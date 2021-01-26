РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5029 посетителей онлайн
Новости Местные выборы-2020
1 599 4

Кандидата в депутаты Киевсовета будут судить за организацию "сетки" подкупа избирателей, - прокуратура

В Шевченковский районный суд Киева направлено обвинительное заключение в отношении кандидата в депутаты Киевского городского совета и члена его штаба, уличенных в организации "сетки" подкупа избирателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

По данным следствия, указанные лица во время местных выборов, которые состоялись 25 октября 2020г, предлагали гражданам вознаграждение - 1 тыс. грн за один отданный за определенного кандидата голос. Согласно договоренностям, 500 грн избиратель должен был получить до голосования, и столько же после подтверждения об отданном голосе.

Кандидата в депутаты и члена его штаба, который выступал посредником, разоблачили при передаче части денежных средств для дальнейшего подкупа избирателей.

Правонарушения, предусмотренные ч.4 ст.160 УК Украины (подкуп избирателей), разоблачены прокурорами совместно с оперативными сотрудниками Нацполиции Украины.

Сейчас обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

За совершенное обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Также смотрите: В Броварах партия "За майбутнє" занималась подкупом избирателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кандидата в депутаты Киевсовета будут судить за организацию сетки подкупа избирателей, - прокуратура 01
Кандидата в депутаты Киевсовета будут судить за организацию сетки подкупа избирателей, - прокуратура 02

Автор: 

Киев (25466) местные выборы (2752) подкуп (600) прокуратура (5003)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кандидата в депутаты Киевсовета будут судить за организацию "сетки" подкупа избирателей, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9630
показать весь комментарий
26.01.2021 16:54 Ответить
Вот эти микро%, если мы так выйдем на выборы, решат судьбу Украины: Мордор или цивилизация.Кандидата в депутаты Киевсовета будут судить за организацию "сетки" подкупа избирателей, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8462
показать весь комментарий
26.01.2021 16:59 Ответить
Я так понял он не выиграл выборы раз судят )))
показать весь комментарий
26.01.2021 17:36 Ответить
судячи з всього, це був "https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm056pid102=2pf7691=2pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html#351 Дзьоба Тарас Ігорович, 31.10.1989р.н.. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", ТОВ "ГРАФІТ ГРУП", Директор з розвитку бізнесу , місце проживання: м. Київ, судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня". Бо саме він мав 12-те місце в списку, але не пройшов, https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=30pid102=2pf7691=2pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html при 12-ти прохідних від партії .
показать весь комментарий
26.01.2021 20:05 Ответить
 
 