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Сюмар о рейтинге КМИС: Нарисован под коалицию с ОПЗЖ и "Батькивщиной", чтобы завести в Украину российский газ

Сюмар о рейтинге КМИС: Нарисован под коалицию с ОПЗЖ и

Последняя социология от КМИС является заказом под новое правительство, которое сформирует возможная коалиция из ОПЗЖ, Батькивщины и "СН".

Об этом пишет в фейсбуке нардеп "ЕС" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ.

"И главная задача этого нового правительства - завести в Украину российский газ. Под благим предлогом "уменьшения тарифов". Политическая зависимость Украины от России всегда базировалось на "прочном фундаменте" российских газовых схем", - отмечает она.

Она добавляет, что это стало возможным после того, как "правительство Шмыгаля, убив атомную энергетику в угоду нескольким олигархам, подготовило почву для нового наступления пророссийских сил".

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Сюмар о рейтинге КМИС: Нарисован под коалицию с ОПЗЖ и Батькивщиной, чтобы завести в Украину российский газ 01

Газ (10223) россия (95308) КМИС (328) Батькивщина (2013) Сюмар (420) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+17
Очень похоже, судя по тому, как взбодрилась "газовая принцесса".
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26.01.2021 15:12
+14
Україною через Зеленського зараз керує Медведчук.
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26.01.2021 15:11
+13
Да,жулька она такая
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26.01.2021 15:12
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Ну не знаю нужно ли Тимошенко в это все влазить.
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26.01.2021 15:53 Ответить
Не стоит переоценивать потенциал данного объединения! Тем не менее это пожалуй самый разумный шаг Зеленского в складывающейся ситуации.
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26.01.2021 16:01 Ответить
а от кого спасть то нужно?
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26.01.2021 16:02 Ответить
Так у нас большей частью от самих себя и спасать то нужно. Точнее от наших керманычей вкупе с олигархами.
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27.01.2021 10:25 Ответить
Я знал, что ты дегенерат, еще, когда ты вещал про тарифных ходоков.

Но, чтобы настолько...
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26.01.2021 16:51 Ответить
Услышать подобное от голимого ,дешёвого бота Барыги для меня плюс .
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26.01.2021 18:12 Ответить
В интервью Новой газете Путлер назвал себя террористом... приехали...наверно дети Беслана снятся...
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26.01.2021 15:31 Ответить
Украина с этой иглы и не слазила никогда
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26.01.2021 15:33 Ответить
Согласно решению Стокгольмского арбитража Украина обязана покупать РАБссиянский газ в количестве 5 ярдов кубиков в год.Раньше почему то было 53 ярда...
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26.01.2021 15:36 Ответить
Контракт истек и его не продлевали.
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26.01.2021 15:44 Ответить
Михаил Крутихин,эксперт по газу и нефти РАБссии.Ютьюб в помощь....,дядя Миша никогда не врет в отличие от баранов Мавзолнея...
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26.01.2021 15:42 Ответить
Як би лохторат мав пам"ять, а не слухав проплачених спільників жопи таких як ссссюмар та агентів кремля таких як лоліта, то згадав, що єдиний політик який весь час протистоїть мертвечукам та їх подельникам це ЮЛЯ. Вона видалила прокладку фірташа росукренерго, при її прем"єрстві ціни на газ були найнижчи, а газ власного видобутку, контракт на газ з рашею дозволив виграти міжнародний суд, а кобелі і вітренкі собі приписують це в заслугу.
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26.01.2021 15:45 Ответить
А что там КМИС? Цензор запаздывает!
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26.01.2021 15:50 Ответить
Нашел!
Отмечается, что партию ОПЗЖ поддержали бы 20,7% определившихся граждан. При этом за "Европейскую солидарность" свой голос отдали бы 15,3% респондентов, за "Батькивщину" - 12,6%, за "Слугу народа" - 11,2%, за "Силу и честь" - 8,3%, за "Голос" - 5,6%, за "Украинскую стратегию Гройсмана" - 5,3%.(с)
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26.01.2021 15:54 Ответить
Прозвучало магическое слово ГАЗ и пригожинская срань кинулась в бой!

