С начала суток - два нарушения режима "тишины". Возле Авдеевки враг бил из СПГ и пулеметов, в районе Марьинки работал снайпер, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, на донецком направлении зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, по данным ведомства, неподалеку от Авдеевки, враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета, а в районе Марьинки действовал вражеский снайпер. В результате снайперских выстрелов противника была повреждена камера наблюдения.

"Боевых потерь среди наших подразделений нет. Украинские воины дали адекватный ответ на обстрелы противника", - сказано в сообщении.

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