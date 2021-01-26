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Песков о дворце в Геленджике: Владельцами являются предприниматели, но Кремль не имеет права разглашать их имена

Песков о дворце в Геленджике: Владельцами являются предприниматели, но Кремль не имеет права разглашать их имена

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что владельцами резиденции в Геленджике являются предприниматели, а Кремль не имеет никакого права разглашать их имена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Meduza.

Так, отвечая на вопрос о том, известно ли в Кремле, кому принадлежит этот объект? И проверили ли данные, действительно ли над ним бесполетная зона и действительно ли в его охране участвуют ФСБ и ФСО, и на каких основаниях? Песков сказал: "Первое... В этом расследовании утверждается, что это дворец Путина, что он строился для Путина и так далее. Поэтому здесь я с вами категорически не согласен. И Путин однозначно ответил отрицательно на этот вопрос. Мало того, он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, тем более отношения собственности, к этому объекту.

Значит, что касается там разных зон — что нельзя плавать, нельзя летать, и охрана ФСО… К нам действительно было много обращений от журналистов, конкретных обращений. Мы этих журналистов переадресовали в ФСО. Вот они говорят, почему охраняется ФСО. Вот мы переадресовали в ФСО. И почему там нельзя летать, почему бесполетная зона - мы переадресовали в ФСБ. Вот. Поэтому давайте все-таки обращайтесь туда. Это именно те ведомства, которые и должны ответить на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции".

"Что касается владельцев этого объекта, очевидно, что владельцами являются предприниматели. Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике. И один или несколько прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать. Это было бы некорректно", - отметил пресс-секретарь Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о "дворце Путина": Это "лохотрон". Подумайте перед тем, как переводить деньги жуликам

Отвечая на вопроскак в Кремле могли бы объяснить то, что, например, краснодарская компания "Оптима комплект строй" сообщала на своем сайте, что выполняла работы в резиденции президента РФ в поселке Прасковеевка? Это как раз то самое место из расследования. Была еще компания "Аэрокомплекс" там. Размещали данные, что ее сотрудники устанавливали оборудование на вертолетных площадках в резиденции президента РФ, и там тоже упоминалось про Прасковеевку, Песков сказал: "Ну, Прасковеевка — наверное так называется этот населенный пункт. Это первое. Я не исключаю, что там наверное при таком масштабе объекта могут быть вертолетные площадки. Сейчас вертолетные площадки на крупных объектах — это довольно распространенное явление. А почему упомянутые компании называют это резиденцией президента, наверное, нужно обратиться к ним и задать этот вопрос".

"Все резиденции президента прекрасно известны. Они прекрасно известны всем гражданам России. Мы проводим там мероприятия, там и внутренние мероприятия, и рабочие встречи, и международные мероприятия. Все они известны не только в Российской Федерации, но и за пределами ее", - резюмировал пресс-секретарь Путина.

19 января Фонд борьбы с коррупцией выпустил фильм "Дворец для Путина. История самой большой взятки". В нем утверждается, что на Черном море на деньги государственных и частных компаний построили дворец для президента России Владимира Путина. По оценке ФБК, на строительство ушло минимум 100 миллиардов рублей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицал, что у Путина есть дворец.

После выхода фильма, 23 января, в более чем 100 городах России прошли массовые акции протеста "Свободу Навальному!", участники которых среди прочего требовали отставки Владимира Путина. Акции завершились массовыми задержаниями — более 3700 человек в 126 городах.

Геленджик (12) Песков (1852) путин (31191)


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Топ комментарии
+21
Я артист больших и малых академических театров, а фамилия моя… фамилия моя слишком известна, чтобы я ее называл!
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26.01.2021 12:36
+7
ФОП *****
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26.01.2021 12:38
+6
"Я не я и хата не моя".
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26.01.2021 12:36
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Я артист больших и малых академических театров, а фамилия моя… фамилия моя слишком известна, чтобы я ее называл!
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26.01.2021 12:36 Ответить
Михал Іванич погремуха.
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26.01.2021 12:37 Ответить
Майк и Ник - вот их имена!)))
Песков о дворце в Геленджике: Владельцами являются предприниматели, но Кремль не имеет права разглашать их имена - Цензор.НЕТ 8624
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26.01.2021 12:39 Ответить
я понял зто дворец навального, за этот дворец судить его будут
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26.01.2021 13:02 Ответить
Точно, зря он о своем дворце разболтал) Там такой СК РФ - нож в спину воткнут и арестуют за незаконное ношение холодного оружия)
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26.01.2021 18:34 Ответить
Да хрен с ними с фамилиями!
Пусть этот усатый сидор объяснит,че ж это ФСО охраняет частные владения?
Доколе?
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26.01.2021 13:15 Ответить
Там вже Навальний все "разгласів". Власники - знайомі *****, бувші однокашники.
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26.01.2021 12:36 Ответить
"Я не я и хата не моя".
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26.01.2021 12:36 Ответить
выходит что так.
АБЛОМ !
строил, строил чувак хату, с плесенью боролся, вот только что построил, мебель расставил и.......

