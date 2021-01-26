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Новости Коронавирус и карантин
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С 1 февраля иностранцы смогут въехать в Грузию только с негативным ПЦР-тестом или "полной вакцинацией"

С 1 февраля иностранцы смогут въехать в Грузию только с негативным ПЦР-тестом или

Прибывающие в Грузию пассажиры должны будут представить результат ПЦР-теста, сделанного за последние 72 часа.

Об этом 26 января на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, информирует Цензор.НЕТ cо ссылкой на Грузия-Online.

Правило не коснется "полностью вакцинированных", то есть получивших прививку от коронавируса в два этапа.

На данный момент решается, нужно ли будет уже приехавшим в Грузию людям делать повторный ПЦР-тест через несколько дней. Официальное постановление будет известно в ближайшие дни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузия "категорически" отказалась от китайской вакцины, которую закупает Украина

Напомним, в Грузии с 1 февраля возобновляются регулярные полеты по всем направлениям. В первую очередь это коснется туристов из стран ЕС, Израиля и Персидского залива. Полеты будут осуществляться по всем медицинским протоколам.

Грузия приостановила регулярное авиасообщение по всем направлениям в середине марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину. Восстановление регулярных рейсов по ряду направлений началось с середины лета.

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Умные люди. Не то, что наша плесень от власти.
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26.01.2021 16:12 Ответить
Коляками вже треба запасатися...
Зомбі аполіпсис, нє??
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26.01.2021 16:13 Ответить
Скорее острая форма коронабесия...
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26.01.2021 16:21 Ответить
А з туберкульозом можна без тестів?
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26.01.2021 16:41 Ответить
Можно. А переболевшим ковидом - нельзя
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26.01.2021 16:46 Ответить
як собаки, тільки з прививками і ветпаспортом)
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26.01.2021 17:50 Ответить
 
 