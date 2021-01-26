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Новости Языковой вопрос
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Надеюсь, в этом году у нас будет не меньше десяти представителей в регионах, - языковой омбудсмен Креминь

Надеюсь, в этом году у нас будет не меньше десяти представителей в регионах, - языковой омбудсмен Креминь

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь надеется, что в этом году начнут работу десять региональных представителей его офиса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом языковой омбудсмен сказал в интервью Радио Свобода.

"Нас чуть больше 30 человек работает в секретариате. Возможно, нас будет больше: мы хотим иметь региональных представителей. Надеемся, что к концу 2021 года у нас будет не менее 10 таких представителей в разных регионах Украины. Скажем, на западе, на востоке. Сейчас у нас есть три представителя, но они отвечают исключительно за свои сферы: кто-то отвечает за взаимодействие с правоохранительными органами, кто-то - с учебными заведениями, кто-то - с учреждениями государственной власти и местного самоуправления", - сказал Креминь.

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Он уточнил, что среди 33 сотрудников возглавляемого им офиса есть и юристы, и бухгалтеры.

"Конечно, самое большое наше управление - по работе с обращениями граждан", - отметил языковой омбудсмен.

Как сообщалось, 8 июля 2020 года Кабинет Министров назначил бывшего руководителя Николаевского областного совета, депутата Верховной Рады восьмого созыва от "Народного фронта" Тараса Креминя языковым омбудсменом. До него эту должность занимал заведующая кафедрой журналистики Николаевского Черноморского национального университета имени Петра Могилы Татьяна Монахова. Должность языкового омбудсмена предусмотрена Законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года. С 16 января 2021 года действует статья 30-я закона, по которой вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык. По просьбе клиента могут обслужить также на другом языке, приемлемом для обеих сторон.

Автор: 

украинский язык (1189) язык (3776) Креминь Тарас (130)


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Топ комментарии
+1
На ровном месте должности придумывают, наверное еще и с минимальными окладами.
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26.01.2021 17:00
+1
Та ты ш! Русскоязычных как раз все устраивало,так что башлять должны украіномовні,причем не все,а гиперактивные.
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26.01.2021 17:18
+1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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26.01.2021 17:46
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На ровном месте должности придумывают, наверное еще и с минимальными окладами.
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26.01.2021 17:00 Ответить
Фінансувати ці посади зобов'язані російськомовні, бо саме через ним виникла ця проблема.
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26.01.2021 17:09 Ответить
Та ты ш! Русскоязычных как раз все устраивало,так что башлять должны украіномовні,причем не все,а гиперактивные.
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26.01.2021 17:18 Ответить
русскаязичьний? какова праісхаждєнія?
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26.01.2021 17:27 Ответить
- Вы жалкая, ничтожная личность, - заявил Паниковский, с отвращением глядя на собеседника. - А вы калека, - заметил Балаганов. - Сейчас я начальник.(с)
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26.01.2021 18:54 Ответить
Класика.
Надеюсь, в этом году у нас будет не меньше десяти представителей в регионах, - языковой омбудсмен Креминь - Цензор.НЕТ 4597
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26.01.2021 17:06 Ответить
Та, хоть 20!
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26.01.2021 17:13 Ответить
З сёгоднишнёго дня почынаю спилкуватыся выключно украйинською.
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26.01.2021 17:22 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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26.01.2021 17:46 Ответить
Яка зарплата у такого повіреного (представника)?
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26.01.2021 17:47 Ответить
Разобщение - это технология.

На ней очень удобно зарабатывать баллы, получать поддержку, проходить в парламент, сидеть там безвылазно. Особенно, в Украине.
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26.01.2021 18:27 Ответить
Ти разабщьонний?
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26.01.2021 18:42 Ответить
Штаты дармоедов растут непомерно к сборам налогов от ЧЕСТНЫХ граждан !!!
Пора сокращать расходы !!!
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27.01.2021 06:05 Ответить
 
 