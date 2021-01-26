Стефанчук о референдуме: Менять территорию Украины можно будет только на увеличение
Законопроект о референдуме позволяет украинцам изменить территорию только в сторону увеличения.
Об этом сказал в комментарии журналистам первый вице-спикер парламента, нардеп "Слуги народа" Руслан Стефанчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Он отметил, что решение референдума будут обязательно имплементированы в законодательство Украины.
"Мы определили четыре предмета референдума. Все они определены в Конституции Украины. Первый вопрос - это внесение изменений в разделы 1, 3, 13 Конституции Украины.
Второе - это вопрос изменения территории Украины, он прописан в 73 статье Конституции. И кто бы здесь что ни говорил, мы не могли, прописывая закон о референдуме, обойти положения в Конституции. 73 статья говорит о том, что изменение территории выносится на референдум. Поэтому, формируя этот законопроект, мы должны были это внести. Но что мы сделали: мы сформулировали ограничения, которые толкуются таким образом, что изменение территории Украины понимается только на увеличение территории Украины. Потому что мы положили, что предметом референдума не может быть вопрос территориальной целостности.
Третье - это вопрос народной инициативы. Опять же, мы не вкладывали никаких ограничений. Любой вопрос, который наберет 3 миллиона подписей - он таковой, что является важным для государства...
Четвертое - это так называемый вопрос народного вето. Это возможность отменить законы, которые принимает Верховная Рада. Поэтому для нас очень важно, чтобы этот механизм работал. Но мы положили определенные ограничения, чтобы не было злоупотреблений", - рассказал Стефанчук.
Напомним, сегодня Рада поддержала законопроект о референдуме.
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В ній є розділ 13,в розділі-ст. 156
Але кого це хвилює,якщо Конституція постійно порушується,а діяльність КСУ заблокована Єрмаком ?
Тоже самое и за пределами Украины всех кто вспомнит про гены касается. И кацапы абсолютно справедливо им тоже самое заявят: Чемодан, вокзал и нахер в Нэньку.
Логично? Справедливо?
Гнати треба цих іуд з України! Інакше вони знову продадуть нас в Орду.
Стаття 111.. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
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потому кремль в том или ином виде публично и гнёт линию что ордло это территория Украины и потому, мол, не смейте в суде сепарам с оружием применять эту статью. Потому и не помню, не читал, чтоб её применяли к ним.
Понимаете....
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мы все забываем о том, что устоями государства, моральными ценностями государства, реформами систем в государстве призваны занимать исключительно те кого именуют "государственниками".
Я лично так и не определился за эти годы, хотя бы с пятёркой таких лиц, не говоря уже о народе и мелочных его (в сравнении) целях.
P. S. Вазелін не забудьте.
Вы же, чёрт бы вас побрал, бомбу закладываете в будущее.
"Не желайте большего чем имеете!" - (о золотой рыбке, старике и ненасытной старухе). Правило, что детям, через такие рассказы закладывается в гены!
Оказывается это Стефанчук решает.
"Отрицательное увеличение" - это самый используемый термин ЗЕвласти.
Якщо повторяться події початку 2014-го - Україні кінець!
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Кстати читающим Цензор кацапам немного истории. Московский малолетний княжич-маньяк Петр в 1696 году стал правителем Московии только тогда. когда Крымский хан из Крыма прислал в Московию своего посла с разрешающей грамотой а молодой князь московский при встрече крымского посла собственноручно омыл водой КОНЯ ханского посланника и на коленях полз за крымским послом и его конем от кремлевских ворот до своего будушего трона князя Московитского еще не зная, Крымский хан утвердит в своем письме это назначение или не утвердит. Утвердил. А через 6 лет князь Ивашка полез войной на Крымские владения и сразу получил пистюлей от крымчан и турок возле Азова.