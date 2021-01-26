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Дартаньян, Зеленский, Империя, Шанель, - в Минюсте назвали самые необычные имена, которые давали детям в 2020 году

Дартаньян, Зеленский, Империя, Шанель, - в Минюсте назвали самые необычные имена, которые давали детям в 2020 году

В Министерстве юстиции Украины назвали наиболее популярные и самые редкие имена, которые родители давали своим новорожденным детям в 2020 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Так, в 2020 году родители чаще всего выбирали такие имена для новорожденных сыновей: Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Даниил, Дмитрий, Денис, Максим, Матвей, Евгений, Егор, Иван, Кирилл, Назар, Александр, Роман, Станислав, Тимофей.

При выборе имени для девочки родители чаще всего отдавали предпочтение таким: Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория, Вероника, Дарина, Дарья, Злата, Ева, Елизавета, Ирина, Екатерина, Ксения, Маргарита, Мария , Милана, Полина, Соломия, София.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье родители назвали ребенка Зеленский

Отмечается, что некоторые из родителей решил проявить оригинальность в выборе имени для ребенка  Так, среди трендовых редких имен 2020 были такие:

  •  для мальчиков: Арес, Августин, Амбре, Апалон, Адам, Аскольд, Ангел, Арон-Моисей, Буржуй, Богодар, Братислава, Вакула, Вогнедар, Грант, Гедеон, Дартаньян, Добрыня, Дамиан-Меркурий, Хорошо-Авенир, Эней, Елисей, Зеленский, Киев, Князь, Лимон, Милан, Марсель, Матео, Нил, Ной, Людвик, Оскар, Одиссей, Омар, Октавиан, Платон, Принц, Парижан, Пантелеймон, Ричард, Расмад-Рой, Светодар, Сулейман, Спартак, Соломон, Тигран, Тамерлан, Тор, Тадеуш, Шархан, Ясмин, Ясон, Ярволод, Яросвит, Янык;
  • для девочек: Анфиса, Аурора, Афина, Ассоль, Аврора, Аполлинария, Божена, Беатриса, Весна, Всеслава, Валькивия, Жасмин, Женевьева, Златовласа, Златослава, Золушка, Земфира, Заря, Есения, Евангелина, Изабелла, Империя, Изольда, Квитка, Луна, Лиана, Мальва, Магдалина, Мануэла, Мирабелла, Мия-Хэнд, Мия, Мира-Слава, Мадонна, Мия-Соломия, Настасья, Нева, Ницца, Росава, Регина, Розалия, Санта-Мария, Суламита, Самара, Санта, Одарка, Олимпиада, Тереза, Теона, Флоренция, Фрея, Хадижа, Хрусталина, Цвитозара, Шанель, Ясмин, Юрика.

В Минюсте подчеркнули, что выбор имени ребенка - право родителей. Но если через несколько лет этому ребенку не будет нравиться имя - он ​​сможет его изменить. Так же, как и фамилию, а с недавних пор - и отчество.

Также читайте: "Родители могут назвать ребенка Z148, и это нормально", - глава Минюста Малюська

Автор: 

дети (6463) имя (40) Минюст (1748)


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Топ комментарии
+13
это ж насколько нужно ненавидеть своего ребенка - чтобы дать ему имя "зеленский"
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26.01.2021 16:41
+10
цыгане восновном
Дартаньян, Зеленский, Империя, Шанель, - в Минюсте назвали самые необычные имена, которые давали детям в 2020 году - Цензор.НЕТ 7477
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26.01.2021 16:41
+9
Бедные дети...из за идиотов родителей им всю жизнь страдать...
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26.01.2021 16:40
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Правила форума Совет форумчан
Бедные дети...из за идиотов родителей им всю жизнь страдать...
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26.01.2021 16:40 Ответить
это ж насколько нужно ненавидеть своего ребенка - чтобы дать ему имя "зеленский"
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26.01.2021 16:41 Ответить
хотя... если у родителей тех фамилия "тупой".. "кривой" и тп. - то таки звучит.. и троллинг зачетный.
хотя ребенка - жалко))
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26.01.2021 16:43 Ответить
На 73%.
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26.01.2021 18:58 Ответить
А в чому трабли ? Не сподобається імя то поміняє як вирасте
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26.01.2021 20:00 Ответить
цыгане восновном
Дартаньян, Зеленский, Империя, Шанель, - в Минюсте назвали самые необычные имена, которые давали детям в 2020 году - Цензор.НЕТ 7477
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26.01.2021 16:41 Ответить
Из Индии долго шли
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26.01.2021 16:55 Ответить
Так там по батькові повинно бути ВладімірАвіч, а та Евгенійович
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26.01.2021 18:56 Ответить
а какая разніца?
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26.01.2021 20:42 Ответить
Действительно...
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26.01.2021 21:02 Ответить
Дартаньян, Зеленский, Империя, Шанель, - в Минюсте назвали самые необычные имена, которые давали детям в 2020 году - Цензор.НЕТ 574
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26.01.2021 16:40 Ответить
насколько нелюбимым и нежданным для родителей должен быть мальчик, чтобы получить имя "зеленский"?
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26.01.2021 16:42 Ответить
а это смотря какие родители - может он для них идол
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26.01.2021 16:52 Ответить
Які виборці такі і імена...
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26.01.2021 16:42 Ответить
Ой,а мне нравится .Надо еще и фамилии поменять.Или имена двойные дать,типа зеленский-порошенко путин.
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26.01.2021 16:42 Ответить
Странно почему никто не назвал ребенка Ермаком
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26.01.2021 16:42 Ответить
********
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26.01.2021 20:38 Ответить
))))
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26.01.2021 20:41 Ответить
Шархан мне нравится, а Буржуй так себе.
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26.01.2021 16:43 Ответить
Цуко... страна дегенератов.
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26.01.2021 16:43 Ответить
Придурки не переводятся. Ладно назвать ребенка Владлен, Октябрина и даже Ураюрвкос , но дать ребенку имя Зеленский .
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26.01.2021 16:44 Ответить
Даздраперма - вре конкуренции
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26.01.2021 16:47 Ответить
Какое отчество будет производным от имени Зеленский,- Зеленскеевич?
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26.01.2021 16:44 Ответить
В той среде, где растет тот маленький Зеленский до отчества еще дожить нужно.
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26.01.2021 17:28 Ответить
Зеленским я назвал порося. Такой же малый и наглый. Кнура Порошенко уже сожрали.
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26.01.2021 16:47 Ответить
Кастрировал?
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26.01.2021 17:02 Ответить
Лайк за шутку) я аж випав
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26.01.2021 17:19 Ответить
не бреши - кнура хіба що собаки зможуть їсти.
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26.01.2021 17:36 Ответить


