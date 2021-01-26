РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10429 посетителей онлайн
Новости
51 731 593

Рейтинг Зеленского впервые упал ниже 20%. "Слуга народа" опустилась на четвертое место, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Рейтинг Зеленского впервые упал ниже 20%.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский остается лидером президентских симпатий граждан Украины, однако его рейтинг упал с июня 2020 года с 37.6% до 19,8%.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 22 января, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос "Как Вы думаете, сейчас в Украине дела идут в правильном или в неправильном направлении?" 74,3% респондентов отвечают, что дела движутся в неправильном направлении . Считают, что дела движутся в правильном направлении - 10%. Остальные 15,7% респондентов не определились или отказались отвечать на вопросы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Индекс счастья в Украине за год упал в 2,5 раза: страна оказалась среди самых несчастливых, - опрос Gallup. ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы Президента Украины проходили во второй половине января 2021 г., больше всего голосов получил бы В. Зеленский - 13,4% всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором . На втором месте - П. Порошенко , которого поддержали бы 10,6% среди всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором .

Далее следуют Ю.Тимошенко (соответственно, 8% и 11,8%), Ю. Бойко (7,4% и 11%), И. Смешко (6% и 8,9%), В. Медведчук (5% и 7,5%), В. Гройсман (3,9% и 5,8%).

В паре В. Зеленский и П. Порошенко 30,6% всех респондентов поддержали бы В. Зеленского, а за П. Порошенко отдали бы свой голос 24,9% респондентов. В пересчете к тем, кто определился с выбором, 55,2% поддержали бы В. Зеленского, а 44,8% - П.Порошенко. В паре Ю. Бойко и П. Порошенко 33,9% всех респондентов проголосовали бы за Ю. Бойко, а 30,1% - за П.Порошенко. Среди определился с выбором, 53% голосуют за Ю. Бойко, 47% - за П.Порошенко. Впрочем, разница между кандидатами - в пределах погрешности, поэтому формально по результатам опроса они имеют примерно одинаковую поддержку.

Отметим, что по данным опроса КМИС за июнь 2020 за действующего президента готовы были проголосовать 37.6% респондентов, которые определились со своим выбором, а в декабре - 27% респондентов, которые определились со своим выбором.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большинство украинцев против прививки от СOVID-19 даже бесплатной вакциной, - опрос Рейтинга. ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили во второй половине января больше всего голосов получила бы партия "ОПЗЖ", за которую отдали бы свой голос 15,7% всех респондентов и 20,7% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте - "ЕС", которую поддерживают 11,6% всех респондентов и 15,3% среди тех, кто определился с выбором. Третье место занимает "Батькивщина" (соответственно, 9,5% и 12,6%), четвертое - "Слуга народа" (8,5% и 11,2%).

Также набирают более 5% проходного барьера "Сила и честь" (6,3% и 8,3%), "Голос" (4,2% и 5,6%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (4% и 5,3%).

Близкие к проходного барьера "Партия Шария" (3,5% и 4,6%), "УДАР" (3,3% и 4,4%) и "Свобода" (2,9% и 3,8% ). Другие партии имеют более низкую поддержку.

Рейтинг Зеленского впервые упал ниже 20%. Слуга народа опустилась на четвертое место, - КМИС 01
Рейтинг Зеленского впервые упал ниже 20%. Слуга народа опустилась на четвертое место, - КМИС 02
Рейтинг Зеленского впервые упал ниже 20%. Слуга народа опустилась на четвертое место, - КМИС 03
Рейтинг Зеленского впервые упал ниже 20%. Слуга народа опустилась на четвертое место, - КМИС 04
Рейтинг Зеленского впервые упал ниже 20%. Слуга народа опустилась на четвертое место, - КМИС 05
Рейтинг Зеленского впервые упал ниже 20%. Слуга народа опустилась на четвертое место, - КМИС 06
Рейтинг Зеленского впервые упал ниже 20%. Слуга народа опустилась на четвертое место, - КМИС 07
Рейтинг Зеленского впервые упал ниже 20%. Слуга народа опустилась на четвертое место, - КМИС 08
Рейтинг Зеленского впервые упал ниже 20%. Слуга народа опустилась на четвертое место, - КМИС 09

