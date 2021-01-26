Меркель призвала к честному распределению вакцины от COVID: Богатые страны должны взять на себя основную финансовую нагрузку

Пандемия COVID-19, с одной стороны, показала уязвимость стран из-за их взаимозависимости, с другой - продемонстрировала необходимость именно совместных действий.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем выступлении 26 января на Давосском экономическом форуме, который в этом году проходит в виртуальном формате, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пришло время мультилатерализма. Мы должны найти быстрые многосторонние ответы на новые вызовы. Надо предотвратить региональный протекционизм", - сказала Меркель.

Она обратила внимание на то, что попытки некоторых стран отгородиться от мира и предотвратить распространение у себя вируса не помогли. В то же время пандемия показала взаимозависимость наций, их уязвимость от прерывания цепей поставок. По мнению немецкого канцлера, необходимо сделать эти цепи более надежными на будущее. При этом надо избегать изоляционизма, но продвигать справедливую торговлю.

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Меркель отметила, что богатые страны должны взять на себя основную финансовую нагрузку при закупке вакцины. Но в условиях, когда вакцина в дефиците, остро стоит вопрос не только денег, но и справедливого распределения препарата. Она выразила удовлетворение, что глобальная инициатива GAVI при поддержке Всемирного банка уже заключила первые контракты на приобретение вакцин для самых бедных стран.

Глава правительства ФРГ также сообщила, что Германия, где была сделана одна из первых вакцин против коронавируса - BioNTEch, неуклонно увеличивает расходы на научные разработки: сейчас доля этих расходов составляет 3,5% ВВП, цель - довести показатель до 3,8%.

"Пандемия оставила глубокие следы в наших экономиках, которые мы будет ощущать еще много лет", - констатировала Меркель. Она считает Давосский экономический форум хорошей платформой для поиска совместных ответов на "катастрофу века".