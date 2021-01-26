РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4705 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
972 14

ЕС выделил Украине, Западным Балканам и Кавказу €28 млн на проекты по выходу из кризиса

ЕС выделил Украине, Западным Балканам и Кавказу €28 млн на проекты по выходу из кризиса

Европейская комиссия утвердила свой первоначальный годовой гуманитарный бюджет на 2021-й в размере 1,4 миллиарда евро. Это на 60% больше, по сравнению с прошлогодней суммой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии.

Отмечается, что в 2020 году на эти цели было выделено 900 млн евро. Увеличение связано с тем, что глобальные гуманитарные потребности увеличиваются.

Из указанной суммы 28 млн евро пойдет на финансирование проектов по преодолению кризисов в Украине, на Западных Балканах и Кавказе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ о предоставлении Хорватии гуманитарной помощи в связи с землетрясением

Кроме Украины, Западных Балкан и Кавказа, Евросоюз выделит 505 млн евро Африке для поддержки пострадавших от кризиса бассейна озера Чад (Нигерия, Нигер, Камерун, Чад), от продовольственного кризиса (Буркина Фасо, Мали, Мавритания и Нигер) и вынужденным переселенцам в связи с вооруженными конфликтами в Южном Судане, Центральноафриканской Республике и Африканском Роге (Сомали и Эфиопия).

Еще 385 млн евро выделили на нужды Ближнего Востока, Турции, Йемена. 180 млн евро - для уязвимых слоев населения в Азии и Латинской Америки (Венесуэла и Колумбия). Остальные 302 млн евро потратят на гуманитарные авиаперевозки ЕС и на непредвиденные гуманитарные кризисы.

Автор: 

Евросоюз (17052) гуманитарная помощь (1258)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
28 миллионов одной только Украине не хватит даже для входа в кризис!
показать весь комментарий
26.01.2021 15:46
+2
Они прям издеваются
показать весь комментарий
26.01.2021 15:48
+2
Давайте смотреть правде в глаза, ето взятка от ЕС для чиновников феодальных государств за *правильные* законы
показать весь комментарий
26.01.2021 15:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
офшоры плесени нужно успеть предупредить о заходе бабла....
показать весь комментарий
26.01.2021 15:42 Ответить
Как тупо , всю вашу помощь , зелемрази оприходуют в турборежиме по оффшорам
показать весь комментарий
26.01.2021 16:21 Ответить
Кожному?
показать весь комментарий
26.01.2021 15:43 Ответить
О, зеленский со своими мародерами опять прибарахлятся за счет лохов
показать весь комментарий
26.01.2021 15:44 Ответить
28 миллионов одной только Украине не хватит даже для входа в кризис!
показать весь комментарий
26.01.2021 15:46 Ответить
Они прям издеваются
показать весь комментарий
26.01.2021 15:48 Ответить
Все равно что алкашам налить по стакану водки для выхода из запоя
показать весь комментарий
26.01.2021 15:46 Ответить
Это НЕ по стакану ....это по 5 капель на нос получается
показать весь комментарий
26.01.2021 15:49 Ответить
Давайте смотреть правде в глаза, ето взятка от ЕС для чиновников феодальных государств за *правильные* законы
показать весь комментарий
26.01.2021 15:48 Ответить
Вони що, прикалуються? Та нам тільки на утримання Зеленського треба 40 млн евро в рік!
показать весь комментарий
26.01.2021 15:58 Ответить
Кучмисты построят дорогу типа Днепр-Кривой рог в 10 полос...
показать весь комментарий
26.01.2021 16:06 Ответить
Вот это подфартило зеленому стаду...этот подарок оно быстро разворует и по офшорам рассует..
показать весь комментарий
26.01.2021 16:09 Ответить
Леонид Данилыч не вор,хоть и миллиардер за 2 каденции Зеля у него под Колпаком...
показать весь комментарий
26.01.2021 16:10 Ответить
Чтобы слуги вышли из кризиса хватит. А стадо снова получит куй на воротник
показать весь комментарий
26.01.2021 22:29 Ответить
 
 