ЕС выделил Украине, Западным Балканам и Кавказу €28 млн на проекты по выходу из кризиса

Европейская комиссия утвердила свой первоначальный годовой гуманитарный бюджет на 2021-й в размере 1,4 миллиарда евро. Это на 60% больше, по сравнению с прошлогодней суммой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии.

Отмечается, что в 2020 году на эти цели было выделено 900 млн евро. Увеличение связано с тем, что глобальные гуманитарные потребности увеличиваются.

Из указанной суммы 28 млн евро пойдет на финансирование проектов по преодолению кризисов в Украине, на Западных Балканах и Кавказе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ о предоставлении Хорватии гуманитарной помощи в связи с землетрясением

Кроме Украины, Западных Балкан и Кавказа, Евросоюз выделит 505 млн евро Африке для поддержки пострадавших от кризиса бассейна озера Чад (Нигерия, Нигер, Камерун, Чад), от продовольственного кризиса (Буркина Фасо, Мали, Мавритания и Нигер) и вынужденным переселенцам в связи с вооруженными конфликтами в Южном Судане, Центральноафриканской Республике и Африканском Роге (Сомали и Эфиопия).

Еще 385 млн евро выделили на нужды Ближнего Востока, Турции, Йемена. 180 млн евро - для уязвимых слоев населения в Азии и Латинской Америки (Венесуэла и Колумбия). Остальные 302 млн евро потратят на гуманитарные авиаперевозки ЕС и на непредвиденные гуманитарные кризисы.