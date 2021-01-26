РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4705 посетителей онлайн
Новости
23 463 61

Финская полиция расследует нападение российского лыжника Большунова на Кубке мира: ему грозит уголовная ответственность

Финская полиция расследует нападение российского лыжника Большунова на Кубке мира: ему грозит уголовная ответственность

Российскому лыжнику Александру Большунову грозит тюремное заключение после его скандального поступка в мужской эстафете на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил финский юрист Оскар Линдберг в комментарии "Матч ТВ".

По словам юриста, дело начала расследовать финская полиция. Местное законодательство определяет необязательный физический контакт после гонки как событие, которое произошло вне спортивного мероприятия. Поскольку Большунов толкнул своего соперника после финиша, то такое поведение может быть расценено как нападение, а не как физический контакт во время гонки.

Кроме того, перед финишем Большунов размахивал своей палкой так, что, возможно, пытался ударить Мяки. Большунов мог даже не попасть, не дотянуться до Мяки, однако в соответствии с Разделом 5 Главы 21 Уголовного кодекса Финляндии даже попытка причинить кому-либо телесные повреждения является в Финляндии уголовным преступлением. Ударить кого-либо лыжной палкой также будет равносильно нападению с нанесением вреда здоровью легкой или средней степени тяжести, о чем говорилось выше.

Оба преступления Большунова будут рассматриваться как одно, так как они были совершены непосредственно друг за другом. Если Большунов будет осужден за оба преступления, то максимальная санкция для него может составить до двух лет и восьми месяцев лишения свободы.

Читайте также: Сборная России поддержала своего лыжника за то, что он напал на соперника во время гонки

Как сообщалось, россиянин Большунов был дисквалифицирован за попытку сбить с ног финского лыжника после финиша эстафеты на Кубке мира. Результат сборной РФ аннулирован.

нападение (2205) спорт (2419) Финляндия (950)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+47
https://twitter.com/Dr_Mozgoprav_

https://twitter.com/Dr_Mozgoprav_ 𝕯𝖗. 𝕸𝖔𝖟𝖌𝖔𝖕𝖗𝖆𝖛



Михаил Боярский назвал президента России Владимира Путина личностью номер один на Земле...
вот тебе подарок, чтобы ты им протёр своё скрипучее очко!

Фінська поліція розслідує напад російського лижника Большунова на Кубку світу: йому загрожує кримінальна відповідальність - Цензор.НЕТ 1255
показать весь комментарий
26.01.2021 15:47
+42
ай маладцы !!! ай маладцы! не давайте спуску этим бешеным тварям, даже в спорте не умеющим проигрывать и тем более радоваться успехам других...
с*ки рашки выродки !!!
показать весь комментарий
26.01.2021 15:38
+33
Финская полиция расследует нападение российского лыжника Большунова на Кубке мира: ему грозит уголовная ответственность - Цензор.НЕТ 7588
показать весь комментарий
26.01.2021 15:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та посадите его на бутылку пару раз и отпустите...
показать весь комментарий
26.01.2021 15:34 Ответить
На лыжу лучше.
показать весь комментарий
26.01.2021 15:45 Ответить
На лижну палку, не будем садистами. Вона тоненька і має на одному кінці "прєдохранітель", не "утоне"!
показать весь комментарий
26.01.2021 19:36 Ответить
показать весь комментарий
27.01.2021 18:35 Ответить
рюзге от этого только кайфанет
показать весь комментарий
26.01.2021 16:13 Ответить
Червонец лагерей, и на соловки, как завещал их вяликий сралин
показать весь комментарий
26.01.2021 16:17 Ответить
Для рюська любые соревнования заграницей это не спорт. а "Мы трудную службу сегодня несем..."
показать весь комментарий
26.01.2021 17:19 Ответить
ай маладцы !!! ай маладцы! не давайте спуску этим бешеным тварям, даже в спорте не умеющим проигрывать и тем более радоваться успехам других...
с*ки рашки выродки !!!
показать весь комментарий
26.01.2021 15:38 Ответить
Финская полиция расследует нападение российского лыжника Большунова на Кубке мира: ему грозит уголовная ответственность - Цензор.НЕТ 1293
показать весь комментарий
26.01.2021 15:39 Ответить
бедняк у него даже хокейного поля нет
показать весь комментарий
26.01.2021 16:23 Ответить
https://www.dw.com/ru/u-video-fbk-o-dvorce-putina-bolee-60-mln-prosmotrov/a-56311616 На прилегающей к особняку территории расположены хоккейная площадка, церковь, оранжерея, чайный домик и тоннель с видом на море.
показать весь комментарий
26.01.2021 18:41 Ответить
Есть. Посмотрите фильм Навального.Фінська поліція розслідує напад російського лижника Большунова на Кубку світу: йому загрожує кримінальна відповідальність - Цензор.НЕТ 7616
показать весь комментарий
26.01.2021 19:11 Ответить
Может чувак просто хотел попасть в финскую тюрьму? Один фиг лучше чем на родине.
показать весь комментарий
26.01.2021 15:40 Ответить
краще ніж на батьківщині на свободі ))))
показать весь комментарий
26.01.2021 15:53 Ответить
Финская полиция расследует нападение российского лыжника Большунова на Кубке мира: ему грозит уголовная ответственность - Цензор.НЕТ 7588
показать весь комментарий
26.01.2021 15:41 Ответить
молодцы финны, давайте нагибайте русню как в 1940 на линии Маннергейма ...)
показать весь комментарий
26.01.2021 15:41 Ответить
Импотентный украинський нарид не в состоянии это сделать)
показать весь комментарий
26.01.2021 22:25 Ответить
Когда будете ЭТО помещать к другим заключенным, сделайте прививку от бешенства. Кормить только сенной трухой и отрубями. Если мокша жрет мясо хотя бы раз в неделю, он становится очень агрессивным.
показать весь комментарий
26.01.2021 15:42 Ответить
Пацан к успеху шёл, не получилось не подфартило! Кубка не наш...
показать весь комментарий
26.01.2021 15:43 Ответить
Финская полиция расследует нападение российского лыжника Большунова на Кубке мира: ему грозит уголовная ответственность - Цензор.НЕТ 9707 недолго балалаечка плясала
показать весь комментарий
26.01.2021 15:43 Ответить
100 лет назад академик Павлов выступал на конференции по вопросу Шариковых РАБссии...
тема конференции была "Дефекты рюсскага ума..." за 100 лет прогресса нет от слова совсем...
показать весь комментарий
26.01.2021 15:47 Ответить
https://twitter.com/Dr_Mozgoprav_

