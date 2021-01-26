Через два дня после инаугурации в США в Украине открыли еще два уголовных дела против Байдена и Порошенко, - адвокат Головань

Через два дня после инаугурации президента США были открыты новые производства по пятого Президента Петра Порошенко и новоизбранного президента США Джо Байдена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил адвокат Порошенко Игорь Головань.

"20 января этого года украинцы вместе с целым миром смотрели инаугурацию нового президента Соединенных Штатов Байдена. Смотрели с большими надеждами на углубление сотрудничества нашей страны со стратегическим союзником. Поскольку во время каденции пятого Президента Украины Порошенко и тогдашнего вице-президента США Байдена это сотрудничество было очень положительным и полезным для нас", - напомнил Головань.

"С определенной радостью - как мы теперь видим, лицемерной, смотрели на эту инаугурацию и в Офисе действующего президента Зеленского. Почему я говорю "лицемерной"? Потому что уже 22 января, через 2 дня после инаугурации президента Соединенных Штатов было зарегистрировано два новых уголовных производства, касающихся якобы вмешательства в деятельность бывшего Генерального прокурора Украины Шокина со стороны пятого Президента Украины Порошенко и нынешнего президента Соединенных Штатов Байдена", - добавил правозащитник.

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"Кто же исполнители этой провокации? А исполнители все те же. Признанный международным сообществом агент государства-агрессора Деркач, Печерский суд и действующая украинская власть, которой манипулируют агенты государства-агрессора", - отметил Головань.

"То есть опять пытаются разрушить такого рода провокациями стратегическое партнерство между Украиной и США", - подытожил адвокат.

Как известно, 20 мая 2020 во время пресс-конференции президент Зеленский публично прокомментировал так называемые "пленки Деркача", заявив, что Генпрокурор Ирина Венедиктова уже открыла производство. Он отметил, что правоохранительные органы должны реагировать на информацию из этих аудиозаписей.

"О Порошенко и Байдене, да, я слышал, я прокомментирую. Думаю, это не последний звонок, который увидят украинцы. Реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы. Генеральный прокурор Украины еще вчера зарегистрировала уголовное производство по заявлению депутата Деркача, будут расследовать", - сказал тогда Зеленский.

20 января 2021 в Офисе Президента сообщили, что Зеленский и Ермак смотрели трансляцию инаугурации Джо Байдена вместе с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

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