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Новости Языковой вопрос Агрессия России против Украины
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Данилов - секретарю Совбеза РФ Патрушеву: В советах России по языковому закону мы не нуждаемся

Данилов - секретарю Совбеза РФ Патрушеву: В советах России по языковому закону мы не нуждаемся

Украинский язык - единственный государственный язык, статус которого закреплен в Конституции Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Украинский язык - единственный государственный язык, статус которого закреплен в Конституции Украины, и в советах России или любой другой страны мира по этому вопросу мы не нуждаемся", - подчеркнул Данилов.

"После оккупации украинского Крыма и развязывания войны на части территории Луганской и Донецкой областей под кураторством и при непосредственном участии российских войск Россия для нас - страна-агрессор. Новая история взаимоотношений возможна только после полного освобождения украинских территорий, выдачи военных преступников, государственных изменников, наказания виновных в планировании и осуществлении военной агрессии против нашей страны - только после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины. Мы вас сюда не звали", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявляет, что принятие Киевом закона о государственном языке является якобы продолжением русофобских действий местных политиков, управляемых из США.

Также читайте: Зеленский обеспокоен процессом выполнения гособоронзаказа по результатам прошлого года, - Данилов

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Данилов (1066) Патрушев (77) украинский язык (1189) язык (3776)


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Топ комментарии
+22
Молодец, хорошо ответил касабам!!
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26.01.2021 13:41
+22
Алексей Гончаренко на сессии ПАСЕ опустил РАБссию ниже погреба,причем на английской мове видео выступления Алексея уже в Ютьюбе...
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26.01.2021 13:42
+21
Повага пану Данілову за таку видповидь цапам.
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26.01.2021 13:43
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Мовному. "язик" у худоби.
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26.01.2021 13:36 Ответить
Напомните, а представители каких партий активно выступают против этого закона и , следовательно, думают аналогично Патрушеву и паРашке?...
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26.01.2021 13:37 Ответить
за ЖОПУ ОПЗЖ
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26.01.2021 14:23 Ответить
сракоблок
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26.01.2021 14:31 Ответить
У вас ни то слово зачёкркнуто 🤔
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26.01.2021 15:20 Ответить
РАБссию стало серьезно Дамбассить,КАЛбасить и Навальнить...
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26.01.2021 13:38 Ответить
Молодец, хорошо ответил касабам!!
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26.01.2021 13:41 Ответить
Алексей Гончаренко на сессии ПАСЕ опустил РАБссию ниже погреба,причем на английской мове видео выступления Алексея уже в Ютьюбе...
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26.01.2021 13:42 Ответить
Смотрел, молодец Гончаренко
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26.01.2021 13:52 Ответить
Повага пану Данілову за таку видповидь цапам.
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26.01.2021 13:43 Ответить
Когда Байден скажет ФАС,...РАБссия станет с кален...
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26.01.2021 13:44 Ответить
Надо было лаконичнее: "пошли в жопу, кацапы!", они так лучше понимают.
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26.01.2021 13:46 Ответить
Леха! нужно было кацапу еще в рылятник залепить!!!
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26.01.2021 13:47 Ответить
Ахиллесову пяту орды надо развивать бешеными темпами.Штрафы миллионные за невыполнение мовного лимита в медиа.,в Раде лишать слова и штрафовать на миллион,За восваление ордынского нацизма -штраф -миллиард.Без шуток.Людей старше 55 лет -не штрафовать.Пусть блекочуть.
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26.01.2021 13:47 Ответить
Понравилось видео Айдера Муждабаева и Ромы Цимбалюка в их совместном Стриме.Приятно слушать умных чуваков.Уважуха
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26.01.2021 13:50 Ответить
Данилов - секретарю Совбеза РФ Патрушеву: В советах России по языковому закону мы не нуждаемся - Цензор.НЕТ 1318
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26.01.2021 13:54 Ответить
ответил в корне не верно. мы не нуждаемся в советах паРашы вообще, не только во вопросе языка.
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26.01.2021 14:01 Ответить
В советах России по языковому закону мы не нуждаемся/ Рейтинг Зеленского впервые упал ниже 20% . Будет рейтинг 0 и Данилов прозреет окончательно.
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26.01.2021 14:01 Ответить
До чого тут рейтинг Зеленського, кацапське недорозумiння?!! Ще kiлька органiзованих народних протестiв на росii i ваше ху....ло остаточно прозрie
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26.01.2021 14:14 Ответить
До чого тут рейтинг Зеленського, кацапське недорозумiння?/ Много пьёшь. Пить надо меньше.
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26.01.2021 14:17 Ответить
забув у тебе бот кацапський спитати поради що робити
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26.01.2021 14:19 Ответить
забув у тебе бот кацапський спитати поради що робити/ Ни один честный украинец уничтожающей Украину еврейской мафии Коломойского служить не будет.
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26.01.2021 14:26 Ответить
Вылезло кое что об украинских реликвиях и артефактах украденных Мавзолейными хмырями и вывезенными за последние 200 лет из Украины....список поверг меня в шок....,среди украденного есть 212 останков скелетов и черепов киевских Князей включая Ярослава Мудрого и его внуков...
Чуваки я в шоке...
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26.01.2021 14:02 Ответить
Абсолютно погоджуюсь з п. Даніловим!
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26.01.2021 14:30 Ответить
Україні не потрібні поради *********** свинособак, 100%
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26.01.2021 14:41 Ответить
100%
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26.01.2021 14:41 Ответить
super bravo
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26.01.2021 14:51 Ответить
рашизм- рассеянско-ордынский фашизм...

нет и не было никакой Украины, все рассея, укрАинский язык искусственно придумали в австрийском Генштабе, бомбить Киев, Львов и Варшаву, в ядерный пепел...

ВСЕХ ХОХЛОВ В СОСТАВ РАССЕИ! НАМ МАЛО КРЫМА!
КИЕВ- РУССКИЙ ГОРОД! ВАРШАВА -РУССКИЙ ГОРОД!

https://youtu.be/3EvajBi3T08

Данілов - секретарю Радбезу РФ Патрушеву: Порад Росії щодо мовного закону ми не потребуємо - Цензор.НЕТ 6058
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26.01.2021 14:56 Ответить
А мог бы ответить по рюськи - "да идите вы на Х господа".
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26.01.2021 15:10 Ответить
И ещё компенсация за нанесённый ущерб. В тройном размере.
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26.01.2021 15:39 Ответить
Я за статус русского языка в Украине, но аналогично с статусом украинского языка в России. Пусть будет справедливость.
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26.01.2021 16:44 Ответить
"Украинский язык - единственный государственный язык, статус которого закреплен в Конституции Украины, и в советах России или любой другой страны мира по этому вопросу мы не нуждаемся", - подчеркнул Данилов.Источник: https://censor.net/ru/n3244117

без советов, но таки хочеться спросить - на каком языке он это сказал или ответил, просто интересно. Да помню, как сруские из делегации зашевелились и искали переводчика, когда их поставил на место представитель одной из стран Балтии
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26.01.2021 19:04 Ответить
Подивись, на як1й мов1 (а скорее- на каком языке) за укра1нську мову виступае половина дописувач1в
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26.01.2021 22:56 Ответить
шановний Федька! На превеликий жаль, в1н в1дпов1в на мов1 також 1 твого зауваження. Дивись, я також не встановила укра1нсько1 клав1атури, сором нам ус1м.
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26.01.2021 22:49 Ответить
 
 