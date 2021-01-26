Рейтинг Зеленского впервые упал ниже 20%. "Слуга народа" опустилась на четвертое место, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Действующий президент Украины Владимир Зеленский остается лидером президентских симпатий граждан Украины, однако его рейтинг упал с июня 2020 года с 37.6% до 19,8%.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 22 января, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос "Как Вы думаете, сейчас в Украине дела идут в правильном или в неправильном направлении?" 74,3% респондентов отвечают, что дела движутся в неправильном направлении . Считают, что дела движутся в правильном направлении - 10%. Остальные 15,7% респондентов не определились или отказались отвечать на вопросы.

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Если бы выборы Президента Украины проходили во второй половине января 2021 г., больше всего голосов получил бы В. Зеленский - 13,4% всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором . На втором месте - П. Порошенко , которого поддержали бы 10,6% среди всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором .

Далее следуют Ю.Тимошенко (соответственно, 8% и 11,8%), Ю. Бойко (7,4% и 11%), И. Смешко (6% и 8,9%), В. Медведчук (5% и 7,5%), В. Гройсман (3,9% и 5,8%).

В паре В. Зеленский и П. Порошенко 30,6% всех респондентов поддержали бы В. Зеленского, а за П. Порошенко отдали бы свой голос 24,9% респондентов. В пересчете к тем, кто определился с выбором, 55,2% поддержали бы В. Зеленского, а 44,8% - П.Порошенко. В паре Ю. Бойко и П. Порошенко 33,9% всех респондентов проголосовали бы за Ю. Бойко, а 30,1% - за П.Порошенко. Среди определился с выбором, 53% голосуют за Ю. Бойко, 47% - за П.Порошенко. Впрочем, разница между кандидатами - в пределах погрешности, поэтому формально по результатам опроса они имеют примерно одинаковую поддержку.

Отметим, что по данным опроса КМИС за июнь 2020 за действующего президента готовы были проголосовать 37.6% респондентов, которые определились со своим выбором, а в декабре - 27% респондентов, которые определились со своим выбором.

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Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили во второй половине января больше всего голосов получила бы партия "ОПЗЖ", за которую отдали бы свой голос 15,7% всех респондентов и 20,7% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте - "ЕС", которую поддерживают 11,6% всех респондентов и 15,3% среди тех, кто определился с выбором. Третье место занимает "Батькивщина" (соответственно, 9,5% и 12,6%), четвертое - "Слуга народа" (8,5% и 11,2%).

Также набирают более 5% проходного барьера "Сила и честь" (6,3% и 8,3%), "Голос" (4,2% и 5,6%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (4% и 5,3%).

Близкие к проходного барьера "Партия Шария" (3,5% и 4,6%), "УДАР" (3,3% и 4,4%) и "Свобода" (2,9% и 3,8% ). Другие партии имеют более низкую поддержку.



















В течение 22 января 2021 г. Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer - assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошены 1005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 3,1% - для показателей, близких к 50%, 2,7% - для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.