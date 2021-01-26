Кандидата в депутаты Киевсовета будут судить за организацию "сетки" подкупа избирателей, - прокуратура
В Шевченковский районный суд Киева направлено обвинительное заключение в отношении кандидата в депутаты Киевского городского совета и члена его штаба, уличенных в организации "сетки" подкупа избирателей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
По данным следствия, указанные лица во время местных выборов, которые состоялись 25 октября 2020г, предлагали гражданам вознаграждение - 1 тыс. грн за один отданный за определенного кандидата голос. Согласно договоренностям, 500 грн избиратель должен был получить до голосования, и столько же после подтверждения об отданном голосе.
Кандидата в депутаты и члена его штаба, который выступал посредником, разоблачили при передаче части денежных средств для дальнейшего подкупа избирателей.
Правонарушения, предусмотренные ч.4 ст.160 УК Украины (подкуп избирателей), разоблачены прокурорами совместно с оперативными сотрудниками Нацполиции Украины.
Сейчас обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу.
За совершенное обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.
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