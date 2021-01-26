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Новости Коронавирус и карантин
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Меркель призвала к честному распределению вакцины от COVID: Богатые страны должны взять на себя основную финансовую нагрузку

Меркель призвала к честному распределению вакцины от COVID: Богатые страны должны взять на себя основную финансовую нагрузку

Пандемия COVID-19, с одной стороны, показала уязвимость стран из-за их взаимозависимости, с другой - продемонстрировала необходимость именно совместных действий.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем выступлении 26 января на Давосском экономическом форуме, который в этом году проходит в виртуальном формате, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пришло время мультилатерализма. Мы должны найти быстрые многосторонние ответы на новые вызовы. Надо предотвратить региональный протекционизм", - сказала Меркель.

Она обратила внимание на то, что попытки некоторых стран отгородиться от мира и предотвратить распространение у себя вируса не помогли. В то же время пандемия показала взаимозависимость наций, их уязвимость от прерывания цепей поставок. По мнению немецкого канцлера, необходимо сделать эти цепи более надежными на будущее. При этом надо избегать изоляционизма, но продвигать справедливую торговлю.

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Меркель отметила, что богатые страны должны взять на себя основную финансовую нагрузку при закупке вакцины. Но в условиях, когда вакцина в дефиците, остро стоит вопрос не только денег, но и справедливого распределения препарата. Она выразила удовлетворение, что глобальная инициатива GAVI при поддержке Всемирного банка уже заключила первые контракты на приобретение вакцин для самых бедных стран.

Глава правительства ФРГ также сообщила, что Германия, где была сделана одна из первых вакцин против коронавируса - BioNTEch, неуклонно увеличивает расходы на научные разработки: сейчас доля этих расходов составляет 3,5% ВВП, цель - довести показатель до 3,8%.

"Пандемия оставила глубокие следы в наших экономиках, которые мы будет ощущать еще много лет", - констатировала Меркель. Она считает Давосский экономический форум хорошей платформой для поиска совместных ответов на "катастрофу века".

Автор: 

вакцина (3814) Давос (391) карантин (16729) Меркель (2125) пандемия (113) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
И шо характерно, сама эта лошадь выступает везде без намордника . А вот бундасов всех поголовно заставила носить намордники везде и всегда. А посыл тут такой - "Покупайте немецкую вакцину, мы даже в долг вам ее дадим."
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26.01.2021 16:50
+1
Поправочка.не багаті країни.А середній клас з цих країн.Будуть збільшувати податки,щоб утримувати різних здоровенних буйволів.І Україна не бідна країна.В нас ресурсів в рази більше,ніж в тій же Німеччині.
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26.01.2021 16:59
+1
ресурс дебилов просто громадный! А дебилы не простые, а инициативные!
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26.01.2021 17:08
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А Украина к каким странам относится?
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26.01.2021 16:48 Ответить
Просто как показывает статистика - пандемийка сдувается и мы уже на пороге полной победы!!!! Максим Степанов нас ниабманит!!!
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26.01.2021 16:52 Ответить
И шо характерно, сама эта лошадь выступает везде без намордника . А вот бундасов всех поголовно заставила носить намордники везде и всегда. А посыл тут такой - "Покупайте немецкую вакцину, мы даже в долг вам ее дадим."
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26.01.2021 16:50 Ответить
шось я вашого Путлера також у масці не бачив.
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26.01.2021 16:53 Ответить
Твой путлер тебя ночью на стайне вместе с цапом делал, так что отвали и дыши через тряпочку.
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26.01.2021 16:55 Ответить
Она, конечно, не лошадь. Вполне грамотный и сдержанный политик. Особенно для женщины. Но бабок они решили нарубить нехило. А раньше все смеялись над "налогом на воздух". Так пожалуйста- с маской налог на воздух относительно небольшой(но платить всё равно нужно). Хочешь без маски- плати налог на воздух уже большой(в виде штрафа). А так, пожалуйста- ходите, дышите...
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26.01.2021 16:59 Ответить
Дякуємо, пані Меркель, але якщо ви нашій владі дасте вакцину безкоштовно, вони усе одно її будуть продавати людям втридорога.
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26.01.2021 16:52 Ответить
в .опу поцелуй эту гниду КГБ-ную...
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26.01.2021 16:59 Ответить
Поправочка.не багаті країни.А середній клас з цих країн.Будуть збільшувати податки,щоб утримувати різних здоровенних буйволів.І Україна не бідна країна.В нас ресурсів в рази більше,ніж в тій же Німеччині.
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26.01.2021 16:59 Ответить
ресурс дебилов просто громадный! А дебилы не простые, а инициативные!
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26.01.2021 17:08 Ответить
Мадам Меркель а вы это чего это нашего гаранта вчера продинамили?
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26.01.2021 17:04 Ответить
ему и зам зам министра какого нибудь хватит
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26.01.2021 17:22 Ответить
 
 