теперь разве что "предприниматели" в гости пригласят.
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26.01.2021 13:29 Ответить
Предприниматель Путин, ООО "Россия"
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26.01.2021 12:36 Ответить
ФОП *****
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26.01.2021 12:38 Ответить
В переводе на более понятный-"А не пошли бы вы все нах,такие любопытные".
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26.01.2021 12:36 Ответить
***** предприниматель, не смешите мои тапочки!
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26.01.2021 12:37 Ответить
Кто про украинских сволочей такой фильм снимет ???
У нас гнидня не лучше , которая маме миллионы в Америку шлёт ...
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26.01.2021 12:38 Ответить
Так знімають, і навіть такі самі відмазки -"до чого тут Зеленський".
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26.01.2021 13:02 Ответить
Прусская сЦарица РАБссии Катька II ,урожденная София Фредерика Ангальт -Цербская не стеснялась дворцы пачками покупать для своих Хахалей... коих около 100....
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26.01.2021 12:38 Ответить
предпуниматели)))
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26.01.2021 12:39 Ответить
тобто є прінєматєлі, а то перед ними хтось))) переклад...
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26.01.2021 12:41 Ответить
Песков о дворце в Геленджике: Владельцами являются предприниматели, но Кремль не имеет права разглашать их имена - Цензор.НЕТ 1546
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26.01.2021 12:39 Ответить
Семен Могилевич владелец этого дерьма,остальным не по карману...
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26.01.2021 12:41 Ответить
Песков о дворце в Геленджике: Владельцами являются предприниматели, но Кремль не имеет права разглашать их имена - Цензор.НЕТ 7137
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26.01.2021 12:41 Ответить
Ну не его, так не его.
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26.01.2021 12:43 Ответить
Пропал дворец,...хозяина нет,ищут пожарные ищет полиция... Дважды не судимый Витьок с Енакиево построил,а на Путлера свалили вину Дамбасс паражняк не гонит...
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26.01.2021 12:46 Ответить
А смысл вообще задавать вопросы пескову , путину, и прочим героям- вы можете сразу пойти на х...й или подождать когда они вас пошлют!!!!
ИМ НАСРАТЬ!!!
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26.01.2021 12:47 Ответить
Верим))) Только почему ФСБ охраняет?
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26.01.2021 12:50 Ответить
Дивина.Уцаря є дворєц.Кацапів цікавить не сам палац,а що там всередині.От фсб-фсо їм і надали таку можливість. Заздрять,дивуються і поважають.
А чому про мітинги Наваляного перестали писати ?Зараз же найцікавіше-результат.
За чеченця,що бився з мєнтами,вже вступились авторітєти (він сам і його батько вже нібито,вибачились)https://govoritmoskva.ru/news/261254/ Депутат Госдумы от Чечни пообещал участнику протестов уладить проблемы с законом
А інші...
Песков о дворце в Геленджике: Владельцами являются предприниматели, но Кремль не имеет права разглашать их имена - Цензор.НЕТ 3299
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26.01.2021 12:50 Ответить
фейк от "путькатв". Уже же выяснили. А вы всё постите и ведётесь на всякие кремлёвские помоечные фейки.
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26.01.2021 13:07 Ответить
Про Юдіну ? Це не фейк,а пропагандистська збірка нею сказаного.(Подякувала,звичайно,не омонівцю.а мєнту,що випроважував з лікарні)
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26.01.2021 13:34 Ответить
Вот эти слова она не говорили. К ней пришли с цветами, мол возьмите, простите...я не видел ничего в шлеме, мне газом лицо забрызгали. Она повелась и сказала, что она верующий человек и обязана прощать. Потом ей журналисты показали видео, где мент был с поднятым забралом на шлеме, что никто его не брызгал, что всё он видел. На что она сказала- они меня обманули.
Короче, обычная женщины "простофиля", повелась, взяла цветы. Но такие слова,как в этом тексте она не говорила.
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26.01.2021 14:12 Ответить
На макуху ловят как своих там, и у нас есть такие что клюнут на прелую. Не вопрос чей дворец, и сколько раз там купался Путин, и что не ракетная зона. А в том что на бюджетные деньги, а вернее на не поступившие в бюджет страны бабосы! Та же картина и по шапкокраду была, золотым унитазом мозги вправили дундукам, они и искали тот унитаз золотой. А там всё остальное лярды стоило. Лучше один золотой унитаз стоял по средине леса---дешевле ведь гораздо вышло бы.
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26.01.2021 12:50 Ответить
Песков о дворце в Геленджике: Владельцами являются предприниматели, но Кремль не имеет права разглашать их имена - Цензор.НЕТ 4365Екатерина II всемирная шлюха правила РАБссией и ничего крала,потому что немцы не воррыы...
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26.01.2021 12:50 Ответить
но Кремль не имеет права разглашать их имена