https://twitter.com/Dr_Mozgoprav_ 𝕯𝖗. 𝕸𝖔𝖟𝖌𝖔𝖕𝖗𝖆𝖛



Михаил Боярский назвал президента России Владимира Путина личностью номер один на Земле...
вот тебе подарок, чтобы ты им протёр своё скрипучее очко!

Фінська поліція розслідує напад російського лижника Большунова на Кубку світу: йому загрожує кримінальна відповідальність - Цензор.НЕТ 1255
показать весь комментарий
26.01.2021 15:47 Ответить
Тысяча чертей, а ведь ершик работает.
показать весь комментарий
26.01.2021 15:53 Ответить
Щас вдупленные яростью благородною, московские отморозки полезут освобождать Суоми - красавицу от буржуазных русофобов
показать весь комментарий
26.01.2021 15:49 Ответить
Та йух с ним вы удерживаемых за поребриком людей освободите.
показать весь комментарий
26.01.2021 15:52 Ответить
Хан Батый когда придумывал РАБссию и предположить не мог,что дремучие бородатые Лаптежники перегонят Омерику по тушонке Рузвельта и ножкам Буша и прочим немецким Мерседесам...
показать весь комментарий
26.01.2021 15:52 Ответить
хоч подивиться на фінській зоні, як люди живуть
показать весь комментарий
26.01.2021 15:53 Ответить
Посадите этого урода хотя бы на год, представляю сколько сероводородной вони и фейерверков будет на рф
показать весь комментарий
26.01.2021 15:54 Ответить
мерзота кацапська..
показать весь комментарий
26.01.2021 15:55 Ответить
Поздно спохватились. Он уже уехал.
показать весь комментарий
26.01.2021 15:56 Ответить
Значит больше никуда и не поедет, чмошник
показать весь комментарий
26.01.2021 16:19 Ответить
Нельзя его оставлять без Мильдонию,чувак с дуба треснет а вдруг вниз головой и станет умным...
показать весь комментарий
26.01.2021 15:56 Ответить
ты пасматри какие эти фины нежные...)
показать весь комментарий
26.01.2021 15:58 Ответить
ну не принято у них, когда какой-то урод бьёт человека лыжной палкой - дикари, одним словом
показать весь комментарий
26.01.2021 16:10 Ответить
Кацабики пробили чергове дно... Які вони тільки всі огидні.
показать весь комментарий
26.01.2021 15:58 Ответить
Теперь северному потоку точно конец
показать весь комментарий
26.01.2021 15:59 Ответить
Байден достроит Северный поток,останется километр до сдачи и Байден закроет кормушку...,пиво без водки деньги на ветер..
показать весь комментарий
26.01.2021 16:02 Ответить
Мужская эстафета явно не для ордынских тёлок.
показать весь комментарий
26.01.2021 16:07 Ответить
Наркоман в ломке и убить может
показать весь комментарий
26.01.2021 16:59 Ответить
дальше будут драки у тенисистов штангистов итд ето просто бонус для зрителей
показать весь комментарий
26.01.2021 16:10 Ответить
драка штангистов - это весьма и весьма ...

