Все больницы, школы и соцобъекты должны быть переданы от районов громадам до конца января, - Минрегион

В Министерстве развития громад и территорий Украины заявляют, что до конца января все объекты социального значения должны быть переданы от районов громадам.

"Минрегион продолжает отслеживать процесс передачи имущества с районного уровня в коммунальную собственность территориальных громад. По информации от областей, пока в стране по 88% социальных объектов уже приняты решения территориальными громадами о взятии их на баланс", - говорится в сообщении пресс-службы министерства, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на данный момент готовы принять 100% учреждений образования, культуры, здравоохранения и других социальных объектов громады 39 новых районов.

Среди областей лидерами в этом процессе являются Житомирская и Волынская области.

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Высокие показатели передачи объектов совместной собственности района в Тернопольской (99%), Сумской (99%), Ивано-Франковской (99%), Харьковской (98%) Хмельницкой (98%), Днепропетровской (98%) и Черновицкой (97%) областей.

Также активны территориальные громады Одесской (95%), Запорожской (94%), Черкасской (94%), Херсонской (93%), Николаевской (91%), Черниговской (91%) и Кировоградской (97%) областей.

Средние показатели по передаче имущества и бюджетных учреждений имеют Полтавская (87%) и Киевская (80%) области.

Медленнее процесс передачи происходит в Луганской (54%), Львовской (60%), Закарпатской (70%), Винницкой (72%) и Донецкой (78%) областях.

"Видим, что в целом у представителей районов и громад есть понимание необходимости быстрой передачи имущества. Надеемся, что нам удалось обсудить и найти пути решения по большинству спорных вопросов и они будут решены на местах до конца месяца", - говорится в сообщении Минрегиона.