Очень, очень не имеет. И не разглашает. От слова - совсем
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26.01.2021 12:51 Ответить
Россияне, я вас поздравляю, вас держат за тупых убогих хохлов)
пс... бугага)))
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26.01.2021 12:52 Ответить
Судячи з роліку там були масштабні переробки. Тобто сам проект "косой" і довго не проіснує. Шкода людської праці і матеріалів. Піраміду б краще свому фараону захерячили за то бабло --- монумент би полишився.
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26.01.2021 12:54 Ответить
Пролет дрона над Геленджиком невозможен,его бы еще на старте сбили... главное чтоб Лохторат верил
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26.01.2021 12:54 Ответить
Хештег #навальный в Тикток - более 1.6 млрд просмотров
#свободунавальному - 368 млн просмотров.
Кино про дачку путина в ютубе - более 91 млн. просмотров.
Это разгром.
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26.01.2021 12:54 Ответить
Хорошие вопросы, на удивление. Загасили ёршика нехило. По крайней мере, выглядит он, как полный кретин. В тему и про гос.охрану, и про вертолётные площадки, и про прочие оказания услуг. И всё для президента (а кабай отмазывался, что официально нет никаких следов к нему). Только дебил, явл-сь при этом человеком из руководства, на эти факты, мог сказать- "спрашивайте у них, мы типа не при делах"))) Тут теперь даже идиоту будет ясно, что к чему. А ведь их полно, наверное, тех кто не верил.
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26.01.2021 13:05 Ответить
януковіч так само знімав куточок на страусячій фермі.
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26.01.2021 13:11 Ответить
...вам посылка с гуталином..
но я ее вам не отдам..
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26.01.2021 13:30 Ответить
Ну от як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова: - "Дебіл,б###дь!" Цей вираз також стосується всіх кацапів,які йому вірять. А що такі є,не маю жодного суміву. Та і чорт з ними...
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26.01.2021 13:30 Ответить
фопы, мля, на едином налоге , с ершиками по 700 еврееков и золотыми двуглавыми курицами на воротах. затрынделась усатая писька и шнобель ее уже много больше слоновьего хобота.
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26.01.2021 13:34 Ответить
Пєсков про палац у Геленджику: Власниками є підприємці, але Кремль не має права розголошувати їхні імена - Цензор.НЕТ 6046
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26.01.2021 13:43 Ответить
Они уже даже со схемами не морочат голову. Под дурачков сыграли и всех делов))
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26.01.2021 13:53 Ответить
Пєсков про палац у Геленджику: Власниками є підприємці, але Кремль не має права розголошувати їхні імена - Цензор.НЕТ 4385
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26.01.2021 14:28 Ответить
Пєсков про палац у Геленджику: Власниками є підприємці, але Кремль не має права розголошувати їхні імена - Цензор.НЕТ 2821Пєсков про палац у Геленджику: Власниками є підприємці, але Кремль не має права розголошувати їхні імена - Цензор.НЕТ 1007

Стало быть собственник это:
https://www.list-org.com/company/7265083 Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс", ИНН: 2304062771
Учредителем ООО "Комплекс", https://www.list-org.com/company/7265083 ИНН: 2304062771 является:
https://www.list-org.com/company/1649407/show/founders_history#founders АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИНОМ"
ИНН / КПП: 7813231840 / 781301001
Учредителем АО "Бином" является :
https://www.list-org.com/man/4648439 ПОНОМАРЕНКО АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
https://www.list-org.com/man/4648439 ИНН: 770304224623
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26.01.2021 17:00 Ответить
 
 