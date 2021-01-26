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Законопроект о референдуме позволит отменять любые законы без участия Рады, - нардеп "Голоса" Рахманин

Законопроект о референдуме позволит отменять любые законы без участия Рады, - нардеп

Законопроект о референдуме, который парламент намерен рассмотреть во втором чтении, позволит отменять любые законы без участия Верховной Рады.

Об этом заявил нардеп "Голоса" Сергей Рахманин, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Фактически, он позволяет изменять законодательство, отменять законы, отменять нормы законов без участия Верховной Рады. Это нарушает Конституцию, решение Конституционного Суда, предписания ОБСЕ, Венецианской комиссии... Верховная Рада, как единственный высший законодательный орган, фактически отстранена от процесса", - рассказал Рахманин.

По его словам, это означает, что будет собираться инициативная группа, которая, например, предложит вынести на референдум отмену какого-то закона.

"Далее происходит агитация за этот процесс, Верховная Рада не имеет никакого отношения к тому, чтобы откорректировать текст, чтобы имплементировать это решение. В законе есть жесткое предписание о том, что после референдума это происходит напрямую. Это означает, что фактически, по желанию, можно отменить любой закон, обходя Конституцию, здравый смысл, логику... Более того, первоначальную экспертизу на соответствие Конституции должен осуществлять ЦИК, что тоже странно. Если он считает, что там каким-то образом нарушена Конституция, то может обратиться к президенту, а президент в Конституционный Суд. Но это не требование. Если президент этого не делает, или ЦИК, то текст, даже антиконституционный, выносится на референдум и повлиять на него нельзя. Это ядерная кнопка, которую отдают кнопкодавам", - считает Рахманин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слугам народа" пригрозили исключением из фракции, если они не будут голосовать за законопроект о референдуме

Напомним, ранее нардеп "Батькивщины" Сергей Соболев сообщил, что большинство фракций выступает против законопроекта о референдуме, который сегодня планирует рассмотреть Верховная Рада.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум 18 июня 2020 года.

В ноябре комитет по вопросам организации государственной власти ВР поддержал проект закона о народовластии путем всеукраинского референдума и рекомендовал парламенту принять его во втором чтении.

ВР (29226) законопроект (3219) референдум (1504) Рахманин (120) Голос партия (499)


