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Все больницы, школы и соцобъекты должны быть переданы от районов громадам до конца января, - Минрегион

Все больницы, школы и соцобъекты должны быть переданы от районов громадам до конца января, - Минрегион

В Министерстве развития громад и территорий Украины заявляют, что до конца января все объекты социального значения должны быть переданы от районов громадам.

"Минрегион продолжает отслеживать процесс передачи имущества с районного уровня в коммунальную собственность территориальных громад. По информации от областей, пока в стране по 88% социальных объектов уже приняты решения территориальными громадами о взятии их на баланс", - говорится в сообщении пресс-службы министерства, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на данный момент готовы принять 100% учреждений образования, культуры, здравоохранения и других социальных объектов громады 39 новых районов.

Среди областей лидерами в этом процессе являются Житомирская и Волынская области.

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Высокие показатели передачи объектов совместной собственности района в Тернопольской (99%), Сумской (99%), Ивано-Франковской (99%), Харьковской (98%) Хмельницкой (98%), Днепропетровской (98%) и Черновицкой (97%) областей.

Также активны территориальные громады Одесской (95%), Запорожской (94%), Черкасской (94%), Херсонской (93%), Николаевской (91%), Черниговской (91%) и Кировоградской (97%) областей.

Средние показатели по передаче имущества и бюджетных учреждений имеют Полтавская (87%) и Киевская (80%) области.

Медленнее процесс передачи происходит в Луганской (54%), Львовской (60%), Закарпатской (70%), Винницкой (72%) и Донецкой (78%) областях.

"Видим, что в целом у представителей районов и громад есть понимание необходимости быстрой передачи имущества. Надеемся, что нам удалось обсудить и найти пути решения по большинству спорных вопросов и они будут решены на местах до конца месяца", - говорится в сообщении Минрегиона.

Автор: 

децентрализация (582) Министерство развития громад и территорий (73)


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Топ комментарии
+5
А Облгазы, Облэнерго, Водоканалы? Государство само нарывается на тарифный бунт
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26.01.2021 15:46
+3
это еще дискутируется ! ))) пока только с проблемами и долгами ..
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26.01.2021 15:47
+2
Бгггг. Легким росчерком пера проблема обеспечения превращается в вопрос территориальных громад))
Им бы еще налогообложение....
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26.01.2021 15:49
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Правила форума Совет форумчан
И. разумеется, с бюджетами???
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26.01.2021 15:45 Ответить
это еще дискутируется ! ))) пока только с проблемами и долгами ..
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26.01.2021 15:47 Ответить
Вот делегировать долги и проблемы - это у нас отработано до автоматизма! Нам бы теперь бюджеты все-таки... А?
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26.01.2021 16:01 Ответить
Аж десять раз. Случай в Винницкой области с районкой наочен. Зеля планомерно перекладывает все расходы на местные бюджеты.
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26.01.2021 16:17 Ответить
Поэтому и проср проиграл местные выборы практически везде. Эта дурная затея его и погубит. Хотя чего я так? Его погубит все, что он делает. Или не делает.
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26.01.2021 16:33 Ответить
Ну, справедливости ради, децентрализацию не он начал. Продолжает всего лишь.
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27.01.2021 00:35 Ответить
зели одному на отдыхи не хватает
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26.01.2021 17:32 Ответить
А Облгазы, Облэнерго, Водоканалы? Государство само нарывается на тарифный бунт
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26.01.2021 15:46 Ответить
с козырей пошли? ))))
щаз...то все уже частное...прихватизированное..
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26.01.2021 15:48 Ответить
Все тарифные бунтари - агенты фсб.
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26.01.2021 15:52 Ответить
Страшна, да?
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26.01.2021 15:59 Ответить
...и наймиты медведчука!!!
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26.01.2021 16:02 Ответить
Бгггг. Легким росчерком пера проблема обеспечения превращается в вопрос территориальных громад))
Им бы еще налогообложение....
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26.01.2021 15:49 Ответить
Громады сёл Печихвосты и Берегуйфалу остались без больниц, без школ и без соцобъектов.
Их там не было, нет и не будет.
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26.01.2021 15:51 Ответить
Шо-то ты слишком мало сел перечислил. В Украине их намного больше. Тысячи!
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26.01.2021 16:04 Ответить
Команда 95-квартетных пианинщиков все просраные ими государственные экономические проблемы навалили до кучи на население страны и на людей,в этой стране живущих.
Такое происходило в нашей украинской истории независимости только при кравчучках и при кучмизме.
И сейчас по кругу на одни и те-же грабли благодаря криворожскому пацану "на раёне" с кацапского масляковского КВН.
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26.01.2021 16:09 Ответить
Д
Децентрализация!
Кто то этим сильно кичился.
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26.01.2021 16:29 Ответить
Нами вже керують по понятіям і Конституція України вже не потрібна??? Це вже було: друзям все, а ворогам закон.
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26.01.2021 19:50 Ответить
 
 