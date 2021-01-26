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Через два дня после инаугурации в США в Украине открыли еще два уголовных дела против Байдена и Порошенко, - адвокат Головань

Через два дня после инаугурации в США в Украине открыли еще два уголовных дела против Байдена и Порошенко, - адвокат Головань

Через два дня после инаугурации президента США были открыты новые производства по пятого Президента Петра Порошенко и новоизбранного президента США Джо Байдена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил адвокат Порошенко Игорь Головань.

"20 января этого года украинцы вместе с целым миром смотрели инаугурацию нового президента Соединенных Штатов Байдена. Смотрели с большими надеждами на углубление сотрудничества нашей страны со стратегическим союзником. Поскольку во время каденции пятого Президента Украины Порошенко и тогдашнего вице-президента США Байдена это сотрудничество было очень положительным и полезным для нас", - напомнил Головань.

"С определенной радостью - как мы теперь видим, лицемерной, смотрели на эту инаугурацию и в Офисе действующего президента Зеленского. Почему я говорю "лицемерной"? Потому что уже 22 января, через 2 дня после инаугурации президента Соединенных Штатов было зарегистрировано два новых уголовных производства, касающихся якобы вмешательства в деятельность бывшего Генерального прокурора Украины Шокина со стороны пятого Президента Украины Порошенко и нынешнего президента Соединенных Штатов Байдена", - добавил правозащитник.

Также читайте: Офис Генпрокурора не видит оснований для расследования деятельности нардепа Деркача, - адвокаты Новиков и Головань

"Кто же исполнители этой провокации? А исполнители все те же. Признанный международным сообществом агент государства-агрессора Деркач, Печерский суд и действующая украинская власть, которой манипулируют агенты государства-агрессора", - отметил Головань.

"То есть опять пытаются разрушить такого рода провокациями стратегическое партнерство между Украиной и США", - подытожил адвокат.

Как известно, 20 мая 2020 во время пресс-конференции президент Зеленский публично прокомментировал так называемые "пленки Деркача", заявив, что Генпрокурор Ирина Венедиктова уже открыла производство. Он отметил, что правоохранительные органы должны реагировать на информацию из этих аудиозаписей.

"О Порошенко и Байдене, да, я слышал, я прокомментирую. Думаю, это не последний звонок, который увидят украинцы. Реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы. Генеральный прокурор Украины еще вчера зарегистрировала уголовное производство по заявлению депутата Деркача, будут расследовать", - сказал тогда Зеленский.

20 января 2021 в Офисе Президента сообщили, что Зеленский и Ермак смотрели трансляцию инаугурации Джо Байдена вместе с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

Также читайте: Печерский суд продлил на год расследование против Порошенко за организацию контрнаступления на Донбассе в 2014 году, - адвокат Головань

Автор: 

Байден (2785) Зеленский (20185) Порошенко (19584) США (26313) Головань Игорь (113)


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Топ комментарии
+54
Через два дня после инаугурации в США в Украине открыли еще два уголовных дела против Байдена и Порошенко, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 4334
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26.01.2021 17:28
+46
та ні, цілеспрямовані провокатори ворожої держави.
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26.01.2021 17:32
+38
Дебіли, сер...
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26.01.2021 17:26
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ТВАРИ
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26.01.2021 19:07 Ответить
до шмарклi також долетить...

а монА я уже не буду ************?



