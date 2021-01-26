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Новости Агрессия России против Украины
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Российское гражданство в 2020 году получили 409,5 тыс. граждан Украины, - МВД РФ

Российское гражданство в 2020 году получили 409,5 тыс. граждан Украины, - МВД РФ

Российская Федерация в 2020 году предоставила гражданство 409 тыс. 549 гражданам Украины, говорится в статистических сведениях по миграционной ситуации Министерства внутренних дел РФ.

За январь-декабрь минувшего года именно такое количество граждан Украины получили гражданство РФ (приняли, восстановили, признали), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Также за данный период принято решение о выдаче 36 тыс. 790 видов на жительство для украинцев; всего же в настоящее время в РФ проживает по видам на жительство 124 тыс. 528 украинцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 164 тыс. граждан Украины, проживающих на подконтрольной территории, получили паспорта РФ, - правозащитники

Кроме того, граждане Украины в 2020 году получили 19 тыс. 615 разрешений на временное проживание. Проживает в настоящее время по таковым разрешениям в РФ 68 тыс. 673 украинцев.

Также в МВД РФ насчитали в 2020 году 204 тыс. 269 граждан Украины, которые посещали РФ с частными визитами, 148 тыс. 63 граждан - на работу, 10 тыс. 115 граждан – с целью учебы, 19 тыс. 86 граждан – как туристы и по иным причинам – 23 тыс. 819 граждан.

В частности, январе-декабре 2020 года МВД РФ поставило на миграционный учет 791 тыс. 618 украинцев, из них 72 тыс. 181 человек были зарегистрированы по месту жительства и 719 тыс. 437 человек – поставлены на учет по месту пребывания. В то же время, в 2020 году РФ сняла с миграционного учета 731 тыс. 862 украинца.

Как сообщалось, в 2017 году российское гражданство получили 85 тыс. 119 украинцев, в 2018 году – 83 тыс. 81 украинец, в 2019 году - 299 тыс. 422 украинцев.

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В течение 2017 года 503,3 тыс. украинцев въехало в РФ на работу, 485,1 тыс. - с частным визитом, 42,9 тыс. - с целью туризма и 28,1 тыс. - для учебы.

В течение 2018 года 524,7 тыс. граждан Украины посещали Россию с частными визитами, 460,6 тыс. - на работу, 29,1 тыс. – с целью учебы и 44,2 тыс. – как туристы.

В течение 2019 года 550,1 тыс. граждан Украины посещали РФ с частными визитами, 435,5 тыс. - на работу, 35,3 тыс. – с целью учебы, 56,8 тыс. – как туристы.

Автор: 

гражданство (1312) россия (95308) двойное гражданство (161)


