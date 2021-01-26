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Новости Коронавирус и карантин
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Доказательств того, что вакцинация снижает риск передачи COVID-19 пока что нет, - ВОЗ

Доказательств того, что вакцинация снижает риск передачи COVID-19 пока что нет, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения заявляет об отсутствии доказательств того, что вакцинация снижает риск передачи COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на France 24.

Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) ВОЗ отмечает, что на данный момент путешествующим не следует уделять первоочередное внимание прививкам от COVID-19.

"Из-за отсутствия доказательств того, что вакцинация снижает риск передачи, SAGE в настоящее время не рекомендует вакцинацию от COVID-19 путешественникам", - говорится в сообщении.

Читайте: Миру не стоит рассчитывать на избавление от коронавируса в 2021 году. За всю историю мы смогли победить только оспу, - ВОЗ

Автор: 

вакцина (3814) ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Главное побольше ...на накидать на вентиЛЯТОР. Теперь верующие в Ковид окончательно в а...е. Неужели не очевидна лживость и проектность этих всех "заявлений" о Ковиде?
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26.01.2021 14:44
+4
Потенцию!
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26.01.2021 14:44
+3
Дебилы, перепечатали непонятно откуда. Вот что дает ГуглТранслейт первоисточника:
"В нынешний период очень ограниченного предложения вакцины преференциальная вакцинация международных путешественников противоречит принципу справедливости", - заявила SAGE.
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26.01.2021 15:00
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Правила форума Совет форумчан
..прЫлестно !!!!
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26.01.2021 14:40 Ответить
А что же она снижает?
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26.01.2021 14:41 Ответить
Потенцию!
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26.01.2021 14:44 Ответить
Зачетный каминг-аут!
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26.01.2021 15:03 Ответить
умственное развитие
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26.01.2021 16:25 Ответить
Главное побольше ...на накидать на вентиЛЯТОР. Теперь верующие в Ковид окончательно в а...е. Неужели не очевидна лживость и проектность этих всех "заявлений" о Ковиде?
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26.01.2021 14:44 Ответить
Эти "заявления" выдумываются на ходу журналистами, исключительно ради хайпа. Первоисточник вообще-то совсем об другом пишет.
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26.01.2021 15:03 Ответить
Нет, не очевидна. В какой стране достигнуто хотябы 80% вакцинации от ковида?
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26.01.2021 15:05 Ответить
покушай немножко, на... кОВИД ВКУСНЫЙ.
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26.01.2021 15:20 Ответить
Ты это приговаривал, когда своих детей ковидом заразил? Заботливый ты папаша...
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26.01.2021 16:11 Ответить
Ешь давай, не протився....
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26.01.2021 16:37 Ответить
В переводе на общедоступный: Шкодные твари из ВОЗ заявляют, что кайф будет вечным...
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26.01.2021 14:45 Ответить
Кайф уже точно будет вечным. Вирус уже есть и никуда не денется. Просто богатые страны отвакцинируются и загонят заболеваемость в приемлемые рамки ниже порога эпидемии. И вздохнут облегченно.
А бедные страны будут тупо платить "налог на бедность" человеческими жизнями, но, поскольку у них и ценность человеческой жизни равна нулю, то немного побарахтавшись, они тоже забьют на всё.
В какой из этих двух категорий стран живешь лично ты, определяйся сам
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26.01.2021 15:18 Ответить
Абсолютный бред.
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26.01.2021 15:21 Ответить
Конечно. Нести абсолютный бред у тебя хорошо получается. Ты, главное без подробностей, любого оппонента можно сразить наповал двумя словами.
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26.01.2021 15:24 Ответить
У тебя с аргументами как то хреново. Что такое " загонят заболеваемость в приемлемые рамки ниже порога эпидемии"? А что, сейчас гдето в Мире есть Эпидемия? Где? Например в Украине никакой Пандемии нет и Эпидемий тоже за исключением эпидемии Шизофрении ковидной коей ты болен.
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26.01.2021 16:41 Ответить
Ты главное не волнуйся. Нет никакой эпидемии, это люди просто притворяются. Некоторые даже притворяются мертвыми, только для того, чтобы Билл Гейтс с вышек 5G колол вакцину, которая из человека делает робота. Но ты, главное не волнуйся.
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26.01.2021 17:12 Ответить
Узнаю аргументы плоскоземельщика - "5Г, робот" . Шапочку надень из фольги, яйца заворачивать в фольгу не надо, у тебя их нет.
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26.01.2021 19:41 Ответить
Гей тролі! Хтось ще бажає уколотися? А стільки гімна на мене вили годину тому.
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26.01.2021 14:59 Ответить
Почитай оригинал статьи. И сравни с "переводом" от цензора. Если умело сокращать предложения, то и не такое можно написать. Оригинал вообще то про то, что если ты много ездишь, то это вовсе не основание для того, чтобы вакцинироваться в первую очередь, а лучше эти вакцины потратить на врачей и группу риска. А фраза про "доказательства не являются убедительными", так и вообще относится к срокам повторной вакцинации, до сих пор неизвестно, насколько точно должен соблюдаться график.
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26.01.2021 15:11 Ответить
Так ти сам підтвердив, що про ці вакцини ще нічого не відомо. Тоді як колотися невідомо чим? Бразилія після тестів, правда китайської вакцини, взагалі відмовилася від вакцинації. А почитай відгуки про російську вакцині - 20% побічних, шкідливих ефектів, а про імунітет так і взагалі закрита інформація. Ті, хто провів собі тести не мали після вакцінації ніяких антитіл.
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26.01.2021 15:17 Ответить
Можно подумать, у нас есть какой-то выбор типа "колоться или не колоться". У нас и выбора то никакого нет, мы не в той стране живем, чтобы выбирать. За нас уже сделали выбор избиратели Зеленского.
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26.01.2021 15:22 Ответить
Треба прийняти закон про референдум і нехай сам народ вирішує колотися йому чи ні.
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26.01.2021 15:26 Ответить
Ооо, "нарід" понавирішує.

