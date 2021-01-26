Россия является рекордсменом по нарушению прав человека, всего она нарушает 35 резолюций Совета Ассамблеи, - "слуга народа" Забуранная
Украина обратилась к Парламентской Ассамблее Совета Европы с предложением прекратить полномочия делегации России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявила нардеп "Слуги народа" Леся Забуранная.
"Дело в том, что Россия непосредственно нарушает 35 резолюций Совета Ассамблеи, соответственно она является рекордсменом по нарушению прав людей. В соответствии с регламентом Совета Европы данную инициативу можно направить на исследования в комитеты, если это поддержат 30 делегатов из 5 стран. Мы получили поддержку 38 делегатов. И самое важное, в настоящее время сессия проходит в гибридном формате. В понедельник еще не все делегаты были ознакомлены с правилами голосования. Учитывая такие сложные технические аспекты, 38 делегатов, поддержавших Украину - достаточно высокий показатель. Сейчас, согласно регламенту Совета Европы, в течение 24 часов мониторинговые комитеты готовят соответствующий доклад, и регламентный комитет готовит видение этой ситуации", - отметила парламентарий.
По словам нардепа, у ПАСЕ есть три варианта по России: подтвердить работу делегации, устранить или приостановить.
"Все зависит от доклада, который будет подготовлен. У нас докладчиком является представитель группы социалистов. К сожалению, в 2019 году он поддержал возвращение России без санкций. Поэтому у меня есть сомнения, что этот доклад будет в пользу Украины. Но надеемся, что сможем убедить наших европейских коллег", - объяснила Забуранная.
Напомним, ранее сообщалось, что украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Россияне с большим уважением относятся к жителям Украины. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что «в России нет никаких антиукраинских настроений». Это всё Путин виноват. Это «обнулёныш» поссорил россиян с американцами, молдаванами, грузинами, украинцами, сирийцами и ливийцами. А ведь слукавила леди.
Российский православный господин Александр Дугин: «Украинцев нужно убивать, убивать и убивать, это я вам как профессор говорю». «Разбомбим, дойдём до Киева, устроим чистки, сделаем второй Алеппо, страна 404, недогосударство, нацисты, фашисты, бандеровцы». «Я много лет думал над этим и додумался до того, что нам надо захватить Европу!» - призывал профессор жителей снежной Нигерии к походу на Запад. https://veniamin1.livejournal.com/824250.html
Антон Красовский: «украинцы идиоты и подонки».
Яна Поплавская: «Не давать слова этим уродам».
Олег Табаков (почивший): «Они в каком-то смысле убогие».
Православный священник из РПЦ мп о. Иван Охлобыстин: «Какие братья и сёстры?! Их надо уничтожить!».
Михаил Хазин: «Украину расчленить и миллионы неугодных украинцев уничтожить».
Илья Резник: «В Украине выросло бездуховное, потерянное поколение, пушечное мясо».
Владимир Жириновский: «Украина хуже самой отсталой африканской страны».
Никита Михалков назвал одесситов «бандерлогами», потом подумал и добавил: «Жалеть украинцев нельзя, они зомбированные недоросли».
Владимир Меньшов: «Русофобская Украина не возродится».
Гарик *******: «Украина распадётся».
Шура: «Я думаю это не последняя страна, которую мы себе отхватили».
Николай Расторгуев: «Почему украинцы такие тупые? У них зомбированное и злобное общество».
Станислав Говорухин: «Я с брезгливостью отношусь к Одессе. Одесситы - трусливые люди».
Владимир Соловьёв: «Генетически мы другие, вся Украина будет нашей, Украина очистится от фашистской нечисти».
Ниже приводятся выдержки из выступлений российских политиков на ежевечерних ток-шоу Ольхи Владимировны Суха беевой и её мужа Евгения Попова об Украине и её жителях. Автор этой подборки - пан Тверской А.А.
«Мы этих животных, нацию, которая не существует, страну-404 разбомбим, уничтожим, захватим, они всю жизнь под нами ходили, они никто, а мы все, да как они посмели, у них экономики нет, голод, кризис, разгул нацистов, бандитов. У них дети кашляют во Львове.
Порошенко тиран, убийца и кровопийца. Завалил страну своими тортами и шоколадом. Мы всех сотрем в порошок, превратим в радиоактивный пепел. За два дня дойдем танками до Киева, это исконно русские земли, что это за недоязык у них, ха-ха-ха!
Укры легли под Запад, марионетки Омерики, кушают печеньки пиндосов, а наши пушки, а наши самолеты и авианосцы, да за секунду их всех... И студия ревет, звереет и тонет в экстазе».
Рабы не люди-у них одно право-молиться на )(уйла
Так что никто ничего не нарушает
Или только у меня такая длинная память?
а как ершикам чай подавали, то нарушение