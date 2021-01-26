Количество выдаваемых в ОРДЛО паспортов РФ растет каждый год, там делают свой выбор, какая реинтеграция? - Гриценко

Экс-глава Минобороны Анатолий Гриценко призывает избавиться от иллюзий реинтеграции оккупированных РФ территорий на Донбассе.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Гриценко привел приблизительные цифры выданных в ОРДЛО российских паспортов: 2017 - 85 000, 2018 - 83 000, 2019 - 299 000, 2020 - 410 000.

"Бывшие наши с вами соотечественники ускоренными темпами присягают агрессору Путину, меняют украинские паспорта на российские, по официальным данным МВД Раши, уже по 300 000, 400+ тысяч в год. А у нас кто-то предлагает им еще льготы, в дополнение к пенсиям и соцвыплат за счет наших с вами налогов и за счет недоплаты нашим пенсионерам? У этой коллаборантской ваты и без того "картина маслом", с их царем Путиным и "русским миром" в головах. Которая реинтеграция?" - пишет Гриценко.

По его мнению, реинтеграция "добьет и без того слабую страну".

"Каждый делает свой выбор. Вата свой сделала, что же Раша - так Раша. От иллюзии "Донбасс кормит Украину" мы уже избавились? Так избавимся же и от иллюзии реинтеграции ватно-путинского ОРДЛО. Чем быстрее, тем лучше", - резюмирует он.

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