Этот год фракция "протянет спокойно", ни с кем не объединяясь, - "слуга народа" Арахамия

Фракция "Слуга народа" пока что не планирует объединяться с другими политсилами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Фокусу" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Пока у нас есть большинство, нам не имеет смысла с кем-то объединяться. Коалиция - это не только права, есть еще и обязанности. В рамках коалиционного соглашения вам нужно все время согласовывать с коалиционным партнером практически все законопроекты на старте. Это забюрократизирует процесс", - сказал Арахамия.

Кроме того, отвечая на вопрос, как долго "СН" сможет работать монобольшинством, ни с кем не объединяясь, Арахамия заявил: "Этот год протянем спокойно".

Ранее сообщалось, что "слугам народа" пригрозили исключением из фракции, если они не будут голосовать за законопроект о референдуме

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