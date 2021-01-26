Стефанчук о референдуме: Менять территорию Украины можно будет только на увеличение

Законопроект о референдуме позволяет украинцам изменить территорию только в сторону увеличения.

Об этом сказал в комментарии журналистам первый вице-спикер парламента, нардеп "Слуги народа" Руслан Стефанчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он отметил, что решение референдума будут обязательно имплементированы в законодательство Украины.

"Мы определили четыре предмета референдума. Все они определены в Конституции Украины. Первый вопрос - это внесение изменений в разделы 1, 3, 13 Конституции Украины.

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Второе - это вопрос изменения территории Украины, он прописан в 73 статье Конституции. И кто бы здесь что ни говорил, мы не могли, прописывая закон о референдуме, обойти положения в Конституции. 73 статья говорит о том, что изменение территории выносится на референдум. Поэтому, формируя этот законопроект, мы должны были это внести. Но что мы сделали: мы сформулировали ограничения, которые толкуются таким образом, что изменение территории Украины понимается только на увеличение территории Украины. Потому что мы положили, что предметом референдума не может быть вопрос территориальной целостности.

Третье - это вопрос народной инициативы. Опять же, мы не вкладывали никаких ограничений. Любой вопрос, который наберет 3 миллиона подписей - он таковой, что является важным для государства...

Четвертое - это так называемый вопрос народного вето. Это возможность отменить законы, которые принимает Верховная Рада. Поэтому для нас очень важно, чтобы этот механизм работал. Но мы положили определенные ограничения, чтобы не было злоупотреблений", - рассказал Стефанчук.

Напомним, сегодня Рада поддержала законопроект о референдуме.

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