Данилов - секретарю Совбеза РФ Патрушеву: В советах России по языковому закону мы не нуждаемся
Украинский язык - единственный государственный язык, статус которого закреплен в Конституции Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
"Украинский язык - единственный государственный язык, статус которого закреплен в Конституции Украины, и в советах России или любой другой страны мира по этому вопросу мы не нуждаемся", - подчеркнул Данилов.
"После оккупации украинского Крыма и развязывания войны на части территории Луганской и Донецкой областей под кураторством и при непосредственном участии российских войск Россия для нас - страна-агрессор. Новая история взаимоотношений возможна только после полного освобождения украинских территорий, выдачи военных преступников, государственных изменников, наказания виновных в планировании и осуществлении военной агрессии против нашей страны - только после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины. Мы вас сюда не звали", - добавил секретарь СНБО.
Напомним, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявляет, что принятие Киевом закона о государственном языке является якобы продолжением русофобских действий местных политиков, управляемых из США.
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Чуваки я в шоке...
нет и не было никакой Украины, все рассея, укрАинский язык искусственно придумали в австрийском Генштабе, бомбить Киев, Львов и Варшаву, в ядерный пепел...
ВСЕХ ХОХЛОВ В СОСТАВ РАССЕИ! НАМ МАЛО КРЫМА!
КИЕВ- РУССКИЙ ГОРОД! ВАРШАВА -РУССКИЙ ГОРОД!
https://youtu.be/3EvajBi3T08
без советов, но таки хочеться спросить - на каком языке он это сказал или ответил, просто интересно. Да помню, как сруские из делегации зашевелились и искали переводчика, когда их поставил на место представитель одной из стран Балтии