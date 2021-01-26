Дубинский обратился к Зеленскому: "Никакого добровольного выхода из фракции, куда меня делегировал народ, не будет. Думай-те". ВИДЕО
Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, которого президент призвал выйти из фракции, попросил о личной встрече с Владимиром Зеленским.
Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
Дубинский рассказал, что говорил с президентом на заседании фракции 25 января – во время праздничного фуршета по случаю дня рождения Зеленского, но "не хотел омрачать" настроение президента своими ответами на его нелицеприятные реплики.
По словам Дубинского, Зеленский стал жертвой аферистов, которые используют свое влияние для того, чтобы "обворовывать страну и решать свои интересы".
Дубинский подчеркнул, что "никакого добровольного заявления" о его выходе из фракции партии "Слуга народа" не будет.
А если такое решение примет фракция, то, по его словам, оно приведет фракцию к развалу, потому что "проблема "Слуги народа" не Дубинский, а проблема в том, что решения, которые принимаются этой фракцией, не соответствуют требованиям избирателей".
"Я прошу вас о личной встрече – без посредников, которые вливают вам в уши ложь, и аферистов, которые работают на свои карманы, а не интересы Украины, – чтобы донести свои аргументы, и еще раз доказать, что готов бороться за вас. Именно этим я занимаюсь. И именно поэтому никакого ухода из фракции партии, куда меня делегировал народ, не будет. Думай-те", - сказал Дубинский.
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Самый знаковый пример : Какие-то конченные идиоты через 2 дня после принятия Байденом президентской присяги открыли на него и на Пороха 2 уголовных дела., а ЗЕбанутый приписдент ни слова не смог прокукарекать на эту тему. И это после того, как шут пригласил Байдена посетить Украину. Не пойму, бубочка полный идиот и не понимает последствий, или он просто говорящее чучело, а говорит он только то, что велит Куйло.
Порошенко во всем виноват-втерся в доверие поцЗедента
---- А знаєш ,малий, вали з крісельця, мені тут більше подобається. Айкос єсть? А найду?!
Постає питання, чи маєте право далі працювати..