Рейтинг Зеленского впервые упал ниже 20%. "Слуга народа" опустилась на четвертое место, - КМИС. ИНФОГРАФИКА
Действующий президент Украины Владимир Зеленский остается лидером президентских симпатий граждан Украины, однако его рейтинг упал с июня 2020 года с 37.6% до 19,8%.
Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 22 января, передает Цензор.НЕТ.
На вопрос "Как Вы думаете, сейчас в Украине дела идут в правильном или в неправильном направлении?" 74,3% респондентов отвечают, что дела движутся в неправильном направлении . Считают, что дела движутся в правильном направлении - 10%. Остальные 15,7% респондентов не определились или отказались отвечать на вопросы.
Если бы выборы Президента Украины проходили во второй половине января 2021 г., больше всего голосов получил бы В. Зеленский - 13,4% всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором . На втором месте - П. Порошенко , которого поддержали бы 10,6% среди всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором .
Далее следуют Ю.Тимошенко (соответственно, 8% и 11,8%), Ю. Бойко (7,4% и 11%), И. Смешко (6% и 8,9%), В. Медведчук (5% и 7,5%), В. Гройсман (3,9% и 5,8%).
В паре В. Зеленский и П. Порошенко 30,6% всех респондентов поддержали бы В. Зеленского, а за П. Порошенко отдали бы свой голос 24,9% респондентов. В пересчете к тем, кто определился с выбором, 55,2% поддержали бы В. Зеленского, а 44,8% - П.Порошенко. В паре Ю. Бойко и П. Порошенко 33,9% всех респондентов проголосовали бы за Ю. Бойко, а 30,1% - за П.Порошенко. Среди определился с выбором, 53% голосуют за Ю. Бойко, 47% - за П.Порошенко. Впрочем, разница между кандидатами - в пределах погрешности, поэтому формально по результатам опроса они имеют примерно одинаковую поддержку.
Отметим, что по данным опроса КМИС за июнь 2020 за действующего президента готовы были проголосовать 37.6% респондентов, которые определились со своим выбором, а в декабре - 27% респондентов, которые определились со своим выбором.
Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили во второй половине января больше всего голосов получила бы партия "ОПЗЖ", за которую отдали бы свой голос 15,7% всех респондентов и 20,7% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте - "ЕС", которую поддерживают 11,6% всех респондентов и 15,3% среди тех, кто определился с выбором. Третье место занимает "Батькивщина" (соответственно, 9,5% и 12,6%), четвертое - "Слуга народа" (8,5% и 11,2%).
Также набирают более 5% проходного барьера "Сила и честь" (6,3% и 8,3%), "Голос" (4,2% и 5,6%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (4% и 5,3%).
Близкие к проходного барьера "Партия Шария" (3,5% и 4,6%), "УДАР" (3,3% и 4,4%) и "Свобода" (2,9% и 3,8% ). Другие партии имеют более низкую поддержку.
В течение 22 января 2021 г. Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer - assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошены 1005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 3,1% - для показателей, близких к 50%, 2,7% - для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.
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Я теж не вірю в те, що у зеленського тільки на 10% рейтинг впав, не може бути кожний п ятий з синагоги або тупий
Варто зуважити, що Фірташ приватизував усі облгази за копійки, а крім того, в часи Ягуковича цьому олігарху, а також Ахметову і Коломойському було списано 26 млрд. грн. боргів перед НАК Нафтогаз.
До поки президент буде загравати перед олігархами його рейнтинг буде падати.
Было бы дико , если бы на П"ятому й на "Прямому" кому-то кроме Пете (ну на худой конец малорейтенговому Голосу (филия ЕС-молода) давали бы микрофон .
Понятное дело , шо на трёх кремлёвких гавкалках там Мертветчук центровой говорильщик . Даже куда более рейтинговому Бойко и куда более трепливому Рабиновичу там не особо дают разболтаться -- токо ******** там один перфект . На плюсах другая виртуальная реальность -- там героины экрана -- Палыця (друг Бороды) и тот шо под санкциями (говорящая голова Бороды) . На Ахметовских кричалках идёт вялотекущее толкание электорального пигмея Мураева с понимание того , что у Ляшка шансов больше вернуться в большой спорт , хоть он и не такой управляемый как Мураев и его щирый патриотизм выходит за рамки того, шо себе может позволить украинская национальная крупная буржуазия (владельцы медиа) .
