Дартаньян, Зеленский, Империя, Шанель, - в Минюсте назвали самые необычные имена, которые давали детям в 2020 году

В Министерстве юстиции Украины назвали наиболее популярные и самые редкие имена, которые родители давали своим новорожденным детям в 2020 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Так, в 2020 году родители чаще всего выбирали такие имена для новорожденных сыновей: Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Даниил, Дмитрий, Денис, Максим, Матвей, Евгений, Егор, Иван, Кирилл, Назар, Александр, Роман, Станислав, Тимофей.

При выборе имени для девочки родители чаще всего отдавали предпочтение таким: Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория, Вероника, Дарина, Дарья, Злата, Ева, Елизавета, Ирина, Екатерина, Ксения, Маргарита, Мария , Милана, Полина, Соломия, София.

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Отмечается, что некоторые из родителей решил проявить оригинальность в выборе имени для ребенка Так, среди трендовых редких имен 2020 были такие:

для мальчиков: Арес, Августин, Амбре, Апалон, Адам, Аскольд, Ангел, Арон-Моисей, Буржуй, Богодар, Братислава, Вакула, Вогнедар, Грант, Гедеон, Дартаньян, Добрыня, Дамиан-Меркурий, Хорошо-Авенир, Эней, Елисей, Зеленский, Киев, Князь, Лимон, Милан, Марсель, Матео, Нил, Ной, Людвик, Оскар, Одиссей, Омар, Октавиан, Платон, Принц, Парижан, Пантелеймон, Ричард, Расмад-Рой, Светодар, Сулейман, Спартак, Соломон, Тигран, Тамерлан, Тор, Тадеуш, Шархан, Ясмин, Ясон, Ярволод, Яросвит, Янык;

для девочек: Анфиса, Аурора, Афина, Ассоль, Аврора, Аполлинария, Божена, Беатриса, Весна, Всеслава, Валькивия, Жасмин, Женевьева, Златовласа, Златослава, Золушка, Земфира, Заря, Есения, Евангелина, Изабелла, Империя, Изольда, Квитка, Луна, Лиана, Мальва, Магдалина, Мануэла, Мирабелла, Мия-Хэнд, Мия, Мира-Слава, Мадонна, Мия-Соломия, Настасья, Нева, Ницца, Росава, Регина, Розалия, Санта-Мария, Суламита, Самара, Санта, Одарка, Олимпиада, Тереза, Теона, Флоренция, Фрея, Хадижа, Хрусталина, Цвитозара, Шанель, Ясмин, Юрика.

В Минюсте подчеркнули, что выбор имени ребенка - право родителей. Но если через несколько лет этому ребенку не будет нравиться имя - он ​​сможет его изменить. Так же, как и фамилию, а с недавних пор - и отчество.

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