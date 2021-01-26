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Законопроект о референдуме нужно снять с рассмотрения, большинство фракций против, - нардеп "Батькивщины" Соболев

Законопроект о референдуме нужно снять с рассмотрения, большинство фракций против, - нардеп

Большинство фракций выступает против законопроекта о референдуме, который сегодня планирует рассмотреть Верховная Рада. Рассмотрение документа могут отложить.

Об этом сказал в комментарии журналистам нардеп "Батькивщины" Сергей Соболев, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что желательно его было бы снять сегодня и, возможно, еще раз посмотреть все поправки гораздо внимательнее. Потому что это позиция не только наша. Не хочу забегать вперед, но я так понимаю, абсолютное большинство фракций выступает против этого", - сказал Соболев.

По его словам, сейчас по этому вопросу проходит совещание у председателя ВРУ Дмитрия Разумкова.

"Ключевое, что сейчас можно решить - это отложить рассмотрение этого вопроса. Ну, явно парламент не готов к тому, чтобы его рассматривать в таком виде", - добавил нардеп.

По словам Соболева, "Батькивщина" категорически против законопроекта в таком виде.

В документе их не устраивает следующее: "Первое - чрезвычайные полномочия ЦИК. ЦИК получает полномочия откладывать референдум, регулировать вопросы... Проведение собраний без представителя ЦИК вообще будут считаться недействительными. Фактически ЦИК передаются законодательные полномочия. Второе - это когда они попробовали вставить вопрос территориальной целостности в тело закона о референдуме. Это неправильно. Кроме того, закон о референдуме совершенно не определяет ключевых параметров когда нужно делать. Потому что по этому закону в переходных положениях фактически предусматривается создание электронной системы, без которой референдум не будет действовать - это как минимум отсрочка на два года".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слугам народа" пригрозили исключением из фракции, если они не будут голосовать за законопроект о референдуме

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум 18 июня 2020 года.

В ноябре комитет по вопросам организации государственной власти ВР поддержал проект закона о народовластии путем всеукраинского референдума и рекомендовал парламенту принять его во втором чтении.

ВР (29226) законопроект (3219) референдум (1504) Соболев Сергей (802)


