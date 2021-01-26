Ермак позвонил Тимошенко, она позвала его вечером в гости: "Готова продолжить наш разговор". ФОТОрепортаж

Глава Офиса Президента Андрей Ермак во вторник во время заседания Рады позвонил лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Момент звонка зафиксировал фотокорреспондент Букв, передает Цензор.НЕТ.

Ермака интересовало, успела ли Тимошенко поговорить с Сергеем (фамилия не указана).

Тимошенко ответила, что уже поговорила со Стефанчуком и объяснила, что произошло.

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Также Тимошенко засветила часть предыдущей переписки, где она сообщает Ермаку, что уже вернулась в Киев и приглашает его в гости. В этой же части сообщения Тимошенко, судя по всему, сравнивает день рождения президента Зеленского с национальным праздником.

"Представляю, сколько людей хочет сегодня поздравить президента. Вам сегодня нелегко) Я уже в Киеве, материалы подготовила. Готова продолжить наш разговор, приглашаю вас в гости вечером в ближайшие удобные Вам дни. Обнимаю", – написала Тимошенко.

















"Номинально "Батькивщина" находится в оппозиции к власти. Впрочем, она проголосовала за нынешний бюджет. Если в 2019 президент заявлял, что отлучил Юлию Тимошенко от сладкого (речь шла о ГПЗКУ), то в ноябре 2020 в Государственную продовольственно-зерновую компанию назначили креатуру "Батькивщины" Андрея Власенко с окладом 229 853 гривни", - пишет издание.