В течение 22 января 2021 г. Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer - assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошены 1005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 3,1% - для показателей, близких к 50%, 2,7% - для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Автор: 

Бойко (948) Зеленский (20185) Порошенко (19584) рейтинг (1635) Тимошенко (24590) КМИС (328) Батькивщина (2013) Слуга народа (2627) Европейская Солидарность (1051) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+78
Рейтинг Зеленского впервые упал ниже 20%. "Слуга народа" опустилась на четвертое место, - КМИС - Цензор.НЕТ 5229
показать весь комментарий
26.01.2021 13:05
+69
Референдумы нужны для манипуляции общественым мнением. Все.
показать весь комментарий
26.01.2021 13:02
+47
Полный трындец всегда был и будет благодаря таким дебильным избирателям , как ты! Если для тебя выбор между Порохом и бойко- это ужас, 100 процентов, такая шваль как ты и выберет бойко, а бы не Порошенко, правда кремледрочер? А потом опять протяжные песни- как хреново жить? Наш населенческий биомусор после промывки мозгов каналами г+г, ньюзвонь, зики-фрики, 112, могут голосовать и за глистов, а потом плакать , что как же так, нам глисты коммунизм обещали! Ну нечем людям думать, нечем! По-любому им нужен рабский ошейник и ***** с плеткой сзади.
показать весь комментарий
26.01.2021 13:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 6 из 6
Я понимаю кто голосует за пуйла в лице ведмедчука, но кто голосует за Гройсмана???
показать весь комментарий
26.01.2021 18:06 Ответить
Навіть дивно. Людині, котра плавно зливає і зраджує українську державу все ще довіряють 20 % українців.Блаженний,хто вірує...
показать весь комментарий
26.01.2021 18:09 Ответить
це, мабудь, найбільша цифра,яку вдалось купити, в 30% вже ніхто не повірить. 30% було у першому турі виборів. Це й був реальний рейтинг зеленського, 73% - це 30 + антирейтинг порошенко,.
Я теж не вірю в те, що у зеленського тільки на 10% рейтинг впав, не може бути кожний п ятий з синагоги або тупий
показать весь комментарий
26.01.2021 23:58 Ответить
Тим не менше вони практично встигли розвалити українську державу...
показать весь комментарий
26.01.2021 18:11 Ответить
к концу каденции зеля будет плестись за бабой Юлей, а порох будет на первом месте
показать весь комментарий
26.01.2021 18:25 Ответить
ПОРОХОЗЕЛЕБОБІКИ БУДУТЬ ДАЛЕКО ПОЗАДУ ТИМОШЕНКО.
показать весь комментарий
26.01.2021 18:47 Ответить
А в чем разница между тимошенко и зелупой???))
показать весь комментарий
26.01.2021 20:09 Ответить
Олігарху Фірташу належать 20 облгазів в Україні, який задарма користується газлотрансортними мережами нашої держави. Натомість, за транспортування газу для споживачів ця особа отримує баснословні "бариші".
Варто зуважити, що Фірташ приватизував усі облгази за копійки, а крім того, в часи Ягуковича цьому олігарху, а також Ахметову і Коломойському було списано 26 млрд. грн. боргів перед НАК Нафтогаз.
До поки президент буде загравати перед олігархами його рейнтинг буде падати.
показать весь комментарий
26.01.2021 18:36 Ответить
Пох чувак в Австрии и его не выдают, америкозам. Антимонопольный закрыл глаза. Трубы не их, с какого х.. им платить вообще не понятно
показать весь комментарий
26.01.2021 18:44 Ответить
там замазаны важные персоны поэтому он там и спрятался а не в Швеции/Дании/Англии
показать весь комментарий
26.01.2021 19:18 Ответить
10 процентов, это как 10 см. не вырос.
показать весь комментарий
26.01.2021 18:43 Ответить
Парашенка такий самий олігарх ,паразитуючий на тілі України , як і Іхтамнєтов ,Каломокша ,Пянчук і їм подібні,Не більше не менше.Янілох гідний продовжувач справ Парашенка ! Все інше від лукавого !😇
показать весь комментарий
26.01.2021 18:43 Ответить
Порошенко не совсем обычный. В отличии от других олигархов, которые просто паразитируют, Пётр Алексеевич хочет, что бы при этом его ещё и любили.))
показать весь комментарий
26.01.2021 19:24 Ответить
Объективно Порошенко не является олигархом. Олигарх это тот, кто концентрирует власть в своих руках для собственного обогащения посредством политического влияния. Как мы сегодня знаем за годы президентства Порошенко потерял половину своего капитала, а ни одно обвинение в коррупции спустя два года так и не подтвердилось. А его законы о децентрализации нивелируют любые недотолки о концентрации власти в своих руках )
показать весь комментарий
26.01.2021 21:32 Ответить
Что нивелируют? Последний закон был поставить своих надзирателей с широчайшими полномочиями над местными властями. Его, вроде как, не успели принять.
показать весь комментарий
26.01.2021 22:55 Ответить
зеленое нагребалово рассыпается как карточный домик, бабюля начинает драку с зажопом за звание любимой жены пуйла, лохторат мечется и "разочаровывается", и только порохоботы, как всегда, собраны и готовы к действиям
показать весь комментарий
26.01.2021 18:48 Ответить
показать весь комментарий
26.01.2021 19:01 Ответить
Фуфел чистої води. достаньо подивитися на рейтинг Удару, який якогось хера вчетверо быльше за рейтинг Кличка 4.4% прото 0.9 % Це коли таке було???
показать весь комментарий
26.01.2021 19:06 Ответить
Всегда во всех медиа ******** нужно понимать , кто за что платит . Кто хозяин и кто заказчик .
Было бы дико , если бы на П"ятому й на "Прямому" кому-то кроме Пете (ну на худой конец малорейтенговому Голосу (филия ЕС-молода) давали бы микрофон .
Понятное дело , шо на трёх кремлёвких гавкалках там Мертветчук центровой говорильщик . Даже куда более рейтинговому Бойко и куда более трепливому Рабиновичу там не особо дают разболтаться -- токо ******** там один перфект . На плюсах другая виртуальная реальность -- там героины экрана -- Палыця (друг Бороды) и тот шо под санкциями (говорящая голова Бороды) . На Ахметовских кричалках идёт вялотекущее толкание электорального пигмея Мураева с понимание того , что у Ляшка шансов больше вернуться в большой спорт , хоть он и не такой управляемый как Мураев и его щирый патриотизм выходит за рамки того, шо себе может позволить украинская национальная крупная буржуазия (владельцы медиа) .
Но особенно комично выглядят политические расклады на канале Пинчука . Такое впечатление , шо "Голос" это лидер мнений и всех перегонов . И это при том , что из 42 тысяч депутатов "Голос" получил на местных выборах аж 350 . И эт при том , шо "Слухи" всяли больше 6 тысяч , а "Батьківщина" 4.5 тысячи мандатов . Разница между "Батьківщиною" и Жопоблоком (4.3 тысячи) в том же порядке цихер , шо все мандаты "Голоса" . А разница (в 650 мандатов) между "Батьківщина" (4.5тыс) и ЕС (3.85тыс.) почти в два раза больше чем все мандаты "Голоса" . А говорящие головы ICTV радостно объявляет , шо у них на эфире представители всех "значимых" фракций и при этом у них половина от ЗЕ (соросята , разумеется) и два от "Голоса" и один от ЕС ...

