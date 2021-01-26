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Дубинский обратился к Зеленскому: "Никакого добровольного выхода из фракции, куда меня делегировал народ, не будет. Думай-те". ВИДЕО

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, которого президент призвал выйти из фракции, попросил о личной встрече с Владимиром Зеленским.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Дубинский рассказал, что говорил с президентом на заседании фракции 25 января – во время праздничного фуршета по случаю дня рождения Зеленского, но "не хотел омрачать" настроение президента своими ответами на его нелицеприятные реплики.

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По словам Дубинского, Зеленский стал жертвой аферистов, которые используют свое влияние для того, чтобы "обворовывать страну и решать свои интересы".

Дубинский подчеркнул, что "никакого добровольного заявления" о его выходе из фракции партии "Слуга народа" не будет.

А если такое решение примет фракция, то, по его словам, оно приведет фракцию к развалу, потому что "проблема "Слуги народа" не Дубинский, а проблема в том, что решения, которые принимаются этой фракцией, не соответствуют требованиям избирателей".

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"Я прошу вас о личной встрече – без посредников, которые вливают вам в уши ложь, и аферистов, которые работают на свои карманы, а не интересы Украины, – чтобы донести свои аргументы, и еще раз доказать, что готов бороться за вас. Именно этим я занимаюсь. И именно поэтому никакого ухода из фракции партии, куда меня делегировал народ, не будет. Думай-те", - сказал Дубинский.

Зеленский (20185) Слуга народа (2627) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+75
и тут поимели вовку-шмарклю.. свои же слуги урода))
паяц поржал над блазнем и послал его нах))
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26.01.2021 14:11
+55
потерпевшего нелоха пинают все кому не лень

Дубинский обратился к Зеленскому: "Никакого добровольного выхода из фракции, куда меня делегировал народ, не будет. Думай-те" - Цензор.НЕТ 8624
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26.01.2021 14:12
+43
От і добре - псевдопартійне утворення СН підпадає під санкції США. Тепер членята цієї партії будуть отримувати в конвертах виключно гривні, а згодом- рублі.
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26.01.2021 14:12
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Тупойсобачийрот должен остаться! Санкции должны быть против всей банды Зе!
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26.01.2021 23:03 Ответить
Дубинський - рука Коломойського. Відрубати цю руку від влади - це тест Байдена на "вшивість" діючою влади відносно подальших дій проти Коломойського. Коломойському влада США вже підписала вирок - особливо небезпечний злочинець. Владі США дуже цікаво, як до цього ставиться людина, яку Коломойський привів у крісло Президента України. От і все. Звичайте тестування людини на заразність вірусом корупції. Нічого іншого.
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26.01.2021 23:28 Ответить
Дураку трудно доказать что он дурак. ДУБинский никогда не поумнеет
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26.01.2021 23:56 Ответить
А сюжетик розвертається такий, що навіть геній ПРодювиСЕР Єрамк з Люською у ванній не ПРидумають... Браво Дубинський з Бєнєю , Ну прям Навальний якийсь на транзиті Вочиної влади! та ще після таких опитувань КМІС!!! - ну шо ПРям історія про трусікі з новічком - захвативаєт!
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27.01.2021 00:01 Ответить
Ёршик ***** Дубінський звернувся до Зеленського: "Ніякого добровільного виходу з фракції, куди мене делегував народ, не буде. Думай-те" - Цензор.НЕТ 6008
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27.01.2021 00:50 Ответить
пора тебе в кибуц там расказывай про интересы !
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27.01.2021 00:54 Ответить
Беня тебя делегировал, народ здесь ни при чем.
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27.01.2021 05:15 Ответить
Вова, не мешай дубинскому пи.дить наши деньги.
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27.01.2021 05:20 Ответить
если говорящая срака бени мохнорылого не идет из слуги народа --- значит вся зеленая блевотина вылазит из РАДЫ и шимпан-зе обьявляет досрочные выборы --- третий вариант дубинского вместе с деркачем отдать в штаты для дачи показаний
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27.01.2021 05:27 Ответить
Меньше всего сынок мамочки любящей элитные автомобили и роскошные квартиры печется про избирателей!
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27.01.2021 07:00 Ответить
Пархатий виродок на побігеньках у барадатай бабушкі посварився з анальною маріонеткою тієї ж бабушкі. Цирк уродів
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27.01.2021 08:07 Ответить
Этот высер Дубы реально показал, что бубочка всего лишь дешевая марионетка, которой управляет Беня.
Самый знаковый пример : Какие-то конченные идиоты через 2 дня после принятия Байденом президентской присяги открыли на него и на Пороха 2 уголовных дела., а ЗЕбанутый приписдент ни слова не смог прокукарекать на эту тему. И это после того, как шут пригласил Байдена посетить Украину. Не пойму, бубочка полный идиот и не понимает последствий, или он просто говорящее чучело, а говорит он только то, что велит Куйло.
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27.01.2021 08:21 Ответить
Все ясно
Порошенко во всем виноват-втерся в доверие поцЗедента
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27.01.2021 08:39 Ответить
Дубінеска бронзовіє. Скоро скеже:
---- А знаєш ,малий, вали з крісельця, мені тут більше подобається. Айкос єсть? А найду?!
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27.01.2021 08:51 Ответить
И как вся эта нечисть любит говорит о работе на благо народа! Журналист, накупивший десятки фешенебельных картин, люксовых автомобилей говорит о честном труде на благо страны! Конченые люди.
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27.01.2021 09:09 Ответить
Делегировал народ? Врешь.
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27.01.2021 10:42 Ответить
Як казав один персонаж "таких уродов, как тьі даже бабьі не ждут". А таких, як Дубінскій народ не міг обрати. Обирали "слуг", а обрали " хазяєв"?
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27.01.2021 10:54 Ответить
В вас вже і рейтингу на пшик лишилось.
Постає питання, чи маєте право далі працювати..
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27.01.2021 11:43 Ответить
Дубинский, народ тебя делегировал в _опу! Так понятно?
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27.01.2021 13:44 Ответить
ааа смотри, как от кормушки отодвинули - о народе о тарифах переживает. Ой твари зекоманды, вечных вам санкций..
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27.01.2021 14:25 Ответить
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