Законопроект о референдуме позволит отменять любые законы без участия Рады, - нардеп "Голоса" Рахманин

Законопроект о референдуме, который парламент намерен рассмотреть во втором чтении, позволит отменять любые законы без участия Верховной Рады.

Об этом заявил нардеп "Голоса" Сергей Рахманин, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Фактически, он позволяет изменять законодательство, отменять законы, отменять нормы законов без участия Верховной Рады. Это нарушает Конституцию, решение Конституционного Суда, предписания ОБСЕ, Венецианской комиссии... Верховная Рада, как единственный высший законодательный орган, фактически отстранена от процесса", - рассказал Рахманин.

По его словам, это означает, что будет собираться инициативная группа, которая, например, предложит вынести на референдум отмену какого-то закона.

"Далее происходит агитация за этот процесс, Верховная Рада не имеет никакого отношения к тому, чтобы откорректировать текст, чтобы имплементировать это решение. В законе есть жесткое предписание о том, что после референдума это происходит напрямую. Это означает, что фактически, по желанию, можно отменить любой закон, обходя Конституцию, здравый смысл, логику... Более того, первоначальную экспертизу на соответствие Конституции должен осуществлять ЦИК, что тоже странно. Если он считает, что там каким-то образом нарушена Конституция, то может обратиться к президенту, а президент в Конституционный Суд. Но это не требование. Если президент этого не делает, или ЦИК, то текст, даже антиконституционный, выносится на референдум и повлиять на него нельзя. Это ядерная кнопка, которую отдают кнопкодавам", - считает Рахманин.

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Напомним, ранее нардеп "Батькивщины" Сергей Соболев сообщил, что большинство фракций выступает против законопроекта о референдуме, который сегодня планирует рассмотреть Верховная Рада.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум 18 июня 2020 года.

В ноябре комитет по вопросам организации государственной власти ВР поддержал проект закона о народовластии путем всеукраинского референдума и рекомендовал парламенту принять его во втором чтении.