Предлагаю , ближайший год не смотреть на результаты заказных опросов , а смотреть результаты местных выборов ...
Знаете ли эти "опросы" на фоне прошедших выборов эт всё равно шо "резиновая Зина" на фоне живой (симпатичной и неглупой) женщины .
Токо те "рейтинги" куда более надувные чем то резиновое изделие !
показать весь комментарий
26.01.2021 19:27 Ответить
під'юдьчин дебіл https://censor.net/ru/user/45922, от нафіга ти постійно плутаєш кількість обраних депутатів (особливо місцевих рад, які обирались по мажоритарці) з https://censor.net/ua/news/3232655/*******************************************************************************************************? Тут, в цій інфі, хіба можливі вибори по мажоритарці розглядаються?

Хоча: відомо для чого плутаєш: заради фальсифікацій.
показать весь комментарий
26.01.2021 19:41 Ответить
Відкриті списки існують в ВБ майже 500 років й жодна дупа британську виборчу систему не називала ніколи "мажоритаркою" . Бо без партійного життя , без : торі , лейбористів , вігів ніякою ********* Британії не існувало б . А те , що обирають не тільки тому , що конакретну людину знають в певному регіоні , але й тому , що вона від тої партії яку там підтримують .

У умовах українського олігархату саме відкриті списки й є найдієвиший механізм перешкоджати олігархам впливати на політику . Дійстно , від цього реально виграють довго існуєчи партійні бренди , а не тимчасові проєкти під кловунів , або під харчового олігарха . Чито під металургійного ...
показать весь комментарий
26.01.2021 20:31 Ответить
Ну а слово "фальсіфікації" взагалом визива гомеричний регот .

Бо 3 канала у Мертветчука , 2 Пєті + 1 кишенькова соціальна служба Гриніва , один у володаря "Голосу" , один (й найпопулярнійший) у інтересанта за СН ...