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Топ комментарии
+11
Малазійцям аж чешется якусь падлянку в Україні замутити. Референдуми доцільні в Швейцарії де чесні німці, а не в Україні де рагулі обирають президентом недолугого паяца.
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26.01.2021 12:40
+11
как написал журналист Портников (которого я уважаю) - через закон о Референдуме, банда Сопли хочет узурпировать власть, заменив референдумами, которая она будет проводить как ей выгодно парламент..
в ВР это наверное начали понимать..
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26.01.2021 12:48
+5
Спочатку референдум, а потім ринок землі і продаж держвласності.
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26.01.2021 12:43
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Малазійцям аж чешется якусь падлянку в Україні замутити. Референдуми доцільні в Швейцарії де чесні німці, а не в Україні де рагулі обирають президентом недолугого паяца.
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26.01.2021 12:40 Ответить
З усіх сил українцям не дають право голосу, право на народовладдя. Хіба чиновник зможе подолати корупцію - свою годувальницю - ніколи, а народу ніякого права на це не дають. Ганьба.
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26.01.2021 12:47 Ответить
Посмотрите сколько процентов населения вакцинировано в Израиле, а сколько у нас. Только референдумов нам не хватало. Ребята тупо не справляются и хотят больше власти.
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26.01.2021 12:54 Ответить
как написал журналист Портников (которого я уважаю) - через закон о Референдуме, банда Сопли хочет узурпировать власть, заменив референдумами, которая она будет проводить как ей выгодно парламент..
в ВР это наверное начали понимать..
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26.01.2021 12:48 Ответить
Референдум - це конкуренція ВРУ, яка тепер не зможе приймати доленосні закони у власній редакції для себе. Дайте право народу керувати своєю країною.
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26.01.2021 12:51 Ответить
так ВР это и есть выборные представители народа ..
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26.01.2021 12:56 Ответить
Олігархам купити 300 депутатів без проблем, але хай вони куплять весь народ. Я вже не дивуюсь тому, що тут повно тролів не тільки від ху йла, але й від наших олігархів. Тому ви й проти референдуму.
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26.01.2021 13:00 Ответить
Для нужного результата через референдум нужно еще меньше купить. Пару психологов и политтехнологов, чтобы сыграли на грамотно поставленном вопросе.
Например: Вы за все хорошее, против всего плохого?
Да/нет?
https://www.kommersant.ru/doc/4249544
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26.01.2021 13:10 Ответить
вы что серьезно думаете, что народ, который выбрал президента , посмотрев фильм, примет что-то разумное, посмотрев анналы мертвечука?
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26.01.2021 13:45 Ответить
Народ керує країною через вибори,вибраних представників.
Колегія виборників в США існує з простої причини,-бо засновники вважали народ досить малоосвіченим і дурним,щоб обирати президента. Й так воно і є.
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26.01.2021 13:06 Ответить
Спочатку референдум, а потім ринок землі і продаж держвласності.
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26.01.2021 12:43 Ответить
И это правильно - что тот народ Украины знает. Некоторые Мазерати от Бьюика не отличат. И во что одевается бабушка от батькивщины тоже. А ей обидно. Ибо все для народа.
Да и вообще - выбрали нас, вот мы и рулим. Нехер соваться
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26.01.2021 12:44 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%83-%d0%bd.html Тимошенко потребовала снизить цену на газ немедленно. Видео 26 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%83-%d0%bd.html#comments Комментарии: 1 https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%83-%d0%bd.html Законопроект о референдуме нужно снять с рассмотрения, большинство фракций против, - нардеп "Батькивщины" Соболев - Цензор.НЕТ 9122 Прекратить грабеж граждан и снизить цену на газ требуют партия «Батькивщина» и 255 советов всех уровней.https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%83-%d0%bd.html#more-123674 Читать далее
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26.01.2021 12:44 Ответить
Молчала втихаря последние пол года. Что заметилось по данной, так то что всегда выпригивает когда добивать можно. Почуяла слабину артиста. А вдруг выскочу---поверит лохторат, а пообещать тысячу дать сразу, как только вдруг---этот козырь бережёт конечно! А если ещё 1 к 2 пообещает, так пенсы стеной попрут. Помолодела---хоть и не весна ещё---но врядли поможет уже это!
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26.01.2021 13:05 Ответить
Ти - кацапюрний троль, який не знає ЖОДНОГО українського слова.
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26.01.2021 14:13 Ответить
Ну дык чё характерник---насменял девок своих траченых на * с сыром пырогы* набил брюхо---и скучно стало? Мож с Вятки кваску с тюрей переслать? Ложек расписных, стукотеть почнёшь, гупака сгупаешь! Конокрад торохканый!
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26.01.2021 19:34 Ответить
То не Тимошенка на трибуні.У неї.як у кремлівців-двійники є ?
Й нехай каже,в скільки разів.
Законопроєкт про референдум потрібно зняти з розгляду, більшість фракцій проти, - нардеп "Батьківщини" Соболєв - Цензор.НЕТ 4584
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26.01.2021 13:13 Ответить
.https://defence-line.org/2021/01/uvlecheniya/ В составе нашего политического бомонда имеется барышня , которая уже прошла огонь и воду, разве что медных труб с нею не случилось. Хотя, тут большой вопрос, поскольку она - крупная специалистка по трубам, пусть и не медным. У нее было много различных увлечений, но совсем недавно она нашла себя в искусстве перевоплощения.Совсем перед президентскими выборами она сделал ребрендинг и предстала в виде студентки-ботанши, застенчивой и очень правильной. Для пущей важности она даже обзавелась очками, чтобы выглядеть старостой группы, которая не таскается, упитая в хлам по общаге в поисках большой и крепкой любви, а готовится к семинару или сессии, погрузившись в графики и формулы. Правда, этот образ немного портил «свисток» или намеренно прокачанные губы, будто ими она как раз и собралась дуть в медную трубу. Или может быть - не дуть.В общем, по видимой, в смысле - доступной для обозрения части ее тела, было видно, что подтяжки там были осуществлены самым серьезным образом и некоторые специалисты в области косметологии говорили, что ее возраст теперь можно определить по годовым кольцам на шее. И вот произошел новый ребрендинг. https://defence-line.org/wp-content/uploads/2021/01/EsmGOsNXIAI1qk8.jpg Законопроєкт про референдум потрібно зняти з розгляду, більшість фракцій проти, - нардеп "Батьківщини" Соболєв - Цензор.НЕТ 7628 Застенчивая студентка уже исчезла, вместе со своим блестящим и распушенным свистком, а вместо этого появилась другая дама, как бы говорящая: «Помните Марию Медичи? Так вот, у меня есть специалист покруче и у него такие снадобья имеются, что вы еще рот разинете от удивления. И ведь это - только видимая часть образа. Можно представить, какой ландшафтный дизайн произведен в других местах.Но главное - не это. Мадам вошла во вкус и пожалуй - не раз еще удивит сменой своего образа. Главное, чтобы биометрия не дала сбой, а то ведь могут сказать: «Женщина, вас тут не стояло!».
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26.01.2021 13:59 Ответить
Ти свою жінку покажи. Чи боїшся нас тут всіх перелякати? Давай, ми піготувались
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26.01.2021 14:16 Ответить
И это правильно - что тот народ Украины знает? Некоторые Мазерати от Бьюика не отличат. И во что одевается бабушка от батькивщины тоже. А ей обидно. Ибо все для народа.
Да и вообще - выбрали нас, вот мы и рулим. Нехер соваться
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26.01.2021 12:45 Ответить
Забаньте цього кацапського спамера, най йде собі в паРашу.
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26.01.2021 12:49 Ответить
Є ще таки люди в Україні.
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26.01.2021 13:05 Ответить
народ у нас тупой - это признается уже во всем Мире, после избрания этим народом тупой и зеленой Мавпы - марионетки во время войны..
а не так давно этот народ избрал себе презиком дважды судимого по позорным статьям енакиевского уголовника с донецкой ОПГ..
неприятный факт - да..
пару референдумов - и прощай Украина..
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26.01.2021 12:53 Ответить
после вовочкиного опроса, слово референдум для него вообще запретить надо..
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26.01.2021 12:56 Ответить
Верный хлопец оказался. Уже лет 20 кормится при тётке. Все яркие ушли или сбежали. Та и в Раде созыва три наверно. Правильно. Оно серое---не сильно видно, не сильно нужно, отдежурил, пайку умял, домой принёс---сойдёт для второгодников.
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26.01.2021 12:57 Ответить
Zgoden z Sobolevim !
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26.01.2021 13:43 Ответить

Відомий демагог з "конюшні Юліанни" знову щось видумує..
В парламенті рахується більшість,а не більшість фракцій...
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26.01.2021 13:48 Ответить
 
 