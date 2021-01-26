Данилов - секретарю Совбеза РФ Патрушеву: В советах России по языковому закону мы не нуждаемся

Украинский язык - единственный государственный язык, статус которого закреплен в Конституции Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Украинский язык - единственный государственный язык, статус которого закреплен в Конституции Украины, и в советах России или любой другой страны мира по этому вопросу мы не нуждаемся", - подчеркнул Данилов.

"После оккупации украинского Крыма и развязывания войны на части территории Луганской и Донецкой областей под кураторством и при непосредственном участии российских войск Россия для нас - страна-агрессор. Новая история взаимоотношений возможна только после полного освобождения украинских территорий, выдачи военных преступников, государственных изменников, наказания виновных в планировании и осуществлении военной агрессии против нашей страны - только после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины. Мы вас сюда не звали", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявляет, что принятие Киевом закона о государственном языке является якобы продолжением русофобских действий местных политиков, управляемых из США.

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