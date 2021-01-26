С апреля украинцы смогут менять прописку и получать больничный онлайн, - Федоров
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск новых электронных услуг в апреле этого года.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"В апреле мы запускаем новые цифровые продукты в "Дії". На Diia Summit. Это будут революционные услуги, над которыми команда Минцифры работает 24/7", - написал Федоров.
По его словам, будут реализованы такие сервисы:
1. Дія ID. В несколько кликов в смартфоне можно будет получить электронную подпись. Украинцы смогут подписывать документы благодаря смартфону, получать административные и финансовые услуги онлайн.
2. Изменение места регистрации онлайн (самая популярная услуга в Украине). Еще в конце 2020 приняли постановление, которое внедряет экспериментальный проект по регистрации и снятии с регистрации места проживания в электронном формате.
3. Строительные онлайн-услуги - начало выполнения строительных работ и ввод в эксплуатацию объектов класса СС2 и СС3.
4. Автоматическая регистрация бизнеса - автоматическая регистрация услуг для ФЛП онлайн. Готовятся соответствующие изменения в законодательство о регистрации ФЛП без участия регистратора.
5. Электронный больничный. Замена бумажного больничного на электронный листок нетрудоспособности.
6. Налоговые онлайн-услуги. Оптимизация на перевод в "Дію" услуг кабинета налогоплательщика.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
(с) Михаил Жванецкий
Говорят, что карта мира не имеет белых пятен, что открыты острова и плывут материки. Очертания известны, и теченья интересны, и журнал <Вокруг света> печатает карты и рассказы.
Вы расскажите мне про Париж.
Вы говорите, там розовый воздух, вы говорите, там бульвар Инвалидов и повсюду маленькие бистро.
Вы говорите, там художники рисуют на улицах и приезжие чувствуют себя как дома.
Как интересно!
А вот и документальный фильм.
Да-да, мы как будто там побывали.
Полтора часа среди парижан.
И даже получили подробные ответы не на свои вопросы.
Самоотверженный труд кинооператоров: десятки кинооператоров шатаются по Парижу и служат нам, миллионам.
А вчера, в воскресенье, в двадцать часов, мы объездили с корреспондентом заповедник, мы притаились с оператором за деревом, мы из вездехода наблюдали за львами.
Как интересно.
Журналист очень аккредитованный говорит:
<Там,- говорит,- львы,- говорит,- не боятся машин, там обезьяны совершают набеги, собираются,- говорит,- вместе, и нет,- говорит,- спасения,- говорит,- от них>.
Как интересно.
Фиджи, Таити, Лос-Пальмос - такие названия и острова, говорят, очень давно открыты, говорят, кем-то, а сейчас живут на доходы от туристов каких-то.
Выставки цветов на Таити...
А Таити открыт давно и работает круглые сутки. А Багамские острова... Как? Вы не бывали на Багамах?
- Ну, грубо говоря, не бывал.
- Вот европейские столицы похожи. Если вы были в Париже, то уже можно, говорят, не ездить в Вену или Стокгольм. Разве вы этого не знали?
- Ну, как же, не знал, как же, не знал. Ну, конечно, не знал. Вы же знаете - все время на работе. Глянешь иногда в окно... Выедешь куда-нибудь на троллейбусе... И, в общем, всегда обратно. Так сказать, умом постигаешь, воображением. Дома все себе можно представить. Я почти все себе напредставлял. До того воображение развито - мурашки появляются, если Рейкьявик. Если Африка - потею. Однажды до утра раскачивался на пальме. Проснулся - мозоли от пальмы. Я ее обхватил ногами - и стремительно вниз. Видимо, меня что-то испугало там, в ветвях. Ночью вскочил мокрый от Ниагары - брызгает жутко. Я понял, что Новая Зеландия похожа на Кавказ под Сухуми, Австралия - тот же Алтай, Нью-Йорк напоминает Ялту чем-то, я завтра досмотрю - чем.
Часа в два ночи появляется Сидней - и раздражает. А если мне хочется с ними поговорить, то я их вижу здесь. Они же все здесь бывают. Финнов уже совсем от наших не отличишь. Ихний Хельсинки - тот же Гомель, я так думаю. Попробуйте меня разубедить. А нехватку воображения можно пополнить в самом популярном клубе, клубе кинотеледомагорепутешественников, когда своими глазами видишь тех, кто побывал в Дании.
Но, говорят, самое интересное - пароходом. Экран, значит, на экране вода, океан, земли ни черта не видать. Если океан спокоен - никто ничего, плывем. По квартирам тишина. И вдруг налетает ветер из телевизора - как даст прямо в лицо, с брызгами. Ну там инструкция есть: ведро воды сзади в телевизор заливаешь с утра, на ведро воды пачку соли за семь копеек и ветродуй для морского колорита. Это если диктор предупреждает, что поплывем, потому что, если поскачем, допустим, на лошадях через лес, а аппарат сработает на брызги, впечатление не то - на лошади с веслами, как дурак.
Значит, вот так: ветер двинул, брызги, лежишь мокрый - ну полное ощущение. И тут начинается горизонт - вверх, горизонт - вниз, прямо разрывает. От телевизоров - рычаги к кроватям. Операторы на студии управляют всеми кроватями, пока людей просто выворачивать не начинает. Ну, по сто квартир в доме, и все плывут в Австралию. Если очень плохо - сошел с кровати, и все, но впечатление потерял. А тут крики чаек из кухни, кто-то кусает из динамика.
Некоторые, самые крепкие, звонят на студию и слышат крик капитана: <Спасайся! Мина по борту!> Лежишь на койке весь в слезах. Потом выгружаемся, конечно, в разных квартирах кто в каком состоянии, и только члены клуба кинопутешественников. Парень сказал: с этим будет очень строго. Потому что очень удобная поездка, как на кладбище: все едут туда. Оглянулся, и ты дома: жена, дети- итальянские впечатления.
А сейчас цветная стереофония пошла. Мы в Стамбуле с корреспондентом устриц жевали. Он - по ихнюю сторону экрана, мы - по нашу. То есть он жует - стереофония, звук, цвет, хруст, писк... Единственное, вкуса нет, хотя слюна уже пошла.
Пришлось проходить медкомиссию , так как корка инвалида для них не показатель .
Просто оченно повезло в первом - очередь (занимали с шести утра) выстроилась в кабинет, я - последний, тут прямо возле мня открывается окошко "кому рядовым/сержантам сниматься сюда" и опс! я первый
Всё равно за день управиться не вышло - не успел в админцентр.
Точно ?
Ни его недвижимости ни ...
Если целенаправленно, зная что и зачем воруешь, не проблема. Взламывают даже сервера Пентагона.
тут може коряво написано, но если как вы написали. будет просто беспредел.