Хіба, коли дуже голодні.
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26.01.2021 22:00 Ответить
Янык? Буржуй? Ватна муйня якась
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26.01.2021 16:59 Ответить
Да, не перевелись еще дегенераты на украинской земле.
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26.01.2021 16:59 Ответить
Ну якщо люди так називають своїх дітей,то в них зовсім мізків немає.
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26.01.2021 17:02 Ответить
Половина імен - кошачі-собачі.
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26.01.2021 17:29 Ответить
Октавиан!!!???...Платон!!!???..называя так,родители даже не сообразили на будущее,что их дети с именами Октавиан, или хуже того- Платон, окажись они чрезмерно заурядными, будут причиной всеобщего посмешища...))
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26.01.2021 17:02 Ответить
Октавіан не дуже. А от Октавія добре звучить. Хоча це я мабуть що Сотню передивився)
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26.01.2021 17:21 Ответить
Угу. Гарно звучить. І жила дівчинка Октавія довго и щасливо зі своіми двома сестрами - Фабіею та Суперб.
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26.01.2021 17:36 Ответить
Угу..И их молочный брат Ети..твою мать.
Д'Артаньян, Зеленський, Імперія, Шанель, - у Мін'юсті назвали самі незвичайні імена, які давали дітям у 2020 році - Цензор.НЕТ 7031
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26.01.2021 20:47 Ответить
Цыгане наверное Зеленским назвали. Они и Януковичем называли. В надежде на материальную помощь наверное. И думаю, этим официальным именем никто ребенка не называет. Какая разница, что в паспорте написано. В реальности другим именем называют.
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26.01.2021 17:26 Ответить
Шанель Сергійовна Потапенко.
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26.01.2021 17:28 Ответить
Шанель Васевна *********
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26.01.2021 20:35 Ответить
- Дорогой, как мы назовем сына?
- Людовик!
- А почему Людовик?
- Та потому что бл#%@ четырнадцатый!
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26.01.2021 17:35 Ответить
Я кота називаю Генріх (за версією дружини Черниш) - голубів великий майстер ловити.
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26.01.2021 17:38 Ответить
А у нас кот- Мойша, а сестра его Циля.
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26.01.2021 18:59 Ответить
Из за хорошей рождаемости, смотрю дебилов меньше не становится
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26.01.2021 17:38 Ответить
Моя невістка назвал сина так, шоб мало в кого. І згідно святців. ТОді дивлюся - вже дуже поширене імя із приведеного в статті списку поширених. От тобі і намагання бути оригінальним
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26.01.2021 17:41 Ответить
Д'Артаньян, Зеленський, Імперія, Шанель, - у Мін'юсті назвали самі незвичайні імена, які давали дітям у 2020 році - Цензор.НЕТ 3288
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26.01.2021 18:04 Ответить
Заявление в Загс-"Я, Иван Го..но желаю сменить свое имя на Эдуард!"
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26.01.2021 21:00 Ответить
Дав Бог дітей, а розуму - не дав...
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26.01.2021 21:56 Ответить
Именно АпАлон ?С каких пор АпОлон стал АпАлоном?
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27.01.2021 00:29 Ответить
 
 