Ви нічого не плутаєте , діменції йще нема ?!
Єдина партія , в якої нема й ніколи не було кишенькових медіа ресурсів , рейтингових аненцій й єдиний політик , який кожному олігарху "наступив на хвіст" виявляється "інтересант" "фальсіфікацій" . Гомер відпочива у глухому куточку !
показать весь комментарий
26.01.2021 20:39 Ответить
на дотичну тему: https://bykvu.com/ua/bukvy/zhopi-polivajut-lajnom-jak-sluga-kabanov-zakon-pro-referendum-obgovorjuvav/ "уроди" називають союзників "ЖОПами"
показать весь комментарий
26.01.2021 19:34 Ответить
Дно ще попереду.
показать весь комментарий
26.01.2021 19:50 Ответить
С такой политикой и так странно откуда взялись єти 20% !
показать весь комментарий
26.01.2021 19:54 Ответить
Бубочка за свій рейтинг не дуже переймається. Сказав же, що у нього ще 3,5 роки, буди гарантом, попереду. Але обнуління станеться набагато швидше.
показать весь комментарий
26.01.2021 20:00 Ответить
он как сбитый летчик ,на дымящемся и трясущемся самолёте , из последних сил тянет на свой аэродром (конец каденции). это очень опасно, так как в любой момент случись еще какая нибудь лабуда типа вагнеровцев или тарифов, движок в самолете может окончательно остановится, ... и тогда штопор и киздец...
показать весь комментарий
26.01.2021 20:59 Ответить
не сравнивайте єто барахло с летчиком пожалуйста. Ему покупают рейтинг, нужно продержаться пока спонсоры не получат заказ - землю, инфраструктуру и пр. Собственный рейтинг зе - 30% в первом туре, все остальное - фуфло, кто те 60, 46, которые его якобы поддерживали в прошлом году? от кого они откололись? И то, что рейтинг упал всего-то на 10% мало верится
показать весь комментарий
27.01.2021 00:12 Ответить
Все кандидаты от олигархов. А Гриценко например, который один из немногих не подконтрольный олигархам, вообще убрали из опроса. Украине ни чего не светит.
показать весь комментарий
26.01.2021 20:24 Ответить
он не выгодный олигархам. народ - олигофрены 90%. тут никуя не светит.
показать весь комментарий
27.01.2021 10:35 Ответить
вы оставьте это для клоунов следующие выборы будет разрывом мозга. ***** нет, за ЖОПУ никто не голосует Яценюк уроет всех кацапов
показать весь комментарий
26.01.2021 20:46 Ответить
знову безвихідь. тому рейтинг і дрейфує від одного гівна(падлюки) до іншого.
показать весь комментарий
26.01.2021 20:46 Ответить
статья В . Кличко " Падение Зельца или скорбные уроки по х у изма". не читали? занимательная вещь я вам скажу.....
показать весь комментарий
26.01.2021 20:54 Ответить
Ширка у складі ОПЗЖ, Батьківщини і Слуги народу, яка склалась на виборах мера Борисполя офіційно оформиться у майбутній Верховній Раді. Разом набирають майже 45%, але думаю що Голос Пінчука підкине необхідні 5%. Проте маю надію що у межах України, так само як і на виборах в Борисполі ширка пролетить.
показать весь комментарий
26.01.2021 21:14 Ответить
Зезидента немного опустили...
показать весь комментарий
26.01.2021 21:42 Ответить
панове, а яка недавно епоха скінчилася, бо я вже заплутав в епохах ?
показать весь комментарий
26.01.2021 21:52 Ответить
серіал "свати" скінчився. зелені шлунки проголадались, а обіцяної халяви нема
показать весь комментарий
26.01.2021 22:02 Ответить
Очередное подтверждение того, что шоколадный хетьман это сбитый летчик, если во втором туре он проигрывает даже сепару бойко. И если проукраинские силы не хотят полного реванша ваты, то нужно менять лидера, например на Кривоноса.
показать весь комментарий
26.01.2021 22:00 Ответить
шлунок, сємєні ножкамі нах!
показать весь комментарий
26.01.2021 22:04 Ответить
