Стефанчук о том, если граждане через референдум отменят хороший закон: "Это вопрос ответственности народа Украины"

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук считает, что если украинцы через референдум решат отменить хороший законопроект, то это будет их ответственность.

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Это элемент народного вето (возможность отменять закон через референдум. - Ред.). Если народ видит, что закон принят неправильно... Если бы такой механизм был, когда голосовались законы 16 января, и народ имел бы законную возможность отменить эти законы, я молчу, что они приняты неконституционным способом, то, я думаю, что нам бы удалось избежать очень многих жертв. Поэтому наша задача правовыми механизмами дать возможность исправлять ошибки парламента", - отметил первый вице-спикер.

На замечание о том, что таким образом люди могут и хорошие законопроекты отменить, Стефанчук сказал: "Это вопрос ответственности народа Украины. Это очень важный момент. Потому что референдум - это не только право. Это большая обязанность. Понятно, что мы вставили в законопроект большое количество предохранителей, что не могут быть предметом референдума вопросы, нарушающие права граждан Украины, Конституции, которые нарушают Европейскую конвенцию по защите прав человека и основных свобод. Мы поставили эти предохранители в законе", - объяснил Стефанчук.

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