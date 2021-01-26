Сюмар о рейтинге КМИС: Нарисован под коалицию с ОПЗЖ и "Батькивщиной", чтобы завести в Украину российский газ

Последняя социология от КМИС является заказом под новое правительство, которое сформирует возможная коалиция из ОПЗЖ, Батькивщины и "СН".

Об этом пишет в фейсбуке нардеп "ЕС" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ.

"И главная задача этого нового правительства - завести в Украину российский газ. Под благим предлогом "уменьшения тарифов". Политическая зависимость Украины от России всегда базировалось на "прочном фундаменте" российских газовых схем", - отмечает она.

Она добавляет, что это стало возможным после того, как "правительство Шмыгаля, убив атомную энергетику в угоду нескольким олигархам, подготовило почву для нового наступления пророссийских сил".

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