Это поток сознания пороскотного быдла или ты высралось так, на всякий случай? Потому что никакого смысла в твоем высере нет.
показать весь комментарий
26.01.2021 22:17 Ответить
Гриценко.
показать весь комментарий
27.01.2021 10:37 Ответить
Кстати данный опрос показывает, что у кацапов появился шанс посадить в президентское кресло свою агентуру и взять большинство в парламенте, а значит ситуацию в стране начнут "качать" по серьезному, и все эти ватно-тарифные "майданы" это только начало.
показать весь комментарий
26.01.2021 22:02 Ответить
Нажаль, дебіли не поумнішали. Вони перейшли до жопошників та баби Жульки.
показать весь комментарий
26.01.2021 22:04 Ответить
показать весь комментарий
27.01.2021 08:24 Ответить
хватит пургу нести.
у ваты опзж было 20, так и будет.
показать весь комментарий
26.01.2021 22:12 Ответить
рошенко вместо того что бы выдвинуть вместо себя достойного человека, будет лесть до последнего и завалит всё.
показать весь комментарий
26.01.2021 22:17 Ответить
100%
показать весь комментарий
27.01.2021 07:30 Ответить
Рейтинг твой рос бы с каждым днём, если б сидел а своём Квартале 95, люди тебя тогда уважали, шутки были весёлые, народ радовался. А как влез в президенты п#здец, народ с каждым днём всё бедней и бедней начал жить. Тарифы растут с бешеной силой, зарплаты, пенсии - мизерные, цены буквально на всё космические, коррупция, олигархи вообще обнаглели, никакой борьбы с ними нет. Зато в Раде у вас все минимум - миллионеры, у вас всё отлично, бабло сколько надо столько и имеете, а вот мама римма оказалась брехухой, (ты весь в неё удался). Вспомни, как она глотку свою рвала: -"Он не из-за денег идёт в президенты, денег у него хватает, а он идёт для того, чтоб народу лучше жилось". Вот жидовка какая брехливая, ну что же, жидам конечно стало ещё лучше жить, хотя и до этого они прекрасно жили, а народ вот только всё бедней становится и это благодаря твоему сыночку - жидёнку.
показать весь комментарий
26.01.2021 22:25 Ответить
И шутки у членограя были примитивно тупые 🤮 для быдломассы прикацапленной , а вспомните про эбонитовые палочки и актрису из порнофильмов
показать весь комментарий
26.01.2021 22:44 Ответить
Рейтинг Зеленського вперше впав нижче 20%. "Слуга народу" опустилася на четверте місце, - КМІС - Цензор.НЕТ 6136
показать весь комментарий
26.01.2021 22:49 Ответить
Рейтинг менее 20% - подарочек на именины.
показать весь комментарий
26.01.2021 23:55 Ответить
Від Партії Регіонів, що КМІСу заплатили. Насправді, може й подарунок , бо 20 то завищенний)) . ПРіглашеніє Вовє к транзіту власті!
показать весь комментарий
27.01.2021 00:24 Ответить
ДОКИ В НЬОГО ВПАДЕ ЗОВСІМ - УКРАЇНА СТАНЕ ГУБЕРНІЄЮ НАВАЛЬНОГО!
показать весь комментарий
27.01.2021 00:02 Ответить
хммммм..... 20% говорите.... видимо ещё не все получили платёжки......
показать весь комментарий
27.01.2021 00:03 Ответить
моя родичка пенсіонери з чоловіком - квартира в багатоповерхівці , житлова площа 38 кв м - був обігрів 1000 став 2000, його пенсія 2400, її 2200 - й то тільки поки що про обігрів мов, про електрику ще не знає.
показать весь комментарий
27.01.2021 00:22 Ответить
Ага, "чи в правильному напрямку справи в країні" - 10 на 74, зато 20% підтримують препіздента, який ці справи не в ту сторону пхає, маючи більшість у ВР і фактично повну владу. Висновок: купили зеблу на день народження 20%
показать весь комментарий
27.01.2021 00:24 Ответить
Вова двічі навколішки просить Дубинського вийти з фракції.
Той: йдинах! 🤣
Вовочка картає Тищенко за Велюр,
той: йдинах!🤣
