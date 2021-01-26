Надеюсь, в этом году у нас будет не меньше десяти представителей в регионах, - языковой омбудсмен Креминь

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь надеется, что в этом году начнут работу десять региональных представителей его офиса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом языковой омбудсмен сказал в интервью Радио Свобода.

"Нас чуть больше 30 человек работает в секретариате. Возможно, нас будет больше: мы хотим иметь региональных представителей. Надеемся, что к концу 2021 года у нас будет не менее 10 таких представителей в разных регионах Украины. Скажем, на западе, на востоке. Сейчас у нас есть три представителя, но они отвечают исключительно за свои сферы: кто-то отвечает за взаимодействие с правоохранительными органами, кто-то - с учебными заведениями, кто-то - с учреждениями государственной власти и местного самоуправления", - сказал Креминь.

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Он уточнил, что среди 33 сотрудников возглавляемого им офиса есть и юристы, и бухгалтеры.

"Конечно, самое большое наше управление - по работе с обращениями граждан", - отметил языковой омбудсмен.

Как сообщалось, 8 июля 2020 года Кабинет Министров назначил бывшего руководителя Николаевского областного совета, депутата Верховной Рады восьмого созыва от "Народного фронта" Тараса Креминя языковым омбудсменом. До него эту должность занимал заведующая кафедрой журналистики Николаевского Черноморского национального университета имени Петра Могилы Татьяна Монахова. Должность языкового омбудсмена предусмотрена Законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года. С 16 января 2021 года действует статья 30-я закона, по которой вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык. По просьбе клиента могут обслужить также на другом языке, приемлемом для обеих сторон.