Но особенно комично выглядят политические расклады на канале Пинчука . Такое впечатление , шо "Голос" это лидер мнений и всех перегонов . И это при том , что из 42 тысяч депутатов "Голос" получил на местных выборах аж 350 . И эт при том , шо "Слухи" всяли больше 6 тысяч , а "Батьківщина" 4.5 тысячи мандатов . Разница между "Батьківщиною" и Жопоблоком (4.3 тысячи) в том же порядке цихер , шо все мандаты "Голоса" . А разница (в 650 мандатов) между "Батьківщина" (4.5тыс) и ЕС (3.85тыс.) почти в два раза больше чем все мандаты "Голоса" . А говорящие головы ICTV радостно объявляет , шо у них на эфире представители всех "значимых" фракций и при этом у них половина от ЗЕ (соросята , разумеется) и два от "Голоса" и один от ЕС ...
Предлагаю , ближайший год не смотреть на результаты заказных опросов , а смотреть результаты местных выборов ...
Знаете ли эти "опросы" на фоне прошедших выборов эт всё равно шо "резиновая Зина" на фоне живой (симпатичной и неглупой) женщины .
Токо те "рейтинги" куда более надувные чем то резиновое изделие !
Хоча: відомо для чого плутаєш: заради фальсифікацій.
У умовах українського олігархату саме відкриті списки й є найдієвиший механізм перешкоджати олігархам впливати на політику . Дійстно , від цього реально виграють довго існуєчи партійні бренди , а не тимчасові проєкти під кловунів , або під харчового олігарха . Чито під металургійного ...
Бо 3 канала у Мертветчука , 2 Пєті + 1 кишенькова соціальна служба Гриніва , один у володаря "Голосу" , один (й найпопулярнійший) у інтересанта за СН ...
Ви нічого не плутаєте , діменції йще нема ?!
Єдина партія , в якої нема й ніколи не було кишенькових медіа ресурсів , рейтингових аненцій й єдиний політик , який кожному олігарху "наступив на хвіст" виявляється "інтересант" "фальсіфікацій" . Гомер відпочива у глухому куточку !
у ваты опзж было 20, так и будет.
Той: йдинах! 🤣
Вовочка картає Тищенко за Велюр,
той: йдинах!🤣
Вава сварить Єрмака, Лероса, Татарова, Юрченко, Полякова etc
Всі йому: йдинах!
Зеленський ніщо, звати його нєлох.
Він навіть власною фракцією не в змозі керувати !
поверить не могу!
пропал калабуховский дом (с).
Хана нам, короче.
Сначала обокрали, а потом они лидеры, следуй за ними ....
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https://censor.net/ru/comments/locate/3244109/01921483-****-70b6-89d0-c3442c0d9d37
https://censor.net/ru/comments/locate/3244109/01921483-****-70b6-89d0-c3442c0d9d37
Ну вот тебе эталонный дегенерат.
https://ibigdan.livejournal.com/26193418.html Спасибо за новые 90-е!
Темнота друг молодёжи! - кричали мы с друзьями во всё горло, когда в студенческой общаге отключали свет. Веерные отключения. Больше 20 лет их не было, а как вчера всё.
Спасибо, друзья, что нашли такой оригинальный способ напомнить.
Голосование за зеленского, а потом и за слуг, весьма нетривиальный способ оживить воспоминания из 90-х. У вас просто уникальные способности повторить то, что ушло, казалось, безвозвратно.
Не устану вас благодарить.
https://www.facebook.com/1251191802/posts/10224719231148762/ Виктор Атаев
Остается 2 варианта:
1. Переворот, полная физическая ликвидация коалиции СН+БЮТ+ОПЗЖ. Простой нарид идет грустить в стойло и ждать, когда ему дадут пожрать.
2. Валить из этого отстойника для дебилов.
Для вас есть третий вариант- расслабить булки и перестать топить за Петра. Из первой пятёрки кандидатов только он один имеет шансы проиграть Бойко во втором туре.
Невольник кабинета
Пал оклеветаный молвой
Снующей у трона толпой
С Украиной в сердце
И жаждой роста...
Продолжение тут...
https://youtu.be/MUCjDwEayDw