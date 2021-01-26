Доказательств того, что вакцинация снижает риск передачи COVID-19 пока что нет, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения заявляет об отсутствии доказательств того, что вакцинация снижает риск передачи COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на France 24.

Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) ВОЗ отмечает, что на данный момент путешествующим не следует уделять первоочередное внимание прививкам от COVID-19.

"Из-за отсутствия доказательств того, что вакцинация снижает риск передачи, SAGE в настоящее время не рекомендует вакцинацию от COVID-19 путешественникам", - говорится в сообщении.

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