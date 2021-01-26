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Юриста одной из крупнейших украинских компаний-провайдеров будут судить за госизмену, - Офис Генпрокурора

Юриста одной из крупнейших украинских компаний-провайдеров будут судить за госизмену, - Офис Генпрокурора

В суд направлено обвинительное заключение в отношении юриста одной из крупнейших украинских холдинговых компаний-провайдеров по факту государственной измены, совершенной по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, владелец украинской компании, которая предоставляет спектр IT-услуг для крупных корпоративных клиентов, государственных структур, провайдеров и операторов телекоммуникаций, малого и среднего бизнеса и физических лиц, по предварительному сговору с юристом указанной компании и при пособничестве гражданина РФ подключили телекоммуникационные сети указанного юридического лица к Системе оперативно-розыскных мероприятий. Эта система осуществляет мониторинг и хранения конфиденциальных данных пользователей в сети Интернет на территории полуострова Крым в интересах ФСБ страны-оккупанта.

Отмечается, что размещение указанного оборудования для проведения оперативно-розыскных мероприятий и сохранения на нем информации предоставляет подразделениям ФСБ РФ доступ к содержанию общения абонентов, находящихся на временно оккупированной территории Крыми и сведения об их местонахождении.

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"Данная информация используется спецслужбами для выявления и преследования лиц, которые не согласны с изменением границ территории Украины и оккупацией Крыма, а также для противодействия законной деятельности правоохранительных и других государственных органов на территории Украины", - отметили в ОГП.

Кроме того, IT-компания предоставила доступ к сети аппаратно-программному комплексу "Ревизор", предназначенному для блокировки доступа к информационным ресурсам, контента и сайтов в сети Интернет, перечень которых определен "Роскомнадзором", в том числе к официальным государственным информационным ресурсам Украины.

"Также указанные действия способствовали блокированию на территории полуострова Крым возможности получения гражданами Украины объективной информации о ситуации в Украине и сведений, которые необходимы для защиты их прав и свобод в условиях оккупации", - добавили в Офисе Генпрокурора.

Материалы по владельцу компании, который предоставлял иностранной организации помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, выделены в отдельное производство, досудебное расследование приостановлено в связи с розыском подозреваемого. Обвинительный акт в отношении еще одного соучастника направлен в суд в июне 2020 года.

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Автор: 

юрист (93) государственная измена (1530) Офис Генпрокурора (2453)


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Топ комментарии
+25
Пів-України нашпиговано рашинськими іудами.
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26.01.2021 17:17
+20
У нас мертвечук с вилкулами гуляют, куда уж тому юристу...
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26.01.2021 17:19
+9
Чому імена волонтерів та учасників збройної боротьби з ворогом публікують а зрадників, колаборантів та відвертих ворогів України приховують? ХТО ЦЕ ЗРОБИВ? І фото мордочок, будь ласка. Країна має знати своїх ворогів в обличчя!
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26.01.2021 17:35
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Пів-України нашпиговано рашинськими іудами.
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26.01.2021 17:17 Ответить
По ходу его конкуренты по рашистскому корыту и слили.
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26.01.2021 17:20 Ответить
Wnet має в Криму свою мережу
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26.01.2021 19:23 Ответить
У нас мертвечук с вилкулами гуляют, куда уж тому юристу...
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26.01.2021 17:19 Ответить
Водкафон?
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26.01.2021 17:22 Ответить
Та хіба тільки водкаХВон? Такий собі білайн ще до 2014 купив київстар. Бренд київстар залишив, а насправді це білайн кацапсячий. От так... Тільки Лайф турецький. А українського нема ніхера. Щоб ви знали...
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26.01.2021 19:07 Ответить
підім'яли під себе зв'язок, підминають енергетику та металургію і невдовзі візьмуться за атомну енергетику та залізницю
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27.01.2021 00:53 Ответить
По данным следствия, владелец украинской компании, которая предоставляет спектр IT-услуг для крупных корпоративных клиентов, государственных структур, провайдеров и операторов телекоммуникаций, малого и среднего бизнеса и физических лиц, по предварительному сговору с юристом указанной компании и при пособничестве гражданина, чуть что виноват юрист, который выкрутится, а владелец что, отпетляет?
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26.01.2021 17:23 Ответить
Укртелеком?
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26.01.2021 17:23 Ответить
Оце тільки й залишився і той ахмєткін.
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26.01.2021 19:08 Ответить
Кацап?
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26.01.2021 19:08 Ответить
В Беларуси таракан высшие награды даёт, за мордоровские группы. А за людей которые, даёт до 8-ми лет.
Действуйте ребята, кто связан с Зелей и его прислужниками ватными, все они предатели Украины.
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26.01.2021 17:28 Ответить
Ермак их назначит в ОП специалистами по коммуникационным технологиям, будут его начальству в ФСБ донесения отправлять через африканские серверы, опыт богатый имеется, такие кадры сейчас на вес золота.
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26.01.2021 17:31 Ответить
Так и думал, что карту неправильную нарисовал
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26.01.2021 17:31 Ответить
Чому імена волонтерів та учасників збройної боротьби з ворогом публікують а зрадників, колаборантів та відвертих ворогів України приховують? ХТО ЦЕ ЗРОБИВ? І фото мордочок, будь ласка. Країна має знати своїх ворогів в обличчя!
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26.01.2021 17:35 Ответить
колаборанти - це друзі , вороги - колабораціоністи . Через Вас і подібних до Вас цивілізований світ не надає Україні озброєння , бо стрибаєте не на ворогів , а на колаборантів .
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26.01.2021 17:57 Ответить
А що нам хтось має надавати зброю? Країні яка має власне виробництво літаків, танків, розвинуту військову промисловість і наукову базу? Може ще й повбивати кацапів за нас мають "бо ми того варті"? Ми знаємо імена волонтерів та вояк звинувачених владою в злочинах яких вони не скоювали а зловлених на гарячому злочинців Ви, виходить, захищаєте, а мене звинувачуєте в тому "що нам не дають". Якась ту нездорова інфантильність...
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26.01.2021 18:30 Ответить
То довбойоб, не звертайте уваги.
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26.01.2021 19:03 Ответить
Дадут 5 лет. Условно.
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26.01.2021 18:17 Ответить
А може це тільки початок?Весна іде і таке інше.
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26.01.2021 19:19 Ответить
не знаю о чем речь, но понятно, что венедиктова (100% свой генпрокурор) сажает кого попало
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26.01.2021 22:10 Ответить
ну нихсе нах... и шо дальше и как щас жить
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27.01.2021 01:43 Ответить
а при чому тут юрист, де власник та директор який підписував договір. справа виділена в окреме провадження. Знову через міцну павутину українського правосуддя летять джмелі, не залишають шансів павуку на здобич, це лікування голодом, або як казав один із теоретиків та практиків корупції Тупицький, буде "сидіти на подсосі".
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27.01.2021 11:44 Ответить
 
 