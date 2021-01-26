Ермак позвонил Тимошенко, она позвала его вечером в гости: "Готова продолжить наш разговор". ФОТОрепортаж
Глава Офиса Президента Андрей Ермак во вторник во время заседания Рады позвонил лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко.
Момент звонка зафиксировал фотокорреспондент Букв, передает Цензор.НЕТ.
Ермака интересовало, успела ли Тимошенко поговорить с Сергеем (фамилия не указана).
Тимошенко ответила, что уже поговорила со Стефанчуком и объяснила, что произошло.
Также Тимошенко засветила часть предыдущей переписки, где она сообщает Ермаку, что уже вернулась в Киев и приглашает его в гости. В этой же части сообщения Тимошенко, судя по всему, сравнивает день рождения президента Зеленского с национальным праздником.
"Представляю, сколько людей хочет сегодня поздравить президента. Вам сегодня нелегко) Я уже в Киеве, материалы подготовила. Готова продолжить наш разговор, приглашаю вас в гости вечером в ближайшие удобные Вам дни. Обнимаю", – написала Тимошенко.
"Номинально "Батькивщина" находится в оппозиции к власти. Впрочем, она проголосовала за нынешний бюджет. Если в 2019 президент заявлял, что отлучил Юлию Тимошенко от сладкого (речь шла о ГПЗКУ), то в ноябре 2020 в Государственную продовольственно-зерновую компанию назначили креатуру "Батькивщины" Андрея Власенко с окладом 229 853 гривни", - пишет издание.
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Тепер, коли ти її вже бачиш, спробуй напружити свій "потужний процесор" і відповісти на мій коментар щось більш достойне "оналітєга" з команди Юлі.
Тільки не зливайся.
По поводу комментария:
1) Курс на евроинтеграцию и переговоры с ЕС на эту тему начались в далёком 2007 году. Придя к власти в 2010г, Янукович просто не решился их сразу сворачивать по целому ряду объективных причин. Но руки безусловно чесались, ибо понимал, что сажая политических оппонентов в тюрьму, в демократическом государстве долго у власти не задержаться. Так что не был Путин рассержен никаким решением, ибо никакого решения со стороны Януковича не исходило до ноября 2013. И как мы помним оно было абсолютно в интересах Кремля.
2) Ширка. К середине 2009 года так называемая помаранчевая коалиция фактически врізала дуба.)) Ющенко превратился в хромую утку с нулевыми шансами переизбраться. А его Наша Украина имела рейтинг в районе статистической погрешности. Окончательно рассорившись с Тимошенко он уже практически не прячась заигрывал с ПР, пытаясь обеспечить себе спокойный отход от власти., фактически сливая её (власть) в руки донецких кланов. Переговоры БЮТ и ПР действительно имели место. Целью Тимошенко было предотвратить назревающую узурпацию власти ПР. Например одним из пунктов предполагаемого соглашения было изменение конституции и избрание президента парламентом. Но разногласия были на столько велики, что проект Ширки закономерно провалился. Чем обернулась узурпация власти Януковичем, все мы помним и выгребаем по сей день.
3) Газовый контракт. Примитивный пропагандистский штамп, вброшенный режимом Януковича и подхваченный иудой- Ющенко. «Кабальныйконтракт» это уже давно мем, для думающего человека, интересующегося деталями. Если коротко, то... все мы знаем, что Путен-*****, которое мечтает уничтожить Украину. На 2009 год страна уже несколько лет вела «газовые войны» с Гаспромом. Контракта требовал в первую очередь ЕС, ибо в этих войнах стоял под угрозой и его транзит. И вот какой ещё контракт можно было заключить с таким *****м?! Пошёл бы и заключил лучше!)) Не было альтернативы! Либо такой, либо холодная злая Европа.
4) Про зубоскаление даже не хотел комментить... ну да ладно. Ты правда не видишь глупости в подобных обвинениях? Думаешь Порошенко в 2009 году вёл себя с россиянами как-то иначе? «хихикалапутену» это тоже уже давно мем. Глупый пропагандистский штамп.
Как-то так, если вкратце.)) С Тимошенко можно много чего спросить, но работу на кремль можно инкриминировать только от небольшого ума.
- Я теж не маю партквитка ЄС і асигнувань. Але ти вдруге поспіль використовуєш термін "порохобот". Тут або подвійні стандарти, або просто відсутність логіки.
2. "...в демократическом государстве долго у власти не задержаться."