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Топ комментарии
+29
мало, в нас ще мільонів п'ять ватників залишилось, забирайте до себе.
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26.01.2021 12:17
+16
Все нормально. Потомки завезених йоською сраліном після голодомору відчули влєчєніє скрєп і хочуть на історічєскую родіну. А нам треба прийняти закон, що новоявлені гражданЄ кацапстану не мають права постійно проживати на території України та автоматично втрачають громадянство України.
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26.01.2021 12:20
+11
Это в основном паспорта для домбасовцев
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26.01.2021 12:21
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мало, в нас ще мільонів п'ять ватників залишилось, забирайте до себе.
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26.01.2021 12:17 Ответить
они им здесь нужны.. это ещё один повод в случае чего защищать граждан росии и вводить войска ..
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26.01.2021 12:21 Ответить
Так они ж не забирают, они здесь сидят с расийскими паспортами.
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26.01.2021 12:29 Ответить
ну российская пенсия поболее будет.
а с 2мя паспортами можно и 2 получать, кто ж узнает (достаточно изменить имя или фамилию при получении паспорта РФ, никто не докопается).
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26.01.2021 17:10 Ответить
https://censor.net/ru/user/451737 Раша, хрен с ней, ты скажи, сколько национаистов, и бандеровцев в Раде? Найдешь, назови фамилию. Я не нашел НИ ОДНОГО. Выбирать некого, или некому? В следующей Раде шишка будет, за ОПЗЖ. ИМХО.
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26.01.2021 12:37 Ответить
это из тех 73% которые насрали в Украин6ке в 2019 году выбрав ублюдка и сбежав в отстойник?? не..... уй шастать гробом вам удача....
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26.01.2021 12:48 Ответить
Это что, за один год полмиллиона?
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26.01.2021 12:18 Ответить
почти полмиллиона
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26.01.2021 12:19 Ответить
Это в основном паспорта для домбасовцев
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26.01.2021 12:21 Ответить
в Донбасе за все время выдано 200т паспортов вчера писали новость.
я еще там уточнял, что в РФ одна цифра, а у УКраины другая.
оказалось все верно, большая часть не из Донбаса.
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26.01.2021 17:11 Ответить
Легко погуглить
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Паспортизация ОРДЛО застопорилась? - Радіо Свобода.
Так вот на август 2020 было выдано 254 тыс.паспортов. И это только лугандонцы, без Крыма! Да ещё полгода прошло, так что не сходится у тебя арифметика )
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26.01.2021 19:37 Ответить
Адрес ссылки:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.radiosvoboda.org/amp/30877563.html&ved=2ahUKEwik5palkrruAhUwmIsKHb4fC9YQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw1HR99pqHONzcN-NztAZkqu&ampcf=1
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26.01.2021 19:42 Ответить
Для крысма и бамбаца - мало.
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26.01.2021 12:18 Ответить
Крымчане в основном получили в 2014г. без паспорта то как жить ?
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26.01.2021 17:13 Ответить
Ну и влаг им в ж...пу!!!! Пусть гордятся!!!
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26.01.2021 12:19 Ответить
Все нормально. Потомки завезених йоською сраліном після голодомору відчули влєчєніє скрєп і хочуть на історічєскую родіну. А нам треба прийняти закон, що новоявлені гражданЄ кацапстану не мають права постійно проживати на території України та автоматично втрачають громадянство України.
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26.01.2021 12:20 Ответить
"Чем меньше такого народа, тем больше кислорода" (народная мудрость)
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26.01.2021 12:20 Ответить
А кто же будет кормить Украинских Пенсионеров? А во сколько в среднем для страны обходится один Украинец? Пока он вырастет и станет приносить пользу Родине, надо же его в садике кормить, поить, жопку вытирать, в школе, институте, учить, лечить, обеспечивать жильём, бельём. А Вы вдруг, раз! и так запросто его коленом под зад, отправляете работать на противника.
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26.01.2021 12:28 Ответить
а что,лугандонцы опять за кормление Украины взялись ?
ну,курва,неугомонные..
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26.01.2021 12:33 Ответить
Не занимайся демагогией, тем более сидя за бугром. Мы их не отправляли, он сами выбрали на чьей они стороне. Те кто хотел приносить пользу Родине, тот остался (в отличие от тебя)
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26.01.2021 12:37 Ответить
Скатертью дорогоа!! Никто по ним не скучает! )
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26.01.2021 12:21 Ответить
читать как - "российские аусвайсы от безысходности получили уже"... далее по тексту.
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26.01.2021 12:22 Ответить
давно так и надо было действовать,еще в 14 году,чемодан вокзал Сибирь!!! нарешти дошло убогим.....
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26.01.2021 12:23 Ответить
Ну паспорта то они раздают, даунбаситам в частности, чтобы потом, еси шо, приехать с танками "защищать" своих граждан. Чистой воды прагматика от кремлевских упырей за счет тупорылой ваты. Но самое интересное, что эти паспорта не дают право ватникам жить в расеюшке, потому что они там нахер никому не нужны, и уж тем более никто им пенсии в рахе платить не будет, а даунбасяне так надеялись надеялись.
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26.01.2021 12:25 Ответить
