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Стефанчук о том, если граждане через референдум отменят хороший закон: "Это вопрос ответственности народа Украины"

Стефанчук о том, если граждане через референдум отменят хороший закон:

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук считает, что если украинцы через референдум решат отменить хороший законопроект, то это будет их ответственность.

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Это элемент народного вето (возможность отменять закон через референдум. - Ред.). Если народ видит, что закон принят неправильно... Если бы такой механизм был, когда голосовались законы 16 января, и народ имел бы законную возможность отменить эти законы, я молчу, что они приняты  неконституционным способом, то, я думаю, что нам бы удалось избежать очень многих жертв. Поэтому наша задача правовыми механизмами дать возможность исправлять ошибки парламента", - отметил первый вице-спикер.

На замечание о том, что таким образом люди могут и хорошие законопроекты отменить, Стефанчук сказал:  "Это вопрос ответственности народа Украины. Это очень важный момент. Потому что референдум - это не только право. Это большая обязанность. Понятно, что мы вставили в законопроект большое количество предохранителей, что не могут быть предметом референдума вопросы, нарушающие права граждан Украины, Конституции, которые нарушают Европейскую конвенцию по защите прав человека и основных свобод. Мы поставили эти предохранители в законе", - объяснил Стефанчук.

Читайте: Законопроект о референдуме позволит отменять любые законы без участия Рады, - нардеп "Голоса" Рахманин

Автор: 

закон (3175) референдум (1504) Стефанчук Руслан (647)


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Топ комментарии
+40
Повторюсь. Немного истории.

Можно совкам типа Стефанчука хоть 1000 раз рассказывать основы политологии или приводить примеры из истории. Например, что Гитлер все свои людоедские законы принимал тоже на референдумах, как хотят эти зебилы (типа вершина прямого народовластия) и получал при этом почти 100% поддержку населения. Совки умные книги не читают, они в красивые лозунги верят. А если завтра объявить референдум об отмене всех налогов или о бесплатном газе или о зарплате по 100000 баксов -- я думаю 73% будет ЗА. И только 25% вменяемых будут пытаться что-то объяснить, но кто же их будет слушать?
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26.01.2021 16:49
+31
Ты на этой должности - наглядное свидетельство степени ответственности народа
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26.01.2021 16:45
+20
А зелупень вирішила зняти з себе будь-яку відповідальність за будь-що. Тепер винуватим у всіх бідах буде "мудрий нарід".
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26.01.2021 16:53
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Ти хороша товста скотина...
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26.01.2021 18:05 Ответить
ОТ СЦУКИ!
Вони знимають з себе усю відповідальність
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26.01.2021 18:11 Ответить
Какая глубокая мысль!
Слышь, жиртрест, а как наш нарид проголосует по поводу "Вы за то, чтобы отменить все налоги, повысить зарплаты учителям и медикам и чтоб газ был бесплатно?"
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26.01.2021 18:17 Ответить
Сьогодні під фундамент держави Україна слуги ***** підклали кілька тон динаміту - залишилось ще вставити детонатор і Україні кінець!!!
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26.01.2021 18:21 Ответить
Понравилось крутить баранами!
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26.01.2021 18:40 Ответить
большинство недалеких голосуют за гречку. значить за каких то 10-15 тис тонн гречки а это 2-3 миллиарда баксов. можно купить например пожизненное президентство и передачу этой должности родственникам. или сделать федерализацию. неужели заинтересованные не найдут такую мелочь. я понимаю что сегодня ВР проголосовала то что требовали сепары.
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26.01.2021 18:40 Ответить
ДУРАК, ОЙ ДУРАК. Так украинский народ и выбрал таких дураков как ты, всю эту продажную свору "слуга народа-опзж- батькивщина"!
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26.01.2021 19:26 Ответить
Стеванчук не идиот а манипулятор
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26.01.2021 20:28 Ответить
а якщо громадяни вас зелених недоумків на вила посядять
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26.01.2021 21:44 Ответить
Слова безвідповідального, підлого та хитрого паскуди.
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26.01.2021 22:09 Ответить
стефанчук сожрал корявченкова
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26.01.2021 22:12 Ответить
Балаган, блін...
Народ не може відповідати за закони, в яких ніц не розуміє.
Для чого влаштовувати цирк в країні ?
На палю тих козлів зеленкуватних !
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26.01.2021 22:14 Ответить
Тепер олігархи при допомозі телезомбатора можуть прийняти закон, що Земля розміщана на трьох китах.
Повний демократизець...
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26.01.2021 22:33 Ответить
Цікаво, депутати, що приймають закони у неконституційний спосіб не змоуть проігнорувати результати референдума чи черговий президент, що покладе болт на конституцію та закони?
Ви це серйозно?
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27.01.2021 01:01 Ответить
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