Фінська поліція розслідує напад російського лижника Большунова на Кубку світу: йому загрожує кримінальна відповідальність - Цензор.НЕТ 9673
показать весь комментарий
26.01.2021 16:11 Ответить
Ты вот что сынок, если на финише обходить начнут, не сдерживайся, палками соперников ху@рь! Та как, батя, меня ж посодют, результаты сборной аннулировать могут!
-Ничё ничё, ясно ж что на эмоциях, пусть спасибо скажут что не в морду...
показать весь комментарий
26.01.2021 16:12 Ответить
Йому той фін ,швидше за все,спеціально на лижу наступив,збив біг і так обігнав, через те кацап і збісився.
показать весь комментарий
26.01.2021 16:49 Ответить
Якщо фінни засудять, то рашинці будуть бігати тільки на родних просторах".
показать весь комментарий
26.01.2021 16:35 Ответить
...а немца мог и убить)
показать весь комментарий
26.01.2021 16:36 Ответить
И бритвочкой по глазам...
показать весь комментарий
26.01.2021 17:05 Ответить
Взагалі пох на кацапа,але фіни вже перегинають ,застав дурня Богу молитися....
показать весь комментарий
26.01.2021 16:46 Ответить
Хорошо в хоккее такого нет. Все бы сидели в тюрьмах. Ягр однажды даже убил одного.
показать весь комментарий
26.01.2021 16:52 Ответить
"Местное законодательство определяет необязательный физический контакт после гонки как событие, которое произошло вне спортивного мероприятия."
Интересно, заканчивается ли спортивное мероприятие "хоккейный матч" по финальному свистку.
показать весь комментарий
27.01.2021 09:58 Ответить
Кстати, там ещё одному винторогому можно пришить нападение. После падения, другой лаптестанец пихнул в спину стоявшего с лыжами фина. Но этоже спорт, что поделаешь. Мельдоний в жилах взыграл.
показать весь комментарий
26.01.2021 17:07 Ответить
Ой, блін, як це важко... Дивіться гонку! Кацапленя всі перегони демонстративно пропускав наперед, себто "сідав на хвіст", а тут, на фініші, обломов. І: це не фін йому по "носкам" їздив, це він фіну задники товк. Вуаля! Воно і сказилося - надурити не вдалося, кацапська головна образа.
показать весь комментарий
26.01.2021 17:27 Ответить
Розстріляти суку!
показать весь комментарий
26.01.2021 17:46 Ответить
Если у полиции есть возможность привлечь большунова к ответу то пусть и действует.
показать весь комментарий
26.01.2021 19:22 Ответить
У мене його дії викликали асоціацію із терористичим актом "в'їзд на авто в натовп". Я не бачу у той кучі палок, чи він там бив кого своєю, а ось що збив, видно добре.
показать весь комментарий
26.01.2021 19:41 Ответить
Гадів не милують!!!
показать весь комментарий
26.01.2021 20:03 Ответить
А що там папанька цього телепня (і решта москальні, яка =нєґадавала=) - ще не висловився ?

Не сказав, що і юриста треба =біть в морду= ???
Хороший прецедент.
А то бидло всіх сортів завжди думає, що йому все можна.
показать весь комментарий
26.01.2021 21:21 Ответить
Конечно, на Героя России и долгую народную славу действия Большунова все же не потянули. Вот если бы он забил финна палкой насмерть, а еще лучше, пытал бы его, перед тем, как забить, тогда, конечно, он мог бы рассчитывать на такое же народное признание и любовь, как Юрий Буданов, убивший 18-летнюю чеченку Эльзу Кунгаеву, или Вадим Погодин - убийца 16-летнего украинца Степана Чубенко. Финн, к слову, хотя и постарше, но довольно молод, так что у Большунова был шанс вписаться в тренд. Еще лучше было бы, если бы он, убив финна, завладел его серебряной медалью и скрылся с ней в России. В этом случае речь шла бы уже, вероятно, не только о народной любви, но и о правительственной награде. Но, увы, у Большунова не сложилось полноценного подвига во славу России - в этот раз. Хотя, возможно, главный его подвиг еще впереди. Все данные у российского спортсмена для этого есть. https://www.dsnews.ua/society/osobennosti-russkogo-nacionalnogo-sporta-27012021-413451
показать весь комментарий
26.01.2021 21:59 Ответить
ну и как он и его ловить собираются??? раша его в жизни не выдаст.
показать весь комментарий
27.01.2021 01:02 Ответить
 
 