Ти шанувальник Зеленського?
PS Закон, який приймають зелені, як раз не дозволить винести на референдум подібне питання. Тільки зміни в Конституцію (явно не цей випадок, немає в Конституції розділів про вакцинацію) і питання скасування чинного закону. Зелена цвіль будь-яке питання доводить до абсурду і комедії. Один суцільний "Квартал-95". Жері-ть. Це все імітація "типу народовладдя", щоб було зручно тримати бидло в стойлі.
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26.01.2021 15:35 Ответить
Хоч скільки проводь референдумів, а вакцини у нас все одно немає і не буде. Хіба що кацапську бурду закуплять, але тієї точно не можна колотися - виростуть як у цапа роги і свинячий п'ятак.
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26.01.2021 15:41 Ответить
«Из-за этого и отсутствия доказательств того, что вакцинация снижает риск передачи, SAGE в настоящее время не рекомендует вакцинацию Covid-19 путешественникам», - говорится в сообщении.
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26.01.2021 15:28 Ответить
Дебилы, перепечатали непонятно откуда. Вот что дает ГуглТранслейт первоисточника:
"В нынешний период очень ограниченного предложения вакцины преференциальная вакцинация международных путешественников противоречит принципу справедливости", - заявила SAGE.
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26.01.2021 15:00 Ответить
а дальше читали перевод??
-«Из-за этого и отсутствия доказательств того, что вакцинация снижает риск передачи, SAGE в настоящее время не рекомендует вакцинацию Covid-19 путешественникам», - говорится в сообщении.
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26.01.2021 19:42 Ответить
вакцинация может и не снижает риск заболеть коронавирусом но зато повышает цену вакцины и статус фирм её производящих. Не в накладе и сам ВОЗ вещающий о своих сомнениях, так как это принцип сообщающихся сосудов между фармакологами и теми кто их контролирует Пилите гири Шура. Они золотые.
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26.01.2021 15:02 Ответить
Шо ж ви з ковідовірянами робите, вони ж в колективний імунітет вірять і ніби заради нього во спасіння інших і вакцинуватись зібрались?
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26.01.2021 15:24 Ответить
А Швеція вже не вірить?
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26.01.2021 16:13 Ответить
Странный это ВОЗ. Маски не помогают, прививки даже вредны.
А наши правители лучше знают, что помогает от коронавируса. Боги левел 90?
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26.01.2021 15:45 Ответить
"Из-за отсутствия доказательств того, что вакцинация снижает риск передачи, SAGE в настоящее время не рекомендует вакцинацию от COVID-19 путешественникам" - вакцинировать всех кто сидит дома.
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26.01.2021 15:53 Ответить
КАК КУЁТСЯ ГАВНО (французский рецепт):
"Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) ВОЗ отмечает, что на данный момент путешествующим не следует уделять первоочередное внимание прививкам от COVID-19."
Прочитали?
Осмыслили?
А теперь прочитайте, что в первоисточнике написано немного дальше:
«В нынешний период очень ограниченного предложения вакцины преференциальная вакцинация международных путешественников противоречит принципу справедливости», - заявила SAGE."
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26.01.2021 16:42 Ответить
ПРОЗРІЛИ ! ВАКЦИНАЦІЯ ТІЛЬКИ ЗНИЖУЄ ІМУНІТЕТ ТА АЛЕРГІЗУЄ ОРГАНІЗМ !!! бІЛЬШЕ ШКОДИ, НІЖ КОРИСТІ ПЛЮС ФІНАНСОВІ ЗАТРАТИ!
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26.01.2021 20:56 Ответить
 
 