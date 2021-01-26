Стефанчук о том, если граждане через референдум отменят хороший закон: "Это вопрос ответственности народа Украины"
Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук считает, что если украинцы через референдум решат отменить хороший законопроект, то это будет их ответственность.
Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.
"Это элемент народного вето (возможность отменять закон через референдум. - Ред.). Если народ видит, что закон принят неправильно... Если бы такой механизм был, когда голосовались законы 16 января, и народ имел бы законную возможность отменить эти законы, я молчу, что они приняты неконституционным способом, то, я думаю, что нам бы удалось избежать очень многих жертв. Поэтому наша задача правовыми механизмами дать возможность исправлять ошибки парламента", - отметил первый вице-спикер.
На замечание о том, что таким образом люди могут и хорошие законопроекты отменить, Стефанчук сказал: "Это вопрос ответственности народа Украины. Это очень важный момент. Потому что референдум - это не только право. Это большая обязанность. Понятно, что мы вставили в законопроект большое количество предохранителей, что не могут быть предметом референдума вопросы, нарушающие права граждан Украины, Конституции, которые нарушают Европейскую конвенцию по защите прав человека и основных свобод. Мы поставили эти предохранители в законе", - объяснил Стефанчук.
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Вони знимають з себе усю відповідальність
Слышь, жиртрест, а как наш нарид проголосует по поводу "Вы за то, чтобы отменить все налоги, повысить зарплаты учителям и медикам и чтоб газ был бесплатно?"
Народ не може відповідати за закони, в яких ніц не розуміє.
Для чого влаштовувати цирк в країні ?
На палю тих козлів зеленкуватних !
Повний демократизець...
Ви це серйозно?