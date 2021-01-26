Законопроект о референдуме нужно снять с рассмотрения, большинство фракций против, - нардеп "Батькивщины" Соболев

Большинство фракций выступает против законопроекта о референдуме, который сегодня планирует рассмотреть Верховная Рада. Рассмотрение документа могут отложить.

Об этом сказал в комментарии журналистам нардеп "Батькивщины" Сергей Соболев, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что желательно его было бы снять сегодня и, возможно, еще раз посмотреть все поправки гораздо внимательнее. Потому что это позиция не только наша. Не хочу забегать вперед, но я так понимаю, абсолютное большинство фракций выступает против этого", - сказал Соболев.

По его словам, сейчас по этому вопросу проходит совещание у председателя ВРУ Дмитрия Разумкова.

"Ключевое, что сейчас можно решить - это отложить рассмотрение этого вопроса. Ну, явно парламент не готов к тому, чтобы его рассматривать в таком виде", - добавил нардеп.

По словам Соболева, "Батькивщина" категорически против законопроекта в таком виде.

В документе их не устраивает следующее: "Первое - чрезвычайные полномочия ЦИК. ЦИК получает полномочия откладывать референдум, регулировать вопросы... Проведение собраний без представителя ЦИК вообще будут считаться недействительными. Фактически ЦИК передаются законодательные полномочия. Второе - это когда они попробовали вставить вопрос территориальной целостности в тело закона о референдуме. Это неправильно. Кроме того, закон о референдуме совершенно не определяет ключевых параметров когда нужно делать. Потому что по этому закону в переходных положениях фактически предусматривается создание электронной системы, без которой референдум не будет действовать - это как минимум отсрочка на два года".

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Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум 18 июня 2020 года.

В ноябре комитет по вопросам организации государственной власти ВР поддержал проект закона о народовластии путем всеукраинского референдума и рекомендовал парламенту принять его во втором чтении.