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Минэкологии должно взвешенно подходить к вопросам модернизации и искать компромиссные решения, - "Укркокс"

Минэкологии должно взвешенно подходить к вопросам модернизации и искать компромиссные решения, -

При разработке новых экологических норм Минэкологии следует искать приемлемые решения для промышленности, иначе это может привести к закрытию предприятий.

Об этом заявил генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт, передает РБК Украина.

"Наши технологии довольно устаревшие в большинстве, особенно для коксохимиков. Мы все предлагали, чтобы при строительстве новых коксовых батарей, например, вводить новые решения - чтобы снизить всевозможные выбросы по углероду. А как можно предъявлять требования к батареям, построенным 20 лет тому назад, когда они были еще по тем проекта построены. И что - останавливать их? И остаться без кокса? А без кокса металлургия - не металлургия", - рассказал Старовойт.

По его мнению, Минэкологии следует при подготовке законопроекта о нормах выбросов провести консультации с профильными ассоциациями и экспертами, чтобы предложить приемлемый вариант для бизнеса. В противном случае этот законопроект остановит работу промышленности.

Он также подчеркнул, что предлагаемые министерством нормы усиливают влияние чиновников Минэкологии, что увеличит коррупционную составляющую в сфере.

"Надо собирать ассоциацию, обсуждать этот вопрос, вырабатывать какое-то решение, которое приемлемо и для промышленности, и для экологии, в том числе. Закон вышел - это как бревно, дубина, давайте будем бить. А может быть, давайте подумаем, как решить вопрос, чтобы и промышленность не остановить, ну и вместе с тем дать надежду на реконструкцию, на перевооружение, улучшение ситуации", - сказал Старовойт.

Напомним, ранее Федерация работодателей Украины заявила, что проект закона №4167 "О предотвращении, уменьшение и контроль промышленного загрязнения" содержит ряд негативных норм, которые будут иметь критические последствия для предприятий и экономики страны в целом, негативно повлияют на уровень занятости, объемы налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

В свою очередь народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что предложенные Минэкологии экологические нормативы не соответствуют европейским и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды.

По его словам, у бизнес-сообщества есть много замечаний к законопроекту №4167, которые должны быть учтены при его доработке.

Автор: 

экология (1607) Минэкологии (276)


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"иначе это может привести к закрытию предприятий" - А так к закрытию жизни. Нормальный такой компромис.
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26.01.2021 13:52 Ответить
...по поводу модернизации и кокса - оманская бубачка вам все расскажет
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26.01.2021 13:53 Ответить
Он скажет что ничего модернизировать не надо, отрасль работает как часы...
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26.01.2021 13:56 Ответить
...оно и видно
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26.01.2021 14:22 Ответить
Представляю как изменится реальность Вовы, когда он узнает о существовании Укркокса... Сразу обьявит об аукционе...
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26.01.2021 13:55 Ответить
А как можно предъявлять требования к батареям, построенным 20 лет тому назад

В 2001г строили металлургические и коксохимические заводы??
Вы еще скажите, что у нас самые передовые в мире металлургия и машиностроение.
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26.01.2021 13:58 Ответить
"Укркоксу" надо название менять. Ассоциируется с Бубочкой Янелохом.
Минэкологии должно взвешенно подходить к вопросам модернизации и искать компромиссные решения, - "Укркокс" - Цензор.НЕТ 8873
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26.01.2021 14:02 Ответить
"Укркокс"😏
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26.01.2021 14:05 Ответить
Цікаво, а скільки грошей власники вивели в офшори? Може треба посадити декого, за нанесення непоправної шкоди здоров'ю людей та природи, поки не компенсують.
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26.01.2021 14:37 Ответить
 
 