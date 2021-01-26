Россия является рекордсменом по нарушению прав человека, всего она нарушает 35 резолюций Совета Ассамблеи, - "слуга народа" Забуранная

Украина обратилась к Парламентской Ассамблее Совета Европы с предложением прекратить полномочия делегации России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявила нардеп "Слуги народа" Леся Забуранная.

"Дело в том, что Россия непосредственно нарушает 35 резолюций Совета Ассамблеи, соответственно она является рекордсменом по нарушению прав людей. В соответствии с регламентом Совета Европы данную инициативу можно направить на исследования в комитеты, если это поддержат 30 делегатов из 5 стран. Мы получили поддержку 38 делегатов. И самое важное, в настоящее время сессия проходит в гибридном формате. В понедельник еще не все делегаты были ознакомлены с правилами голосования. Учитывая такие сложные технические аспекты, 38 делегатов, поддержавших Украину - достаточно высокий показатель. Сейчас, согласно регламенту Совета Европы, в течение 24 часов мониторинговые комитеты готовят соответствующий доклад, и регламентный комитет готовит видение этой ситуации", - отметила парламентарий.

По словам нардепа, у ПАСЕ есть три варианта по России: подтвердить работу делегации, устранить или приостановить.

"Все зависит от доклада, который будет подготовлен. У нас докладчиком является представитель группы социалистов. К сожалению, в 2019 году он поддержал возвращение России без санкций. Поэтому у меня есть сомнения, что этот доклад будет в пользу Украины. Но надеемся, что сможем убедить наших европейских коллег", - объяснила Забуранная.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации России.

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