Украина осталась едва ли не последней в Европе, где вакцинация до сих пор не стартовала, - Герасимов
"Европейская Солидарность" предлагает наладить бесплатное массовое тестирование и ввести уголовную ответственность за нарушение очередности прививок.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил соглава фракции Артур Герасимов.
"Глобальный вызов из-за бездействия власти - полный провал вакцинации. Сначала власть Зеленского вывозила маски из страны перед эпидемией, оставила врачей без средств индивидуальной защиты, а пациентов без кислорода. Затем провалила массовое бесплатное тестирование, до сих пор обворовывает медиков, когда речь идет о страховании и доплаты. А теперь Украина осталась едва ли не последней в Европе, где вакцинация до сих пор не стартовала", - отметил Герасимов.
"Сейчас Зеленский предлагает колоть украинцам китайскую вакцину с эффективностью около 50%, которую закупают через коррупционную схему с посредником. Тогда как правительства всего мира работают напрямую с производителями", - добавил нардеп.
По словам Герасимова, "Европейская Солидарность" готова представить четкую стратегию, которая позволит закончить вакцинацию в Украине до сентября.
"Для этого, среди прочего, нужно перестать воровать из антиковидного бюджета, наладить бесплатное массовое тестирование и ввести уголовную ответственность за нарушение очередности прививок, чтобы друзья "Квартала" не получали вакцины вместо пенсионеров. Более подробно о нашей стратегии мы расскажем уже в ближайшие дни", - отметил парламентарий.
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А мы посмотрим.
Правильну характеристику 73% дав батько Зеленського - біомаса... Цю біомасу комуняки сто років формували і ми одержали результат сьогодні. Людей з них уже не буде і тому треба розраховувати лише на власні сили. Але ж і націоналісти "ряжені" іще шкоду роблять. Тому нас мало, але здаватися зарано, бо ми іще на дещо здатні! Шануймося, бо ми того варті!»
После игры на рояле «грушеоколачивателем», Бубочка не должен был баллотироваться в президенты Украины. «Клубничка» «95 квартала» начинается с 58 секунды. https://www.youtube.com/watch?v=H5ANCC5CowU&fbclid=IwAR1P0lo6mM5G68ZgBxmc6w7QJVdUnCaP5g2lG_XlEHvhwcDEuWFaHJV564k https://www.youtube.com/watch?v=H5ANCC5CowU
Прошлой весной мой сосед украсил лобовое стекло своего «Форда» зеленой наклейкой, на которой какой-то идиот «по пьяни» едет на заднем колесе лисапета и размахивает булавой, пытаясь, огреть ею прохожих. После получения им платежок за опалювання и «прокачку газа» эта агрессивная картинка исчезла с его машины.
Нарід - це з лахтоольгінських методичок - не палися тролятино. )))
Готовность тролляк проклинать все от Порошенко, даже если это их же спасение от смерти , вызывает умиление, дебилизм- ваше все!
..
По все показателям мы в Европе первые!
У нас самый высокий ВВП, лучшие дороги, медицина ..
Или нет?