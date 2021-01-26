Песков о дворце в Геленджике: Владельцами являются предприниматели, но Кремль не имеет права разглашать их имена

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что владельцами резиденции в Геленджике являются предприниматели, а Кремль не имеет никакого права разглашать их имена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Meduza.

Так, отвечая на вопрос о том, известно ли в Кремле, кому принадлежит этот объект? И проверили ли данные, действительно ли над ним бесполетная зона и действительно ли в его охране участвуют ФСБ и ФСО, и на каких основаниях? Песков сказал: "Первое... В этом расследовании утверждается, что это дворец Путина, что он строился для Путина и так далее. Поэтому здесь я с вами категорически не согласен. И Путин однозначно ответил отрицательно на этот вопрос. Мало того, он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, тем более отношения собственности, к этому объекту.

Значит, что касается там разных зон — что нельзя плавать, нельзя летать, и охрана ФСО… К нам действительно было много обращений от журналистов, конкретных обращений. Мы этих журналистов переадресовали в ФСО. Вот они говорят, почему охраняется ФСО. Вот мы переадресовали в ФСО. И почему там нельзя летать, почему бесполетная зона - мы переадресовали в ФСБ. Вот. Поэтому давайте все-таки обращайтесь туда. Это именно те ведомства, которые и должны ответить на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции".

"Что касается владельцев этого объекта, очевидно, что владельцами являются предприниматели. Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике. И один или несколько прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать. Это было бы некорректно", - отметил пресс-секретарь Путина.

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Отвечая на вопрос, как в Кремле могли бы объяснить то, что, например, краснодарская компания "Оптима комплект строй" сообщала на своем сайте, что выполняла работы в резиденции президента РФ в поселке Прасковеевка? Это как раз то самое место из расследования. Была еще компания "Аэрокомплекс" там. Размещали данные, что ее сотрудники устанавливали оборудование на вертолетных площадках в резиденции президента РФ, и там тоже упоминалось про Прасковеевку, Песков сказал: "Ну, Прасковеевка — наверное так называется этот населенный пункт. Это первое. Я не исключаю, что там наверное при таком масштабе объекта могут быть вертолетные площадки. Сейчас вертолетные площадки на крупных объектах — это довольно распространенное явление. А почему упомянутые компании называют это резиденцией президента, наверное, нужно обратиться к ним и задать этот вопрос".

"Все резиденции президента прекрасно известны. Они прекрасно известны всем гражданам России. Мы проводим там мероприятия, там и внутренние мероприятия, и рабочие встречи, и международные мероприятия. Все они известны не только в Российской Федерации, но и за пределами ее", - резюмировал пресс-секретарь Путина.

19 января Фонд борьбы с коррупцией выпустил фильм "Дворец для Путина. История самой большой взятки". В нем утверждается, что на Черном море на деньги государственных и частных компаний построили дворец для президента России Владимира Путина. По оценке ФБК, на строительство ушло минимум 100 миллиардов рублей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицал, что у Путина есть дворец.

После выхода фильма, 23 января, в более чем 100 городах России прошли массовые акции протеста "Свободу Навальному!", участники которых среди прочего требовали отставки Владимира Путина. Акции завершились массовыми задержаниями — более 3700 человек в 126 городах.