В 2020 году украинские пограничники задержали более 9 тысяч незаконных мигрантов, - Госпогранслужба

За 2020 год сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали более 9 250 нелегальных мигрантов, из которых более 8 тысяч лиц задержаны за нарушение правил пребывания в Украине.

"Наибольшее количество таких правонарушителей пограничники обнаружили в пунктах пропуска для воздушного сообщения (4340 человек). Среди них - граждане РФ (1008), Молдовы (872), Азербайджана (645), Грузии (642), Венгрии (623), Турции (535), Армении (312) и Румынии (278)", – сообщает пресс-служба Госпогранслужбы во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, отмечается, что во время прохождения пограничного контроля в пропуске отказано более 5 тысячам потенциальным нелегальным мигрантам.

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"Наибольшее количество отказов зафиксировано также в пунктах пропуска для воздушного сообщения - 2960. Среди них - гражданам РФ (1477), Турции (1427), Индии (272), Молдовы (216), Азербайджана (206), Узбекистана (162), Израиля ( 145), Таджикистана (141) и Ирана (106)", – передает ведомство.

Также за незаконное пересечение границы задержаны 1067 нелегальных мигрантов.

"Основную категорию правонарушителей составляли граждане Молдовы (206), Турции (131), Афганистана и РФ (по 62), Бангладеш (58), Индии (56), Сирии (55), Алжира (46), Ирака (43), Шри-Ланки (36) и Румынии (31). Из них на границе со странами ЕС задержаны 691 нелегальных мигранта. Больше всего - на границе с Польшей (263 человека) и Словакией (217 человек). А на границе со странами постсоветского пространства за такое же правонарушение задержали 342 нелегальных мигранта, еще 232 человека - на границе с Молдовой" – резюмировали в пресс-службе.