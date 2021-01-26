Все больницы, школы и соцобъекты должны быть переданы от районов громадам до конца января, - Минрегион
В Министерстве развития громад и территорий Украины заявляют, что до конца января все объекты социального значения должны быть переданы от районов громадам.
"Минрегион продолжает отслеживать процесс передачи имущества с районного уровня в коммунальную собственность территориальных громад. По информации от областей, пока в стране по 88% социальных объектов уже приняты решения территориальными громадами о взятии их на баланс", - говорится в сообщении пресс-службы министерства, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что на данный момент готовы принять 100% учреждений образования, культуры, здравоохранения и других социальных объектов громады 39 новых районов.
Среди областей лидерами в этом процессе являются Житомирская и Волынская области.
Высокие показатели передачи объектов совместной собственности района в Тернопольской (99%), Сумской (99%), Ивано-Франковской (99%), Харьковской (98%) Хмельницкой (98%), Днепропетровской (98%) и Черновицкой (97%) областей.
Также активны территориальные громады Одесской (95%), Запорожской (94%), Черкасской (94%), Херсонской (93%), Николаевской (91%), Черниговской (91%) и Кировоградской (97%) областей.
Средние показатели по передаче имущества и бюджетных учреждений имеют Полтавская (87%) и Киевская (80%) области.
Медленнее процесс передачи происходит в Луганской (54%), Львовской (60%), Закарпатской (70%), Винницкой (72%) и Донецкой (78%) областях.
"Видим, что в целом у представителей районов и громад есть понимание необходимости быстрой передачи имущества. Надеемся, что нам удалось обсудить и найти пути решения по большинству спорных вопросов и они будут решены на местах до конца месяца", - говорится в сообщении Минрегиона.
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просрпроиграл местные выборы практически везде. Эта дурная затея его и погубит. Хотя чего я так? Его погубит все, что он делает. Или не делает.
щаз...то все уже частное...прихватизированное..
Им бы еще налогообложение....
Их там не было, нет и не будет.
Такое происходило в нашей украинской истории независимости только при кравчучках и при кучмизме.
И сейчас по кругу на одни и те-же грабли благодаря криворожскому пацану "на раёне" с кацапского масляковского КВН.
Децентрализация!
Кто то этим сильно кичился.