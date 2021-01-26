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Этот год фракция "протянет спокойно", ни с кем не объединяясь, - "слуга народа" Арахамия

Этот год фракция

Фракция "Слуга народа" пока что не планирует объединяться с другими политсилами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Фокусу" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Пока у нас есть большинство, нам не имеет смысла с кем-то объединяться. Коалиция - это не только права, есть еще и обязанности. В рамках коалиционного соглашения вам нужно все время согласовывать с коалиционным партнером практически все законопроекты на старте. Это забюрократизирует процесс", - сказал Арахамия.

Кроме того, отвечая на вопрос, как долго "СН" сможет работать монобольшинством, ни с кем не объединяясь, Арахамия заявил: "Этот год протянем спокойно".

Ранее сообщалось, что "слугам народа" пригрозили исключением из фракции, если они не будут голосовать за законопроект о референдуме

Читайте: Рейтинг Зеленского впервые упал ниже 20%. "Слуга народа" опустилась на четвертое место, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

ВР (29226) коалиция (3823) Арахамия (988) Слуга народа (2627)


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Топ комментарии
+18
Этот год фракция протянет спокойно
Этот год фракция "протянет спокойно", ни с кем не объединяясь, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5824
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26.01.2021 14:09
+15
Надеюсь протянет... ноги... Очень было бы не плохо.
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26.01.2021 14:09
+10
Надеюсь что не протянет. Вообще.
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26.01.2021 14:09
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Надеюсь что не протянет. Вообще.
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26.01.2021 14:09 Ответить
Надеюсь протянет... ноги... Очень было бы не плохо.
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26.01.2021 14:09 Ответить
Сподіваюсь, що спокійно і швидко протягне ноги, ну накрайняк склеє ласти або відкине копита. Вибір за ними
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26.01.2021 14:22 Ответить
Не протянет. Байден не даст.
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26.01.2021 14:33 Ответить
арахамия спалил хату.. ПРОТЯНЕТ...))
т.е. весь смысл и цели арахамии и слуг урода - протянуть год, удерживаясь в кресле
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26.01.2021 15:07 Ответить
Этот год фракция протянет спокойно
Этот год фракция "протянет спокойно", ни с кем не объединяясь, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5824
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26.01.2021 14:09 Ответить
Вот зачем тут реклама квартал95?
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26.01.2021 14:10 Ответить
Это не реклама--это у них всегда такая жисть.
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26.01.2021 14:11 Ответить
Ну так они ж в парадигме русского мира - чему удивляться?
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26.01.2021 14:13 Ответить
А я думаю, зачем слуги ввели понятие "Сексизм" и подали законопроект.
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26.01.2021 15:15 Ответить
ЗЄбіл визнав що його кодло на ладан дихає. Завтра цей вирваний з Cоntex буде виправдовуватися що його слова вирвали з контексту.
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26.01.2021 14:15 Ответить
Протянет? А я наивно полагала, что Раду для работы выбирают
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26.01.2021 14:15 Ответить
Во *** *****. Люди с вами Ноги протянут!
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26.01.2021 14:17 Ответить
не переймайся, агрохімія, усю вашу шоблу обов'язково пртягнуть по Хрещатику голой дупой по асфальту
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26.01.2021 14:18 Ответить
Дятлы, посадившие на шею нормальным людям эту воровскую шайку СН во главе ЗЕ и БЕ, обратите внимание, что это чмо озабоченно тем, что они год протянут, а не год поработают.
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26.01.2021 14:21 Ответить
Хорошая постановка вопроса - "протянет или не протянет"
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26.01.2021 14:24 Ответить
Никогда еще Воробьянинов не протягивал руки! Так протяните ноги, старый дурак!

Этот год фракция "протянет спокойно", ни с кем не объединяясь, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 4282
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26.01.2021 14:26 Ответить
Любители чеколяда заволновались-целый год?
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26.01.2021 14:27 Ответить
А любители зеленого дерьма что успокоились?? Мол еще год жрать его смогут??
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26.01.2021 14:34 Ответить
Прикинь, такое тоже бывает.

Этот год фракция "протянет спокойно", ни с кем не объединяясь, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 4499
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26.01.2021 14:36 Ответить
Арахамия, ума нєма - считай калєка
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26.01.2021 14:27 Ответить
Если эта "фрикция" "протянет" еще год то Украины не будет...
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26.01.2021 14:27 Ответить
....Мы протянем ноги
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26.01.2021 15:13 Ответить
та ладно, задротьі, харе. Парламент України, мля(((
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26.01.2021 14:27 Ответить
Давно уже это тупое узколобое чиполино бред не несло...я уже и волноваться стал...не заболел ли...
Но нет...успокоил....завтра опять начнет мычать что его ге так поняли и вырвали из контекста..
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26.01.2021 14:32 Ответить
Палитра на будущее.

Этот год фракция "протянет спокойно", ни с кем не объединяясь, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2620
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26.01.2021 14:34 Ответить
...лучше бы всей фрикцией поскорее объединились с украинским черноземом поплотнее... Эй, Черножопия, не пора ли возвращаться в родную Обхезию?
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26.01.2021 14:37 Ответить
Этот год фракция "протянет спокойно", ни с кем не объединяясь, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 4107

...
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26.01.2021 14:38 Ответить
Они/она(фракция) может и протянут, но и мы протянем не только руки (в попрошайничестве) но и ноги!

Так хотелось написать не фракция, а ФРИКЦИЯ.
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26.01.2021 14:39 Ответить
Ноги протянет
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26.01.2021 14:52 Ответить
Ну раз абизяка сказала, то протянут однозначно... до лета максимум. Ну а дальше в койку к мудачуку. Тут без вариантов. А начиналось так задорно и бодро. А в итоге получается ромашка протянет-не протянет)
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26.01.2021 15:11 Ответить
А ту частину, про те, що він назвав бойка "проукраїнським" - чого не друкуєте?
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26.01.2021 15:53 Ответить
Прекрасная формулировка для работы этого зеленого дерьма,избранного лохторатом! "Протянуть" сколько смогут,набрать денег,а тем пусть лохи разгребают те кучи дерьма,что мы наложили!
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26.01.2021 18:45 Ответить
на дотичну тему: https://bykvu.com/ua/bukvy/zhopi-polivajut-lajnom-jak-sluga-kabanov-zakon-pro-referendum-obgovorjuvav/ "уроди" називають союзників "ЖОПами"
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26.01.2021 20:08 Ответить
"Протянєт"... Та щоб вас всіх там цілий рік на бльови тягнуло! P.S. І кишкові розлади. P.S. І щоб під час цього всього води холодної не було.
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26.01.2021 21:43 Ответить
 
 