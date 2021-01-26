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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток - два нарушения режима "тишины". Возле Авдеевки враг бил из СПГ и пулеметов, в районе Марьинки работал снайпер, - Минобороны

С начала суток - два нарушения режима

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, на донецком направлении зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, по данным ведомства, неподалеку от Авдеевки, враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета, а в районе Марьинки действовал вражеский снайпер. В результате снайперских выстрелов противника была повреждена камера наблюдения.

"Боевых потерь среди наших подразделений нет. Украинские воины дали адекватный ответ на обстрелы противника", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил ранение в результате вражеского обстрела возле Хутора Вильный. За сутки - 7 нарушений режима "тишины", - штаб ОС

обстрел (26835) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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https://censor.net/ru/news/3244035/za_vyhodnye_spetsmissiya_obse_zafiksirovala_na_donbasse_366_narusheniyi_tishiny

и https://censor.net/ru/news/3244037/ukrainskiyi_voin_poluchil_ranenie_v_rezultate_vrajeskogo_obstrela_vozle_hutora_vilnyyi_za_sutki_7_narusheniyi
Кто врет???? Слепо-глухо-немое ОБСЕ или ЗЕрро?
Скорее всего сойдутся где-то на середине т.е 171,5.
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26.01.2021 14:42 Ответить
За наши котрснайперские группы уже можно и не вспоминать?
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26.01.2021 14:43 Ответить
де реакція миролюбного ***********, де жорсткі заяви РНБО, де ноти МЗС?!
І, головне, де дозвіл бити по розвіданих цілях, як це було до т.з."всеосяжного перемир'я"?
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26.01.2021 14:44 Ответить
что значит работал снайпер, с каких пор тероризм это работа
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26.01.2021 14:58 Ответить
С июня 2019 года.
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26.01.2021 15:09 Ответить
... нарушения режима "тишины" - враг бил из СПГ и пулеметов,

Нарушения режима "тишины" - это когда один-два раза за сутки с той стороны прозвучало несколько неприцельных выстрелов... Но когда регулярно - " враг бил из СПГ и пулеметов" - это называется боевые действия. Сволочь зеленая пиарится как бы на перемирии и "режим тишины" для него наверное закончится только когда атомную бомбу сбросят. А до этого все это будет - перемирие.
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26.01.2021 15:07 Ответить
дуже (дуже-дуже!) добра ініціатива м. Київа і ініціаторів проекту - Київський міський центр допомоги учасникам Антитерористичної операції.
замість набридливих реклам політсил і іх бонз - нагадування всім і кожному, що є в нас війна, що гинуть найкращі...що не в ті очі загляда преЗЕдент...
Від початку доби - два порушення режиму "тиші". Біля Авдіївки ворог бив з СПГ і кулеметів, у районі Мар'їнки працював снайпер, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4563

Героям СЛАВА !!!Від початку доби - два порушення режиму "тиші". Біля Авдіївки ворог бив з СПГ і кулеметів, у районі Мар'їнки працював снайпер, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6166
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26.01.2021 15:34 Ответить
 
 