Вава сварить Єрмака, Лероса, Татарова, Юрченко, Полякова etc
Всі йому: йдинах!
Зеленський ніщо, звати його нєлох.
Він навіть власною фракцією не в змозі керувати !
показать весь комментарий
27.01.2021 00:51 Ответить
Доруководился *****.
показать весь комментарий
27.01.2021 01:04 Ответить
опзж на 2ом месте??
поверить не могу!
пропал калабуховский дом (с).
Хана нам, короче.
показать весь комментарий
27.01.2021 01:09 Ответить
Пусть ещё Вове рост померяют - он точно стал ниже - сморщивается от собственной брехни.
показать весь комментарий
27.01.2021 01:28 Ответить
Кароче пришли к тому с чего и начинали - малоросский покацапленный скот хочет назад к расиюшке и ОПЗЖ ихни кумиры..,осталось вернуть шапкокрада шоб малороское быдло усцалось от счастья.
показать весь комментарий
27.01.2021 01:42 Ответить
Отличный результат! Порх на 100% отстает !
показать весь комментарий
27.01.2021 01:55 Ответить
надо газ по 25 грн за куб и свет по 15 грн квт и наша быдломаса или биомаса проголосует за киву . рабиновича . медведчука и прочую *********-кремлевскую ******** . а там и жюлька на подхвате каалицию поддержит --- поедут с челобитной в кремль просить ***** великого с газом и он ..поможет.. а что у нас лейтенанты в 25 лет погибают на фронте так быдломассе на это плевать --- абы газ дешевый ***** давал
показать весь комментарий
27.01.2021 05:51 Ответить
Та лишь бы не Порошенко...Скабевва правильно сказала быдлу нужен шут а не политик...
показать весь комментарий
27.01.2021 07:07 Ответить
Если вдруг булка хлеба станет по 20 копеек,то Украине трындец...а фермеры вам дадут отсосать... за бесплатный сыр...стадо баранов
показать весь комментарий
27.01.2021 07:09 Ответить
Почему же УПОРНО вы не влючаете Саакашвили? Почему? Каких-то лошков,"депутанов " а его нет? Гамно конъюнктурное. А нарид опять ,посмотрев телевизор,проголосует за того же Рабиновича( в советское время отсидевшего в тюряге за "схемы",и потом в " дурке") Затем "бизнес" с продажей оружия. А теперь это" флаг и честь" "украинского парламента( ярый украинофоб),он ЗАКОНОДАТЕЛЬ для нас. Все что нам надо знать о нас.
показать весь комментарий
27.01.2021 08:07 Ответить
Муууудрый нарид любит воров с двумя ходками. Бандюкович отсидел 2 раза, Рабинович тоже имеет 2 срока.
показать весь комментарий
27.01.2021 08:31 Ответить
Да нет шансов у Саакашвили. Неужели это не очевидно?! Грузин- президент Украины? Это уже какой-то комплекс неполноценности. Осталось Украине ещё только чужих президентов импортировать.)) Хороший энергичный парень может быть полезен стране, но точно не как лидер нации. Просто потому, что он другой нации.)) Он и сам это прекрасно понимает поэтому и не проявляет подобных амбиций.
показать весь комментарий
27.01.2021 09:17 Ответить
єта всьо бріхня і маніпуляциі - он вєлічайшій лідєр саврємєннасті і на пєрвам мєсті!
показать весь комментарий
27.01.2021 08:33 Ответить
Ни одного подобного коммента на всех 6-и страницах! Просто потому, что у Зеленского, в отличии от Порошенко, нет армии придурковатых, но верных миньёнов.)) Зебилы это выдумка порохоботов, которые таким образом пытаются экстраполировать на остальное общество свой собственный не здоровый фанатизм к вождю.
показать весь комментарий
27.01.2021 09:09 Ответить
Нех тарифы повышать - это и Пете наука, и Зеленскому.
Сначала обокрали, а потом они лидеры, следуй за ними ....
показать весь комментарий
27.01.2021 09:21 Ответить
Рейтинг Зеленського вперше впав нижче 20%. "Слуга народу" опустилася на четверте місце, - КМІС - Цензор.НЕТ 3787https://censor.net/ru/user/446270

