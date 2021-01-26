Количество выдаваемых в ОРДЛО паспортов РФ растет каждый год, там делают свой выбор, какая реинтеграция? - Гриценко
Экс-глава Минобороны Анатолий Гриценко призывает избавиться от иллюзий реинтеграции оккупированных РФ территорий на Донбассе.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Гриценко привел приблизительные цифры выданных в ОРДЛО российских паспортов: 2017 - 85 000, 2018 - 83 000, 2019 - 299 000, 2020 - 410 000.
"Бывшие наши с вами соотечественники ускоренными темпами присягают агрессору Путину, меняют украинские паспорта на российские, по официальным данным МВД Раши, уже по 300 000, 400+ тысяч в год. А у нас кто-то предлагает им еще льготы, в дополнение к пенсиям и соцвыплат за счет наших с вами налогов и за счет недоплаты нашим пенсионерам? У этой коллаборантской ваты и без того "картина маслом", с их царем Путиным и "русским миром" в головах. Которая реинтеграция?" - пишет Гриценко.
По его мнению, реинтеграция "добьет и без того слабую страну".
"Каждый делает свой выбор. Вата свой сделала, что же Раша - так Раша. От иллюзии "Донбасс кормит Украину" мы уже избавились? Так избавимся же и от иллюзии реинтеграции ватно-путинского ОРДЛО. Чем быстрее, тем лучше", - резюмирует он.
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А вы еще дольше сопли жуйте, в перемирия играйтесь и пуйлу в глаза заглядывайте. Глядишь через 3-4 года там 99% будут иметь гражданство *********.
Пенсия пенсионерам начисляется не за счет налогов, а за труд, который они вложили- кто в жд, кто в строительство, кто в образование итд.
Вас сосед кормит? Нет вы сами себе зарабатываете.. Так и все пенсионеры- они свою пенсию заработали.И не важно где они сейчас- в Донбассе, в Канаде или в Израиле.
или, пока солидарная система, предприятия ордло обязаны делать отчисления в пенсионный фонд украины...
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Зєлю геть. Дострокові.
У них из собственности только дом где живут, у большей части да одежда в которой на работу ходят. Жить то как-то надо? А те хибарки которые еще при порохе построили для переселенцев уже не актуальны. Вы вообще ничего не сделали для их поддержки.
25.01.21 19:03 https://censor.net/ru/news/3243970/164_tys_grajdan_ukrainy_projivayuschih_na_podkontrolnoyi_territorii_poluchili_pasporta_rf_pravozaschitnikiэто за все время!!!
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то выходит эта статья где 500тыщ ежегодно.
блин данные РФ дает по всей Украине эти 500тыщ не только Донбас, а остальная часть Украины тоже.
Вы прочитайте сколько паспортов выдают ЛДНР на получение.
это по всей Украине данные. вернее столько Украинцев получыили гражданство РФ в такой то год.
https://censor.net/ru/news/3244094/rossiyiskoe_grajdanstvo_v_2020_godu_poluchili_4095_tys_grajdan_ukrainy_mvd_rf/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75525348
В паРашу нахрін з парашними паспортами, за Урал!
Многие едут на вахту, а без гражданства теперь туда не берут.
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Оклад +% вы % забыли упомянуть, 15000 ЗП с которой платят налоги, остальное премия.
ну для деревни вполне нормальная ЗП.
где первые этажи не заселяются ибо заносит снегом, машины веной откапывают ибо только коренные жители на снегоходах могут в такую погоду ездить, да спец транспорт для севера.
продадут рыбу напьются, ночь пролежат у снегохода и утром домой и так каждый день.
зато икру больше есть в жизни не сможешь, она и утром и в обед и вечером.
в отсутствии хлеба есть её невозможно, опять же местные её лопают как и сало и заедают выпивку.
Торонто блин. там вахтой ездят работать и населенных пунктов очень мало.
а в Торонто и зимы то не бывает, ибо бездомные зимой на улицах так и живут им правда привозят покушать и одеяла, неравнодушные люди.
а так да хорошую должность - высокую ЗП, без паспорта не получить.
в эпоху компьютеризации любая компания проверяет человека с момента рождения.
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про службу, она ничего не дает кроме раннего выхода на пенсию.
у меня все знакомые с горячих точек уже на пенсии, 45 лет.
я не знаю точно какая нужна выработка лет, сам то срочную в Чечне провел. только корочки участника и инвалидность.
надо перемешивать вату а то она разрастается
відкрию тобі афігєнну таємницю і в Будапешті , і в римі, і в празі можна кружляти годинами в пошуках паркомісця... і в відні , і в берліні до речі також
Як на мене, то треба наводити лад в Україні, найперше. Толя! Ти стукав себе в груди противсіх у 2010му! Ющ за це отримав мільярд баксів. Ти, Толя, задурно агітував противсіх?
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Була б Юля стала презом у 2010му, то Україна сьогодні була б регіональним лідером, у 2017му викинули б росіян з Криму, отримали б запрошення від НАТО і ЄС і назавжди позбавились би залежності від Раші. Толя Гриць спочатку нехай спочатку відповість на це питання.