Через два дні після інавгурації в США в Україні відкрили ще дві кримінальні справи проти Байдена і Порошенка, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 7351
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26.01.2021 19:08 Ответить
Низзяяя! Баба яга против!
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26.01.2021 19:18 Ответить
Шо б там не було, а при Порошенку ці покидьки сиділи і носа боялись висунути. Хто в Україні, а більшість цих гнид сиділи за кордоном. Тільки при бубочці вся ця погань повилазила.
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26.01.2021 19:13 Ответить
Зеленський затрусивсь, бо Байден усуне його . Зеленський став ворогом через справу по Бурісмі , де -амішаний син Байдена. Коломойський та Зе дають сигнал Байдену-не чіпай нас, бо ми відкриєм таку інфу, що буде нова бурісма гейт.
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26.01.2021 19:16 Ответить
У зебени навязчивая идея - посадить Порошенка любой ценой. Хе-хе.🙂
Два года сажают.
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26.01.2021 19:16 Ответить
Парашенка такий самий олігарх ,паразитуючий на тілі України , як і Іхтамнєтов ,Каломокша ,Пянчук і їм подібні,Не більше не менше. Янілох гідний продовжувач його справ! Все інше від лукавого !😇
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26.01.2021 19:26 Ответить
Порошенко не повзав на колинах перед ******, а добивался санкций! и каждый раз привозил кучу денег в страну. При Порошенко ОПЗЖ морду вверх неподнимали, и сепары по Киеву как сейчас не ходили. такого дурдома небыло. А это Зеленое чмло пришло на все готовое и методично деребанит страну и ее население.
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27.01.2021 15:24 Ответить
Сподівання українських прихильників байдена що "він прийде і порядок наведе" в Україні виглядають смішно. Він буде потужно критикувати українську владу. Як обсє, як пасє, як макрон, як меркель. Інколи підкине 50 млн. ( а мексиці з гватемалою та гондурасом 4 млрд. ) Але на тому і все.
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26.01.2021 19:27 Ответить
То Петя не піднімав тарифи в угоду Байдену? Мабуть набрехали люди.
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26.01.2021 19:33 Ответить
Пепа паразитуючий олігарх ,піднімав на свою користь,а до чого Байдена приплели ?😆
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26.01.2021 19:36 Ответить
Заспокойся, зелебобік, тепер стало краще. Радуйся, ваша взяла. А Петю згадуватимеш, як солодкий сон.
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27.01.2021 09:44 Ответить
Дальше больше!
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26.01.2021 19:40 Ответить
Коломойский мстит Америке и показывает что Зеля, это его тень
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26.01.2021 19:53 Ответить
Опарыш 💩Каломой ухезался , но смеётся тот , кто смеётся последним
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26.01.2021 20:03 Ответить
Байден вам все это припомнит. Бессмертные штоле?
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26.01.2021 21:36 Ответить
Этому чучелу мало того,что оно дразнит украинцев,ему захотелось подразнить американцев,будут они терпилами как мы.А рашу с...ка,боится д..чить.Может оно собралось в геленджике с путиным жить?
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26.01.2021 21:53 Ответить
там і сцена с шестом для зебільонка
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26.01.2021 22:07 Ответить
просто уе бите егго
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26.01.2021 22:08 Ответить
Термосок Гідрантович Сцикунок якось швидко забуло, як вонО в соплях і слюнях вибачалося перед Рамзаном Кадировим. Бекаючи і мекаючи перед відеокамерою, коли запилювали відосік. ПС. До речі, чому виборці бубенчіка і команди ЗЕ тягнуть ризину зі збором 5млд. дол. для викупу банку для головного спонсора клоуна Зелінського.? Сума не критична. По 850--900 дол. на кожного любителя "приколіста", який тепер приймає спереду і заду в усі дірочки....
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26.01.2021 23:06 Ответить
Скоро санкції будуть накладені на все зелене кодло.
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27.01.2021 00:11 Ответить
шокина...???????????????????- этой гнилой мрази..????????????- и вона ще жива, эта Гнида??????
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27.01.2021 01:45 Ответить
Увы, тепловизор подвёл.
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27.01.2021 06:57 Ответить
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27.01.2021 07:43 Ответить
Пилите, Шура, пилите - сук, на котором сидите.
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27.01.2021 06:55 Ответить
жаль, фамилию "судьи" не назвали, впрочем, он и так понимает, что уже стал следующим в очереди на персональные санкции
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27.01.2021 07:44 Ответить
Дядя Сем бачить усе.
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27.01.2021 09:49 Ответить
Коломойка має свого 100відсоткового ГАРАНТА!!!, а наша Україна продається покидьками "неруськими"!!!
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27.01.2021 13:53 Ответить
А Байдену вже надіслали повідомлення про відкриття проти нього кримінальних справ?
І чи повідомили йому, що це одне з передвиборчих гасел ЗЕзюдента?

Через два дні після інавгурації в США в Україні відкрили ще дві кримінальні справи проти Байдена і Порошенка, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 1261
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27.01.2021 15:53 Ответить
Антиукраїнська політика антиукраїнської кодли. Але я впевнений, що в США прекрасно розуміють, що відбувається, і вони не дивлячись ні на що не залишать Україну без допомоги
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27.01.2021 17:03 Ответить
Ай, Моська!.......Знать она сильна... Что лает на слона...
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27.01.2021 17:51 Ответить
Зе-дурачок окружил себя шоблой, которая его же и подставляет.
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28.01.2021 12:10 Ответить
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