зеленский, запомни! Газ из расеи - Ростов. Вода в Крым - Ростов. Сдача территорий - Ростов. Цёмки с Беней - Ростов. Импорт э/э из кацапстана или РБ - Ростов. Ты уже наколядовал на Ростов своими тупейшими решениями и назначениями, не ускоряй процесс, иначе можешь не успеть забежать за Ленкой.
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26.01.2021 15:57 Ответить
Тимошенко ненавидят и боятся не только украинские олигархи , но и в Кремле. Отсюда и фейк про ее "пророссийскую" ориентацию и сотрудничество с ОПЗЖ. С кем "Батькивщина" точно не будет обьединяться , так єто с ОПЗЖ и ЕС , по фундаментальньім причинам. Союз с СН вполне возможен и , даже , желателен на сегодняшнем єтапе.
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26.01.2021 16:26 Ответить
юльку вместе с опзж на кацапию!
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26.01.2021 16:43 Ответить
Юлефилы, ваш выход!!!!
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26.01.2021 16:49 Ответить
Скільки к@цапських виродків та зелених імбецилів у коментах... Хтось тупо відробляє 30 срібняків, а хтось просто імбецил. Дурники, дуже важливо, у кого купує газ Україна. Коли купує у країн ЄС, то срашка не має можливості шантажувати Україну через газ.
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26.01.2021 16:49 Ответить
Самыми безпринципными являются люмпены из белого братства Тюли.
Они ради тарифов уже готовы на коалицию с СН и ОПЗЖ.
Они же будут готовы ради жратвы и тарифов и на коалицию с ******.

Пофиг на свободу, пофиг на Украину. Главное, шоб их Бохиня была на коне и халяваааааа.
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26.01.2021 17:02 Ответить
Листування Юлі з Козирем(смс у ВР) - «Уявляю, скільки людей хоче сьогодні привітати президента. Вам сьогодні нелегко) Я вже в Києві, матеріали підготувала. Готова продовжити нашу розмову, запрошую вас у гості увечері у найближчі зручні Вам дні. Обіймаю», - написала Тимошенко.
"Єрмак подзвонив Тимошенко, а та його покликала ввечері в гості"- Букви
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26.01.2021 16:59 Ответить
Когось дивує чому такий рейтинговий випердьож у КМІС й хто його замовив.
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26.01.2021 17:00 Ответить
Нешановані мною порохоботи ,а чий газ купували в Словаччині -словацький ? А то наші ура-патріоти розповідали нам казки ,що ми не купуємо російський газ , а виявляється що купували через посередників ,а кому навар йшов -зрозуміло.
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26.01.2021 17:11 Ответить
Нешановані мною порохоботи ,а чий газ купували в Словаччині -словацький ? А то наші ура-патріоти розповідали нам казки ,що ми не купуємо російський газ , а виявляється що купували через посередників ,а кому навар йшов -зрозуміло.
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26.01.2021 17:12 Ответить
ты дебил! ты когда хлеб покупаешь ты кому платишь? магазину или хлебзаводу? ты у кого хлеб покупаешь? кто тебе можешь решить хлеб не продавать?
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26.01.2021 18:32 Ответить
А що там малює Гринів у "Социсі " Пороху ?
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26.01.2021 17:14 Ответить
Не зря значит юля " похорошела")
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26.01.2021 18:58 Ответить
Тяжко Віткі жити стало без державного корита. На пам"ять слаба стала, забула, що саме ПОП дав мертведчуку зелене світло та відновив його в політиці.
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26.01.2021 19:56 Ответить
Есть газ собственной добычи, есть из рф, заходящий через трубу только от них с востока.
Другого газа нет.
Украина платит европрокладкам, которые потом платят в рф.
Вопрос в том, кто из бывшей и теперешней власти сидит на этих прокладках.
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27.01.2021 07:28 Ответить
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