- То в демократичній державі. У нас був (та й досі є - згадай Ріфмастера, Кузьменко та Дугарь) не той випадок. А особливо "не той" був при Янекові.
3. "...не был Путин рассержен никаким решением, ибо никакого решения со стороны Януковича не исходило до ноября 2013."
- Тут ти взагалі геть не в темі. Погугли історію про те, як у кінотеатрі Зоряний у Києві Янек "ламав через коліно" своїх однопартійців, агітуючи за євроінтеграцію. І як деякі ПРиги-москвофіли - наприклад, Азаров, Шуфрич і Бойко - чинили спротив. Було багато матеріалів на цю тему.
4. "Переговоры БЮТ и ПР действительно имели место."
- Що й треба було довести.
5. "Но разногласия были на столько велики, что проект Ширки закономерно провалился."
- Моя думка - проєкт провалився не через розбіжності, а через побоювання Юлі втратити електорат. Добре пам'ятаю, як мої знайомі, які були "за Юлю", плювалися в той час, дізнавшись про ШирКу.
6. "Газовый контракт. Пошёл бы и заключил лучше!)) Не было альтернативы!"
- Тут серйозних аргументів не бачу, тому відповім твоїми ж словами: "Примитивный пропагандистский штамп. ...это уже давно мем, для думающего человека, интересующегося деталями."
Детальний аналіз можливостей, які були на той час, можна знайти на сайті Нафтогазу. Цей аналіз публікувався вже під час наших розборок з Газпромом у Стокгольмському арбітражі.
7. "Про зубоскаление... «хихикалапутену» это тоже уже давно мем. Глупый пропагандистский штамп."
- Це якщо не знати подробиць, а послуговуватись лише емоціями. Деякі подробиці можна знайти тут: https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/putin-i-timoshenko-uzhinali-u-rotaru-i-cmejalic-nad-jushchenko-i-halctukami-mikho-179754.html Путин и Тимошенко ужинали у Ротару и смеялись над Ющенко и галстуками Михо
8. "С Тимошенко можно много чего спросить, но работу на кремль можно инкриминировать только от небольшого ума."
- "От небольшого ума" можна лише стверджувати те, що ти стверджуєш. Ось два приклади:
а) Позиція БЮТ по "війні 08.08.08" у Грузії:
"25 вересня 2008 року журналісти стали свідками перепалки між лідером фракції БЮТ Іваном Кириленком та членом НУ-НС Романом Зваричем. Тоді Кириленко заявив, що БЮТ не може засудити акт російської агресії в Грузії, "тому що агресію почала Грузія, а ми не сторона конфлікту"." (https://www.pravda.com.ua/news/2010/01/14/4617462/ тут )
б) Позиція Юлі щодо початку окупації Криму:
"Не можна говорити про термінове членство в НАТО, це викличе ще більшу агресію Росії.
Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю. Ніякого воєнного стану і активізації наших військ! Ми маємо стати самою мирною нацією на планеті, просто поводити себе як голуби миру." (зі https://www.radiosvoboda.org/a/29794488.html стенограми засідання РНБО )
Висновок: Юля - це, імовірно, "спящий агент" Кремля. Яка має "не світитися" тоді, коли немає кризису, і всіляко підтримувати паРашу тоді, коли це необхідно.
"Как-то так, если вкратце." ©
- Бачу, бачу.
"Тем более, что тема устарела и уже слабо читается."
- А от особисто я не потребую широкої аудиторії читачів / глядачів / слухачів. Вважаю, що якщо бодай одна людина дізнається про те, як воно було насправді в недавньому минулому - це вже хороший результат.
Второе, и не менее главное. А переговоры с Тимошенко кто вёл? Вова Путин. Так что в жизни не посмел бы Янукович, без согласия Путина, фальсифицировать уголовное дело именно по Газовому договору. Манофорт там советы и рекомендации раздавал.
Ну и третье. Осудили по липовым обвинениям за газовый контракт, так как не смогли найти никакого другого факта воровства с её стороны.
- Так. Адже перервати можна лише те, що відбувається. Якщо б цього не було, то не було би що й переривати.
2. "Так что в жизни не посмел бы Янукович, без согласия Путина..."
- Тут логічна помилка. Дивись попередній пункт. У Янека згоди від ***** на асоціацію не було, а між тим все йшло в напрямку підписання угоди про асоціацію.
вульгарний популiзм, як ЗеЛупи весною 20019 року...
Проукраїнські, з тих, що мають рейтинг тільки ЕС.