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Топ комментарии
+9
Для этого последыши Яныка его и мутят, причем, остервенело.
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26.01.2021 13:08
+9
Не народ отменит, а зеленые колаборанты, потому что считать-махлевать будут они.
А вы ничего не можете.
Никто не докажет.
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26.01.2021 13:17
+8
Прям вижу... Первый референдум... Колбаса по 2,20, газ по 20 коп. ...
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26.01.2021 13:09
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Правила форума Совет форумчан
одразу одмінимо тарифи і перевішаємо депутатів!
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26.01.2021 13:06 Ответить
Ви дійсно вважаєте, що хтось подібні питання на референдум винесе? Особливо що стосується тарифів. Не для того цей закон збираються прийняти.
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26.01.2021 14:20 Ответить
Ну и хорошо. Всем давно известно, ЗА ЧЕМ люди ходят в Раду. Уж не за справедливостью точно.
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26.01.2021 13:07 Ответить
Ничего хорошего не будет.Т.к. закон этот не примут
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26.01.2021 13:57 Ответить
Для этого последыши Яныка его и мутят, причем, остервенело.
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26.01.2021 13:08 Ответить
а если отменят и Президента и Рада и КМУ и власть что тогда то....
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26.01.2021 13:54 Ответить
КТО отменит?
"Референдумы" будут мутиться только по тем вопросам, какие считают нужным Ермаки и Медведчуки.
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26.01.2021 13:57 Ответить
С таких стремных, но не заметных для народа законодательных изменений может начитаться диктатура и\или "обыкновенный фашизм" Рахманин много лет был журналистом, который предупреждал общество через Зеркало Недели о подобных поползновени. ВОт и сейчас Сергей на посту, теперь осталось нам (обществу) отреагировать.
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26.01.2021 13:08 Ответить
Рахманин был главредом Зеркала-собственности уклониста Грыця и мадам Грыцацуевой. Указанная троица беспрестанно топила за "смену власти на молодую и прогрессивную, патриотичную и справедливую", подразумевая при этом выходцев из шапито Коломойского. И сам Грыць павлином бегал вокруг Вовочки,пока Шефир не отправил Грыця в пешее путешествие. Теперь Рахманин поучает всех как не надо делать. Из за таких как Рахманин мы и имеем сейчас зарождение "фашизма", так шо не надо.
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26.01.2021 22:01 Ответить
Главредом не был, но это не приципиально, а вот то что Рахманин работая в ЗН всю жизнь ездил на метро, как кстати и другой талантливый и влиятельный журналист Портников, - это принципиально.
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26.01.2021 22:16 Ответить
А что "езда" в метро уже стала мерилом наличия непредвзятости? Тогда у нас в одном Киеве- "Рахманиновых"- миллионов два с гаком!
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26.01.2021 22:26 Ответить
Прям вижу... Первый референдум... Колбаса по 2,20, газ по 20 коп. ...
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26.01.2021 13:09 Ответить
а шо вам ху йло в паРаші ще таке не зробило? Воно ж так жалкує за СРСРом.
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26.01.2021 13:10 Ответить
Такого референдума не будет однозначно. И других референдумов, облегчающих жизнь народа также не будет. Не для этого данный закон принимают. А вот к примеру замутить референдум о том, что все властные полномочия переходят к президенту вполне могут. Раду чтобы распустить - также вполне допускаю подобный референдум. Вот это и страшно. С подобным законом вполне возможно замутить узурпацию власти. И все 30 лет законотворчества псу под хвост.
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26.01.2021 14:24 Ответить
Залізна логіка, якщо вважати народ бидлом - ось такі нами і керують.
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26.01.2021 13:09 Ответить
За ВАЗеленського- коломойського, няню, тамаду, перукаря, безробітного, 95 квартал і т.п., в 2019 році, проголосувало 73% "мудрого" наріду.
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26.01.2021 13:18 Ответить
Ідіотський пост. За Зеленського нєбось голосував?
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26.01.2021 13:35 Ответить
И правильно... конституцию почитай, единственным источником власти является народ.
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26.01.2021 13:10 Ответить
Та ти шоа?! І делеговані депутати в вищий законодавчий орган просто не потрібні! Ні тобі дискусій, ні голосувань-ляпота! Шах і мат брити!
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26.01.2021 13:34 Ответить
А если нарид поставит вопрос шоб абъединица с расеей? то что?
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26.01.2021 13:10 Ответить
Т.е. нарид сможет отменить закон "об украинском языке", "курс на НАТО" и т.п.? Рахманин, мозги есть?
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26.01.2021 13:12 Ответить
Не народ отменит, а зеленые колаборанты, потому что считать-махлевать будут они.
А вы ничего не можете.
Никто не докажет.
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26.01.2021 13:17 Ответить
* Вы ничего не сможете доказать.
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26.01.2021 13:18 Ответить
Какие у тебя претензии к Рахманину?
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26.01.2021 13:19 Ответить
У кого- у кого, а у Рахманина мозгов больше, чем у всех депутатов Верховной Рады + членов Кабмина и Офиса Президента
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26.01.2021 13:39 Ответить
Референдумы в стране с преимущественно тупым наридом надо исключить. Сначала ликвидировать все каналы Медведчука, а его посадить. В этом случае лет через пять можно и о референдумах думать.
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26.01.2021 13:57 Ответить
Тогда олигархи перестанут платить продажным рылам в Раде, так как любой закон который продажные крысы примут в Раде в интерессах олигархов сможет быть отменен через референдум, прекрасно...
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26.01.2021 13:12 Ответить
Та кАнешнА.
Референдум будуть проводити лише тоді, коли олігархам, фуйлу, ВАЗеленському, потрібно протягти капітуляцію, а відповідальність за неї перекласти на "мудрий" нарід.
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26.01.2021 13:20 Ответить
А депутатам плотять в Раді? Ой-ой-ой! У вас і докази є?
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26.01.2021 13:31 Ответить
правильно написал..