........................
https://censor.net/ru/comments/locate/3244109/01921483-****-70b6-89d0-c3442c0d9d37
https://censor.net/ru/comments/locate/3244109/01921483-****-70b6-89d0-c3442c0d9d37
Ну вот тебе эталонный дегенерат.
показать весь комментарий
27.01.2021 09:23 Ответить
Это очередной кривляющийся порохобот. Типа саркастически юморит. Не называют нормальные люди Порошенко Порохом.)) Чисто порохоботская фишка.
показать весь комментарий
27.01.2021 09:36 Ответить
Вообще все выдумка порохоботов, только придурковатые порохоботы мешают жить Украине и единственные, кто доволен действиями зестада и точно не собираются сновить их величайшего в истории вождя
показать весь комментарий
27.01.2021 09:24 Ответить
Да никому вы не мешаете. К счастью вас не так уж много. Глупо выглядите просто. С конца 2018-го в истерике бьётесь. Ведь кто бы не стал президентом вместо Порошенко был бы залит вашим дерьмом одинаковым слоем.)) Сектанты!))
показать весь комментарий
27.01.2021 09:32 Ответить
Вот разница между сектантами сект бабки-трансформера и величайшего лидера и нами, мы можем залить Пороха говном за его действия, а вы, кто выбрал недоумка-клоуна, понятия не умеющего как управлять государством и делающего теперь что угодно, ктоме этого, даже не в состоянии признать, что каждый выбирает по себе - нам милее барыга на крови - который знает как работать президентом, а вам милее недоумок, который гроьит все, что берет под свой личный контроль
показать весь комментарий
27.01.2021 09:37 Ответить
явсегдасчитаю: если коммент написан намеренно суржиком --- єто стьоб і знущання.
показать весь комментарий
27.01.2021 09:24 Ответить
показать весь комментарий
27.01.2021 09:21 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26195170.html Я смотрю Зелёный со своей прокурорыней - те ещё камикадзе

