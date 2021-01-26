Дубинский обратился к Зеленскому: "Никакого добровольного выхода из фракции, куда меня делегировал народ, не будет. Думай-те". ВИДЕО

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, которого президент призвал выйти из фракции, попросил о личной встрече с Владимиром Зеленским.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Дубинский рассказал, что говорил с президентом на заседании фракции 25 января – во время праздничного фуршета по случаю дня рождения Зеленского, но "не хотел омрачать" настроение президента своими ответами на его нелицеприятные реплики.

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По словам Дубинского, Зеленский стал жертвой аферистов, которые используют свое влияние для того, чтобы "обворовывать страну и решать свои интересы".

Дубинский подчеркнул, что "никакого добровольного заявления" о его выходе из фракции партии "Слуга народа" не будет.

А если такое решение примет фракция, то, по его словам, оно приведет фракцию к развалу, потому что "проблема "Слуги народа" не Дубинский, а проблема в том, что решения, которые принимаются этой фракцией, не соответствуют требованиям избирателей".

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"Я прошу вас о личной встрече – без посредников, которые вливают вам в уши ложь, и аферистов, которые работают на свои карманы, а не интересы Украины, – чтобы донести свои аргументы, и еще раз доказать, что готов бороться за вас. Именно этим я занимаюсь. И именно поэтому никакого ухода из фракции партии, куда меня делегировал народ, не будет. Думай-те", - сказал Дубинский.