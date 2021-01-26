Этот год фракция "протянет спокойно", ни с кем не объединяясь, - "слуга народа" Арахамия
Фракция "Слуга народа" пока что не планирует объединяться с другими политсилами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Фокусу" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Пока у нас есть большинство, нам не имеет смысла с кем-то объединяться. Коалиция - это не только права, есть еще и обязанности. В рамках коалиционного соглашения вам нужно все время согласовывать с коалиционным партнером практически все законопроекты на старте. Это забюрократизирует процесс", - сказал Арахамия.
Кроме того, отвечая на вопрос, как долго "СН" сможет работать монобольшинством, ни с кем не объединяясь, Арахамия заявил: "Этот год протянем спокойно".
Ранее сообщалось, что "слугам народа" пригрозили исключением из фракции, если они не будут голосовать за законопроект о референдуме
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т.е. весь смысл и цели арахамии и слуг урода - протянуть год, удерживаясь в кресле
Но нет...успокоил....завтра опять начнет мычать что его ге так поняли и вырвали из контекста..
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Так хотелось написать не фракция, а ФРИКЦИЯ.