С начала суток - два нарушения режима "тишины". Возле Авдеевки враг бил из СПГ и пулеметов, в районе Марьинки работал снайпер, - Минобороны
С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, на донецком направлении зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, по данным ведомства, неподалеку от Авдеевки, враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета, а в районе Марьинки действовал вражеский снайпер. В результате снайперских выстрелов противника была повреждена камера наблюдения.
"Боевых потерь среди наших подразделений нет. Украинские воины дали адекватный ответ на обстрелы противника", - сказано в сообщении.
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и https://censor.net/ru/news/3244037/ukrainskiyi_voin_poluchil_ranenie_v_rezultate_vrajeskogo_obstrela_vozle_hutora_vilnyyi_za_sutki_7_narusheniyi
Кто врет???? Слепо-глухо-немое ОБСЕ или ЗЕрро?
Скорее всего сойдутся где-то на середине т.е 171,5.
І, головне, де дозвіл бити по розвіданих цілях, як це було до т.з."всеосяжного перемир'я"?
Нарушения режима "тишины" - это когда один-два раза за сутки с той стороны прозвучало несколько неприцельных выстрелов... Но когда регулярно - " враг бил из СПГ и пулеметов" - это называется боевые действия. Сволочь зеленая пиарится как бы на перемирии и "режим тишины" для него наверное закончится только когда атомную бомбу сбросят. А до этого все это будет - перемирие.
замість набридливих реклам політсил і іх бонз - нагадування всім і кожному, що є в нас війна, що гинуть найкращі...що не в ті очі загляда преЗЕдент...
Героям СЛАВА !!!
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