Они свое очко уже не в состоянии защитить от кавказских "братьев".
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26.01.2021 12:27 Ответить
росвітязєй)))
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26.01.2021 12:31 Ответить
Российское гражданство в 2020 году получили 409,5 тыс. граждан Украины, - МВД РФ - Цензор.НЕТ 9306
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26.01.2021 12:29 Ответить
Для Украины не так страшны московские вши как страшны украинские гниды. Пять лет войны-до прихода Коломойского к власти-перепечатывавшие сайты РФ и ДНР. Из любви к Украине-так они впаривали лохам.
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26.01.2021 12:46 Ответить
Вот бы мудрый нарид 73% весь отправить на Рассеюшку на ПМЖ! Что бы они там Зеленского выбирали.
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26.01.2021 12:30 Ответить
Основание для защити соотечественников.
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26.01.2021 12:30 Ответить
Основание для статуса иностранца в Украине)
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26.01.2021 12:57 Ответить
Так они украинский не сдают, хрен заберешь.
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26.01.2021 13:25 Ответить
А зачем забирать?
Пусть теперь докажут, что они граждане Украины.
Паспорт России есть? Есть.
Вида на жительство нет? Нет.
Досвидания)
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26.01.2021 14:41 Ответить
Какое еще доказательство нужно, когда есть украинский паспорт. Не так все просто, єта схема работает еще с времен гитлера.
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26.01.2021 17:08 Ответить
и все они из оккупрованных территорий. И наверняка завысили данные.
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26.01.2021 12:32 Ответить
К сожалению нет данных, сколько из этих якобы украинцев, находятся на ПМЖ в рашке. Но есть подозрение, что очень меньшая часть. И тогда это пугающая статистика. Путлер подготовил мощнейшую базу для "защиты россиян".
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26.01.2021 12:42 Ответить
лишить укр майно в конфискацию
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26.01.2021 12:44 Ответить
Я не понимаю, почему и зачем вы злорадствуете, завтра эти же люди, которые всю жизнь прожили на этой земле, предъявят своё право и будут говорить о самоопределении? Вы над собой смеетесь? Это уже не говоря о том, что молодежь и мозги продолжают уходить с Украины.
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26.01.2021 12:44 Ответить
Охренеть, сколько у нас было еще идиотов... Слава Богу теперь воздух станет чище
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26.01.2021 12:48 Ответить
Думаю, что ситуация с получением кацапских паспортов это скорее плюс чем минус. После освобождения Донбасса и Крыма легче будет проводить сегрегацию и отправку новокацапов на их историческую скрепную родинку.
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26.01.2021 12:51 Ответить
Российское гражданство в 2020 году получили 409,5 тыс. граждан Украины, - МВД РФ - Цензор.НЕТ 738
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26.01.2021 12:52 Ответить
А можно весь список? И больше их не выпускать из расеюшки, пусть там сидят.
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26.01.2021 12:54 Ответить
Чем больше дерьма уедет, тем лучше ( но❗️Нужен немедленно закон о лишении их )гражданства Украины
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26.01.2021 12:59 Ответить
Жесть. Поправляют демографию рашки.
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26.01.2021 13:01 Ответить
Променявшие Украину на российскую колбасу плохие и не правильные. Променявшие Украину на израильскую и германскую колбасу хорошие и правильные.
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26.01.2021 13:02 Ответить
В Израиль и Германию кого попало не берут.
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26.01.2021 13:04 Ответить
В Израиль и Германию кого попало не берут./ Променявшие Украину на израильскую, германскую и американскую колбасу хорошие и правильные.
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26.01.2021 13:08 Ответить
С тем, что в хермании колбаса нужно согласится,но в московии в основном эрзац
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26.01.2021 13:12 Ответить
Сподіваюсь, що з квитком в один кінець.
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26.01.2021 13:03 Ответить
А я такого мнения: дали гражданство,- забирайте их нахрен на необъятные сибирские просторы! И не надо будет "защищать" русскоущемленных! Ведь совершенно очевидно, что для повода нового и нового вторжения придумана вся эта шняга с паспортизацией.
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26.01.2021 13:03 Ответить
Якщо у держави є достовірна інформація з приводу отримання громадянства іншої країни, то потрібно анулювати громадянство України. Нагадую що є закон котрий забороняє подвійне громадянство.
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26.01.2021 13:19 Ответить
Це жителі лднр ,користі від них для України ніякої.
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26.01.2021 13:22 Ответить
баба з возу - кобила в курсє дєла
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26.01.2021 13:29 Ответить
чемодан вокзал россия
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26.01.2021 14:15 Ответить
В країні не діє закон о подвійному громадянстві. Три роки таборів за придбання ворожого громадянства.
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26.01.2021 15:16 Ответить
Чем больше кацапского биомусора свалит на истерическую родину, тем быстрее Украина вырвется, из кацапско-фашистских обьятий
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26.01.2021 15:53 Ответить
Тепер головне, щоб у них Українських паспортів не лишилося.
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26.01.2021 17:02 Ответить
 
 