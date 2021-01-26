С апреля украинцы смогут менять прописку и получать больничный онлайн, - Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск новых электронных услуг в апреле этого года.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В апреле мы запускаем новые цифровые продукты в "Дії". На Diia Summit. Это будут революционные услуги, над которыми команда Минцифры работает 24/7", - написал Федоров.

По его словам, будут реализованы такие сервисы:

1. Дія ID. В несколько кликов в смартфоне можно будет получить электронную подпись. Украинцы смогут подписывать документы благодаря смартфону, получать административные и финансовые услуги онлайн.

2. Изменение места регистрации онлайн (самая популярная услуга в Украине). Еще в конце 2020 приняли постановление, которое внедряет экспериментальный проект по регистрации и снятии с регистрации места проживания в электронном формате.

3. Строительные онлайн-услуги - начало выполнения строительных работ и ввод в эксплуатацию объектов класса СС2 и СС3.

4. Автоматическая регистрация бизнеса - автоматическая регистрация услуг для ФЛП онлайн. Готовятся соответствующие изменения в законодательство о регистрации ФЛП без участия регистратора.

5. Электронный больничный. Замена бумажного больничного на электронный листок нетрудоспособности.

6. Налоговые онлайн-услуги. Оптимизация на перевод в "Дію" услуг кабинета налогоплательщика.

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