Украина осталась едва ли не последней в Европе, где вакцинация до сих пор не стартовала, - Герасимов

"Европейская Солидарность" предлагает наладить бесплатное массовое тестирование и ввести уголовную ответственность за нарушение очередности прививок.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил соглава фракции Артур Герасимов.

"Глобальный вызов из-за бездействия власти - полный провал вакцинации. Сначала власть Зеленского вывозила маски из страны перед эпидемией, оставила врачей без средств индивидуальной защиты, а пациентов без кислорода. Затем провалила массовое бесплатное тестирование, до сих пор обворовывает медиков, когда речь идет о страховании и доплаты. А теперь Украина осталась едва ли не последней в Европе, где вакцинация до сих пор не стартовала", - отметил Герасимов.

"Сейчас Зеленский предлагает колоть украинцам китайскую вакцину с эффективностью около 50%, которую закупают через коррупционную схему с посредником. Тогда как правительства всего мира работают напрямую с производителями", - добавил нардеп.

По словам Герасимова, "Европейская Солидарность" готова представить четкую стратегию, которая позволит закончить вакцинацию в Украине до сентября.

"Для этого, среди прочего, нужно перестать воровать из антиковидного бюджета, наладить бесплатное массовое тестирование и ввести уголовную ответственность за нарушение очередности прививок, чтобы друзья "Квартала" не получали вакцины вместо пенсионеров. Более подробно о нашей стратегии мы расскажем уже в ближайшие дни", - отметил парламентарий.

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