Полиция установила личности всех погибших при пожаре в нелегальном доме престарелых в Харькове

В результате пожара в частном пансионате "Золотое время" 21 января в Харькове погибли 15 пожилых людей - девять женщин и шесть мужчин.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне", как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Харьковщины, по состоянию на 26 января данные о лицах всех погибших в пожаре установлены.

Это девять женщин в возрасте от 67 до 85 лет и шесть мужчин в возрасте от 71 до 91 года, уточнила пресс-секретарь полиции Харьковщины Оксана Калмыкова.

На вопрос, передавали погибших для захоронения родственникам, в отделе коммуникации ответили: продолжаются экспертизы.

23 января, на момент избрания мер подозреваемым по делу, в материалах следствия указывалось, что данные о личности двух погибших устанавливаются.

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Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро попали в больницы с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Позже в пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что один из пяти пострадавших в результате пожара в харьковском нелегальном доме престарелых "Золотое время" умер в хосписе.

Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Напомним, что ранее суд взял под стражу на 60 суток без права внесения залога всех четырех подозреваемых по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове.