тыс. 549 гражданам Украины, говорится в статистических сведениях по миграционной ситуации Министерства внутренних дел РФ.

За январь-декабрь минувшего года именно такое количество граждан Украины получили гражданство РФ (приняли, восстановили, признали), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Также за данный период принято решение о выдаче 36 тыс. 790 видов на жительство для украинцев; всего же в настоящее время в РФ проживает по видам на жительство 124 тыс. 528 украинцев.

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Кроме того, граждане Украины в 2020 году получили 19 тыс. 615 разрешений на временное проживание. Проживает в настоящее время по таковым разрешениям в РФ 68 тыс. 673 украинцев.

Также в МВД РФ насчитали в 2020 году 204 тыс. 269 граждан Украины, которые посещали РФ с частными визитами, 148 тыс. 63 граждан - на работу, 10 тыс. 115 граждан – с целью учебы, 19 тыс. 86 граждан – как туристы и по иным причинам – 23 тыс. 819 граждан.

В частности, январе-декабре 2020 года МВД РФ поставило на миграционный учет 791 тыс. 618 украинцев, из них 72 тыс. 181 человек были зарегистрированы по месту жительства и 719 тыс. 437 человек – поставлены на учет по месту пребывания. В то же время, в 2020 году РФ сняла с миграционного учета 731 тыс. 862 украинца.

Как сообщалось, в 2017 году российское гражданство получили 85 тыс. 119 украинцев, в 2018 году – 83 тыс. 81 украинец, в 2019 году - 299 тыс. 422 украинцев.

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В течение 2017 года 503,3 тыс. украинцев въехало в РФ на работу, 485,1 тыс. - с частным визитом, 42,9 тыс. - с целью туризма и 28,1 тыс. - для учебы.

В течение 2018 года 524,7 тыс. граждан Украины посещали Россию с частными визитами, 460,6 тыс. - на работу, 29,1 тыс. – с целью учебы и 44,2 тыс. – как туристы.

В течение 2019 года 550,1 тыс. граждан Украины посещали РФ с частными визитами, 435,5 тыс. - на работу, 35,3 тыс. – с целью учебы, 56,8 тыс. – как туристы.