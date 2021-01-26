Финская полиция расследует нападение российского лыжника Большунова на Кубке мира: ему грозит уголовная ответственность

Российскому лыжнику Александру Большунову грозит тюремное заключение после его скандального поступка в мужской эстафете на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил финский юрист Оскар Линдберг в комментарии "Матч ТВ".

По словам юриста, дело начала расследовать финская полиция. Местное законодательство определяет необязательный физический контакт после гонки как событие, которое произошло вне спортивного мероприятия. Поскольку Большунов толкнул своего соперника после финиша, то такое поведение может быть расценено как нападение, а не как физический контакт во время гонки.

Кроме того, перед финишем Большунов размахивал своей палкой так, что, возможно, пытался ударить Мяки. Большунов мог даже не попасть, не дотянуться до Мяки, однако в соответствии с Разделом 5 Главы 21 Уголовного кодекса Финляндии даже попытка причинить кому-либо телесные повреждения является в Финляндии уголовным преступлением. Ударить кого-либо лыжной палкой также будет равносильно нападению с нанесением вреда здоровью легкой или средней степени тяжести, о чем говорилось выше.

Оба преступления Большунова будут рассматриваться как одно, так как они были совершены непосредственно друг за другом. Если Большунов будет осужден за оба преступления, то максимальная санкция для него может составить до двух лет и восьми месяцев лишения свободы.

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Как сообщалось, россиянин Большунов был дисквалифицирован за попытку сбить с ног финского лыжника после финиша эстафеты на Кубке мира. Результат сборной РФ аннулирован.