так и есть - банда Зесопли хочет шантажировать ВР и узурпировать власть..
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26.01.2021 13:21 Ответить
Вовремя, как раз нужно отменить законы по повышению тарифов. И продавать газ, электроэнергию по себестоимости.
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26.01.2021 13:23 Ответить
А себестоимость тебе нарисуют 4 грн за кВт... или лучше 8грн.
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26.01.2021 13:28 Ответить
готов расстреливать олигархов и их прихвостней
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26.01.2021 13:39 Ответить
Много уже настрелял?
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26.01.2021 13:40 Ответить
Прикольно. Учитывая то, что народ у нас "воспитывается" телевизором, а ведущие ТВ каналы принадлежат ... сами знаете кому. Предлагаю переименовать референдумы с "всенародных" на Медведчуковские или Ахметовские
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26.01.2021 13:26 Ответить
Кум фуйла хоче референдум, як і пліснява. Яке дивне соУпаденіє.
"Медведчук уже хочет референдум о вступлении в Таможенный союз с Россией"
СРЕДА, 28 НОЯБРЯ 2012
"Медведчук: Законопроект о референдуме реализовывает заложенный в Конституции принцип народовластия"
6 марта, 2020
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26.01.2021 13:29 Ответить
Первый вопрос на референдуме "Вы против нищеты и насильственной национализации ПриватБанка"?
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26.01.2021 13:30 Ответить
Ця маланота хоче просто вимкнути Україну як державу!
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26.01.2021 13:30 Ответить
Страна просто увязнет во всевозможных референдума с колосальными затратами на них(собрать 3 млн. голосов за проведение не проблема), а в умелых рученках может привести к краху Украины как государства.
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26.01.2021 13:31 Ответить
Гендиректор КМИС Паниотто заявил, что согласно этому законопроекту, который сейчас есть, власть сможет получить любой результат, который она захоче!!!.
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26.01.2021 13:35 Ответить
с нашими судьями ни одни законы работать не будут.
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26.01.2021 13:36 Ответить
ну что ж, после клептократии наступит охлократия, вполне закономерно себе, демократия, увы, пришлась не ко двору...
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26.01.2021 13:37 Ответить
а Вы думаете зебил действительно дебил? хрен там. портнов беня богдан просто так появились после его прихода на банковую?. просто так меняет премьеров и министров как перчатки? опять, хрен там. Все продумано и тщательно спланировано. вспомните наполеона ленина сталина путина медведева. Вам не о чем не говорит их рост? моня к ним подходит. это тераны, злые, умные и беспощадные. яник и порох против них соринка в глазу. дальше развивайте логику, что нас может ждать.
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26.01.2021 13:40 Ответить
Придумано і сплановано -так але не Зеленським. Вова Зєлєнскій-дурак. Це недалекий, самозакоханий і цинічний актор.
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26.01.2021 13:55 Ответить
в третьому речені. але всіх перерахувати не можливо.
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26.01.2021 14:05 Ответить
ЦВК и так жирует, а счас вообще будут жить "даже лучше, чем царь"...
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26.01.2021 13:40 Ответить
V Radi dovira e tilki do "GOLOSU" !
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26.01.2021 13:41 Ответить
73% понаприймають на цих референдумах
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26.01.2021 13:41 Ответить
О чем закон
Предлагаются такие виды всеукраинского референдума по предмету:утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; решение вопроса общегосударственного значения; изменение территории Украины; утрата силы законом Украины или отдельными его положениями.
Вводятся электронные процедуры при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронные голосования. (нарисовать могут любые цифры!)
Референдум по изменению территории
Закон определяет, что всеукраинский референдум об изменении территории Украины - это форма принятия гражданами Украины, имеющими право голоса, решения об утверждении закона о ратификации международного договора об изменении территории Украины, принятого ВР.ХОТЯТ ПОДАРИТЬ КРЫМ РФ через референдум?
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26.01.2021 13:44 Ответить
думаю для початку дати воду... подарувати це потім.
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26.01.2021 15:03 Ответить
Ага. Про 5 вопросов уже проголосовали на так званом рехверендуме. Оказывается, по мнению организатора опроса, украинцы захотели только повышение цен, тарифов и введение ТО автомобилей.
На рехверендуме главное поставить *правильный* вопрос и вопрос поставить *правильно*. Сомневаюсь что на рехверендум вынесут вопросы касающиеся тарифов, беспредела судей и чиновников и других улучшений жизни народа.
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26.01.2021 13:45 Ответить
пока тв каналы в руках практически рашки народ можно заставить принять что угодно, любую херню...., представьте себе бабульку лет 70-80, которые ходят на выборы и референдумы а потом представьте себе за что она проголосует....
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26.01.2021 13:48 Ответить
Щирі українці давно допетрали, що для вухатого наріду (які ******* вухами) потрібний закон "про референдум", щоб через їхні вуха пропихати гарні закони через гарне кіно(кіноіндустрія Бені і Нелоха працюють),а потім ручками цього ж наріду поставити галочки навпроти того, що бажає Беня і його брати по крові. І не потрібно більше нічого придумувати. Є бажання - кіно і нарід сам побіжить з криками "Долой баригу" і вибере реального баригу. А того, хто їм бажав добра, затопчуть як мамонти. А вже по фінішу, будуть кричати і доводити свою правоту або мовчати, як в рот какашик набрали!
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26.01.2021 14:07 Ответить
Що за маразм? А ВРУ хто обирає, хіба не народ? То може нехай цей народ думає коли голосує, а не відміняє рішення своїх же обранців?

Так, хоча би політична відповідальність у тих, хто приймає рішення є, а хто нестиме відповідальність за результати дебілізму висловленого на референдумі?
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26.01.2021 15:01 Ответить
Потенциально очень опасное решение, которое может привести к узурпации власти президентом или другими заинтересованными лицами в обход парламента. Это нарушает баланс ветвей власти.
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26.01.2021 16:22 Ответить
 
 