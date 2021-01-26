Сюмар о рейтинге КМИС: Нарисован под коалицию с ОПЗЖ и "Батькивщиной", чтобы завести в Украину российский газ
Последняя социология от КМИС является заказом под новое правительство, которое сформирует возможная коалиция из ОПЗЖ, Батькивщины и "СН".
Об этом пишет в фейсбуке нардеп "ЕС" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ.
"И главная задача этого нового правительства - завести в Украину российский газ. Под благим предлогом "уменьшения тарифов". Политическая зависимость Украины от России всегда базировалось на "прочном фундаменте" российских газовых схем", - отмечает она.
Она добавляет, что это стало возможным после того, как "правительство Шмыгаля, убив атомную энергетику в угоду нескольким олигархам, подготовило почву для нового наступления пророссийских сил".
Топ комментарии
+17 Nataliya Mischenko
показать весь комментарий26.01.2021 15:12
+14 Порохобандерівець
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+13 Anatoliy A #437998
показать весь комментарий26.01.2021 15:12
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Но, чтобы настолько...
Отмечается, что партию ОПЗЖ поддержали бы 20,7% определившихся граждан. При этом за "Европейскую солидарность" свой голос отдали бы 15,3% респондентов, за "Батькивщину" - 12,6%, за "Слугу народа" - 11,2%, за "Силу и честь" - 8,3%, за "Голос" - 5,6%, за "Украинскую стратегию Гройсмана" - 5,3%.(с)
зеленский, запомни! Газ из расеи - Ростов. Вода в Крым - Ростов. Сдача территорий - Ростов. Цёмки с Беней - Ростов. Импорт э/э из кацапстана или РБ - Ростов. Ты уже наколядовал на Ростов своими тупейшими решениями и назначениями, не ускоряй процесс, иначе можешь не успеть забежать за Ленкой.
Они ради тарифов уже готовы на коалицию с СН и ОПЗЖ.
Они же будут готовы ради жратвы и тарифов и на коалицию с ******.
Пофиг на свободу, пофиг на Украину. Главное, шоб их Бохиня была на коне и халяваааааа.
"Єрмак подзвонив Тимошенко, а та його покликала ввечері в гості"- Букви
Другого газа нет.
Украина платит европрокладкам, которые потом платят в рф.
Вопрос в том, кто из бывшей и теперешней власти сидит на этих прокладках.