Рейтинг Зеленського вперше впав нижче 20%. "Слуга народу" опустилася на четверте місце, - КМІС - Цензор.НЕТ 2653
показать весь комментарий
27.01.2021 09:20 Ответить
Хочююю чтобы зима затянулась и крепкие морозы были дооолгооо!!!

https://ibigdan.livejournal.com/26193418.html Спасибо за новые 90-е!

Рейтинг Зеленського вперше впав нижче 20%. "Слуга народу" опустилася на четверте місце, - КМІС - Цензор.НЕТ 1393

Темнота друг молодёжи! - кричали мы с друзьями во всё горло, когда в студенческой общаге отключали свет. Веерные отключения. Больше 20 лет их не было, а как вчера всё.

Спасибо, друзья, что нашли такой оригинальный способ напомнить.

Голосование за зеленского, а потом и за слуг, весьма нетривиальный способ оживить воспоминания из 90-х. У вас просто уникальные способности повторить то, что ушло, казалось, безвозвратно.

Не устану вас благодарить.
https://www.facebook.com/1251191802/posts/10224719231148762/ Виктор Атаев
показать весь комментарий
27.01.2021 09:29 Ответить
Короче, если оставить плыть все, как есть, то прямая дорога с ОПЗЖ в Тайоженный союз простым наридом обеспечена.

Остается 2 варианта:
1. Переворот, полная физическая ликвидация коалиции СН+БЮТ+ОПЗЖ. Простой нарид идет грустить в стойло и ждать, когда ему дадут пожрать.
2. Валить из этого отстойника для дебилов.
показать весь комментарий
27.01.2021 09:31 Ответить
Не будет ОПЗЖ в коалиции. Эта страшилка внушается вам намеренно, что бы крепче держались за штанину своего правильного олигарха.)) СН+Батькивщина вполне возможно. Зеленскому нужно как-то выбираться из болота. Его рейтинг скорее всего ещё не достиг дна.
Для вас есть третий вариант- расслабить булки и перестать топить за Петра. Из первой пятёрки кандидатов только он один имеет шансы проиграть Бойко во втором туре.
показать весь комментарий
27.01.2021 09:45 Ответить
Почему только с ОПЗЖ ведь СН движутся в том-же направлении только стараются побольше себе выторговать.
показать весь комментарий
27.01.2021 09:58 Ответить
Какие 20%, уберите 0 и останется реальный рейтинг 2% у этого клоуна.
показать весь комментарий
27.01.2021 09:50 Ответить
І це ще не прийшли платіжки за січень 2021.
показать весь комментарий
27.01.2021 09:57 Ответить
Рейтинг Зеленського вперше впав нижче 20%. "Слуга народу" опустилася на четверте місце, - КМІС - Цензор.НЕТ 3058Рейтинг Зеленського вперше впав нижче 20%. "Слуга народу" опустилася на четверте місце, - КМІС - Цензор.НЕТ 3374
показать весь комментарий
27.01.2021 10:12 Ответить
Рейтинг Зеленського вперше впав нижче 20%. "Слуга народу" опустилася на четверте місце, - КМІС - Цензор.НЕТ 6748
показать весь комментарий
27.01.2021 10:23 Ответить
Пал рейтинг Володи
Невольник кабинета
Пал оклеветаный молвой
Снующей у трона толпой
С Украиной в сердце
И жаждой роста...
Продолжение тут...
https://youtu.be/MUCjDwEayDw
показать весь комментарий
27.01.2021 12:01 Ответить
Страница 6 из 6
 
 